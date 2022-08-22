مقتل ابنة ألكسندر دوغين.. نبوءة مدهشة للفيلسوف الروسي تحققت بعد عام كامل

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وطن– سُلطت الأضواء بشدة، على جريمة مقتل داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف والمفكر السياسي الروسي ألكسندر دوغين، بعبوة ناسفة انفجرت بسيارتها، بضواحي موسكو، كان الهدف منها تصفية والدها.

ودوغين فيلسوف روسي بارز، ويعتبر أحد أكثر المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي يُوصف بأنه “عقل بوتين”.

حادثة تفجير سيارة دوغين وقعت أمس الأحد، الذي وافق 20 أغسطس الجاري، وتقول الرواية الرسمية إن ما جرى محاولة لقتل الفيلسوف نفسه، لكن بالصدفة التامة كان في ذلك الوقت يقود سيارة أخرى.

لحظة وصول المفكر الروسي ألكسندر دوغين إلى مكان تفجير السيارة بابنته داريا في ضواحي موسكو pic.twitter.com/z3w1he24iX — حسين مرتضى hoseinmortada (@HoseinMortada) August 21, 2022

من الصدف المدهشة أن الفيلسوف الروسي قبل عام واحد بالضبط من مصرّع ابنته، كتب في 20 أغسطس 2021، في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي “فكونتاكتي” يقول فيما يشبه النبوءة: “ما لا يقتلني يقتل شخصا آخر”، ومن سخرية الأقدار وغرابتها أن الشخص الآخر كان ابنته داريا!.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سلطات إنفاذ القانون الروسية أنه جرى استخدام عبوة ناسفة تحتوي على 400 جرام من مادة TNT المتفجرة، في تفجير السيارة الذي أسفر عن مقتل داريا دوغينا.

ولقت دوغينا مصرعها في مكان الحادث بعد أن انفجرت عبوة ناسفة، يُعتقد أنها كانت مثبتة في سيارة تويوتا لاند كروزر، على طريق عام واشتعلت النيران في السيارة، حوالي الساعة 9.00 مساءً، بالتوقيت المحلي من مساء يوم السبت ، بالقرب من قرية بولشية فيازيمي.

يؤمن بمفهوم #روسيا الجديدة الذي يتلخص في استرجاع الأمة الروسية الكبرى لقوتها.. من هو الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين الذي يوصف بأنه عقل الرئيس بوتين؟#الأخبار pic.twitter.com/ktOGylk5HZ — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 21, 2022

وروى رئيس الحركة الشعبية “الأفق الروسي”” أندريه كراسنوف”، الذي كان يعرف “داريا”، تفاصيل ما حدث، قائلاً: إنه كان حاضراً معها في مهرجان “التقاليد” قبل ساعات قليلة من المأساة.

وأضاف “كراسنوف”: “نعم إنه حدث صعب للغاية، كنت أعرف “داريا شخصياً”.. الانفجار وقع عندما استدارت “داريا” على طريق “موزايسك” السريع”.

وأشار إلى أن النيران اشتعلت في السيارة على الفور، وفقدت السيطرة؛ لأنها كانت تقود بسرعة، وتوجّهت إلى الجانب الآخر من الطريق.

وعمِلت “داريا دوغين” سكرتيرةً صحفيةً لوالدها، الذي يُوصف بأنه أحد المقربين من الرئيس الروسي، ويُعرَف أيضاً بـ”عقل بوتين”.

وكانت داريا “ابنة الفيلسوف” صحفية ومعلّقة بارزة أيدّت الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويوصف والد دوغينا، الكاتب والمُنظر الروسي ألكسندر دوغين بأنه “مهندس” الغزو الروسي لأوكرانيا. ويُزعم أن له تأثير كبير على بوتين.

نجا في اللحظة الأخيرة بعد أن قرر أن يستقل سيارة أخرى.. تفجير غامض يهز ضواحي موسكو ويودى بحياة ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين المقرب لبوتين والذي يُعتقد أن التفجير كان يستهدفه | تقرير: رانيا دريدي #الأخبار pic.twitter.com/B7MCIgqRIv — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 22, 2022

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على دوغين وابنته، كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على دوغينا في يوليو، معتبرة أنها “مساهمة متكررة في التضليل الإعلامي فيما يتعلق بأوكرانيا والغزو الروسي لأوكرانيا على منصات مختلفة عبر الإنترنت.