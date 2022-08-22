الإثنين, أغسطس 22, 2022
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رياضة

معركة كروية.. مانشستر يونايتد يهزم ليفربول في ديربي إنجلترا (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مانشستر يونايتد يحقق الفوز على ليفربول في الدوري الإنجليزي watanserb.com
مانشستر يونايتد يحقق الفوز على ليفربول في الدوري الإنجليزي
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وطن – عمق فريق مانشستر يونايتد جراح ليفربول، بالفوز عليه في قمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ميدان ملعب (أولد ترافورد).

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

وأحرز فريق مانشستر يونايتد أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال16 عن طريق جاو سانشو، كما وعزز اليونايتد صاحب الأرض التقدم في النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة ال53 من توقيع ماركوس راشفورد.

وسجل المصري محمد صلاح الهدف الوحيد لفريق ليفربول (الريدز)، في الدقيقة ال81.

وكان الفريق الزائر ليفربول الأكثر تسديداً واستحوذاً طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 71%، على عكس المنافس مانشستر يونايتد الذي وصلت عدد تسديداته إلى 12 تسديدة واستحواذ بنسبة 29%.

كما ونجح فريق اليونايتد من تحقيق الفوز الثاني له في آخر 12 مباراة أمام الفريق المنافس ليفربول، فيما فشل الأخير في تحقيق الفوز الرابع له على التوالي في المباراة.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ويستعد فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، لمباراة قوية قادمة. أمام منافسه ساوثهامبتون، بينما سيواجه ليفربول (الريدز) أمام نظيره بورنموث، مطلع الأسبوع المقبل في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

وجاء فريق مانشستر يونايتد في المركز ال14 من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 3 نقاط، كما وآتى الفريق المنافس ليفربول في المركز ال16 من جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط، بينما يحتل آرسنال في الصدارة برصيد 9 نقاط حتى الآن.

المصدروطن + صفحة مانشستر يونايتد + ليفربول
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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