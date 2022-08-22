معركة كروية.. مانشستر يونايتد يهزم ليفربول في ديربي إنجلترا (فيديو)

وطن – عمق فريق مانشستر يونايتد جراح ليفربول، بالفوز عليه في قمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ميدان ملعب (أولد ترافورد).
نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول
وأحرز فريق مانشستر يونايتد أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال16 عن طريق جاو سانشو، كما وعزز اليونايتد صاحب الأرض التقدم في النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة ال53 من توقيع ماركوس راشفورد.
وسجل المصري محمد صلاح الهدف الوحيد لفريق ليفربول (الريدز)، في الدقيقة ال81.
ليالي العيد بتبان من عصاريها! 😉#يونايتد || #يونايتد_ليفربول pic.twitter.com/RjssYUmEiP
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 22, 2022
وكان الفريق الزائر ليفربول الأكثر تسديداً واستحوذاً طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 71%، على عكس المنافس مانشستر يونايتد الذي وصلت عدد تسديداته إلى 12 تسديدة واستحواذ بنسبة 29%.
ساعدونا في الاختيار! 📸 #يونايتد || #يونايتد_ليفربول pic.twitter.com/6abVkSysQP
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 22, 2022
كما ونجح فريق اليونايتد من تحقيق الفوز الثاني له في آخر 12 مباراة أمام الفريق المنافس ليفربول، فيما فشل الأخير في تحقيق الفوز الرابع له على التوالي في المباراة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
ويستعد فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، لمباراة قوية قادمة. أمام منافسه ساوثهامبتون، بينما سيواجه ليفربول (الريدز) أمام نظيره بورنموث، مطلع الأسبوع المقبل في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).
نهاية اللقاء في أولد ترافورد. #يونايتد_ليفربول pic.twitter.com/KZBwJPng97
— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 22, 2022
وجاء فريق مانشستر يونايتد في المركز ال14 من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 3 نقاط، كما وآتى الفريق المنافس ليفربول في المركز ال16 من جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط، بينما يحتل آرسنال في الصدارة برصيد 9 نقاط حتى الآن.