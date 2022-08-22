مصر: لحظات فزع فريق الكورال والحاضرين بعد اندلاع حريق بإحدى الكنائس

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وطن- بثت وسائل إعلام مصرية، لقطات توثق لحظات الهلع والفزع داخل كنيسة مريم المصرية في محافظة الإسكندرية بعد نشوب حريق في الكنيسة.

وأظهر مقطع فيديو، فريق الكورال في الكنيسة أثناء وهم ينشدون وسط حضور مكثف، ولوحظت حالة من الهرج والمرج، وهرولة من المكان، وسط حالة من الفزع أيضا مع اندلاع الحريق.

وكانت قوات الحماية المدنية في مصر قد سيطرت على حريق نشب بكنيسة مريم المصرية، بمنطقة العماروة بحي المنتزة ثان، شرق الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ورجحت التحريات المبدئية حول الحادث أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في وصلة جهاز التكييف المركزى بالكنيسة.

وزادت في الفترة الأخيرة، حرائق الكنائس في مصر، أشدها بشاعة كان حادث كنيسة أبو سيفين في الجيزة، ما خلف 41 قتيلا.

ويوم الأحد، وتزامنا مع قداس الاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء، اندلع حريق في دير العذراء بجبل درنكة التابعة لمركز أسيوط، وفق ما أعلنت سلطات المحافظة.

وقال بيان للمحافظة، إن حريقا محدودا اندلع ببعض المخلفات الورقية وقد تمت السيطرة عليه، وأشارت إلى أن الحريق لم يؤثر على سير الاحتفال الديني الذي كان يشارك فيه الآلاف.

والأسبوع الماضي، اندلع حريق مروع في كنيسة الأنبا بيشوي بمدينة المنيا، وتمت السيطرة عليها دون ضحايا، كما وقع حريق محدود في كنيسة بحي الهرم من دون وقوع إصابات.

والحرائق الناجمة عن “خلل كهربائي” ليست نادرة في مصر البالغ عدد سكانها 103 ملايين نسمة، حيث البنى التحتية متهالكة في غالبية المباني العامة.

لكن منذ كارثة كنيسة الشهيد أبي سيفين، تبذل السلطات جهودا لإعطاء الإرشادات حول سبل مكافحة الحرائق.

والربط بين هذه الحرائق بأن سببها ماس كهربائي، يؤكد وجود أزمة في سلامة المباني العامة، خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف، إلى جانب أخطاء بالتوصيلات الكهربائية العشوائية أو غير المناسبة والضعيفة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة في حريق كنيسة أبو سيفين قد توصلت إلى أن سبب الحريق اشتعال مولد كهربائي داخل الكنيسة بعد تشغيله إثر انقطاع الكهرباء بالتزامن مع عودة التيار.

ونشب الحريق نتيجة خلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد الذي تم تركيبه منذ خمسة أعوام وامتداده بغير انتظام إلى لوحة المفاتيح وزيادة الأحمال عليها، مما أسفر عن نشوب الحريق وامتداد ألسنته من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر.