قوات باكستانية لتأمين كأس العالم في قطر استجابة لطلب الدوحة

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وطن – كشفت وكالة “رويترز” في خبر عاجل لها عن موافقة مجلس الوزراء الباكستاني، على إمداد قطر بقوات باكستانية من الجيش للمساهمة في تأمين بطولة كأس العالم 2022 المرتقبة بالدوحة.

عناصر من الجيش الباكستاني لتأمين مونديال قطر 2022

ونقلت الوكالة تلك التصريحات على لسان وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب، الاثنين، والتي أكدت موافقة المجلس على مسودة الاتفاق التي قدمت سابقا بشأن هذا الأمر.

وقالت “أورنجزيب” إن مجلس الوزراء الباكستاني وافق على مسودة اتفاق لتوفير قوات للمساهمة في تأمين “مونديال قطر 2022” المقرر في الدوحة بنوفمبر المقبل.

وجاءت تصريحات وزيرة الإعلام الباكستانية لرويترز قبل زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف لقطر والتي تبدأ، الثلاثاء.

مؤكدة أن مجلس الوزراء وافق على مسودة الاتفاق الذي سيوقع بين الدوحة وإسلام أباد.

الدوحة طلبت ذلك من إسلام أباد قبل أشهر

ويشار إلى أنه سبق أن ذكرت قناة “جيو” الباكستانية، أن قطر طلبت من الجيش الباكستانى تقديم العون لتأمين المونديال المرتقب.

وذكرت القناة في نشرتها باللغة الانجليزية آنذاك “أن قطر تقدمت بهذا الطلب خلال اجتماع الشيخ عبد الله بن ناصر رئيس الحكومة في الدوحة مع الجنرال قمر جاويد باجوه رئيس أركان الجيش الباكستاني.”

وأعرب الشيخ عبد الله وقتها، بحسب القناة، عن رغبته فى الاستفادة من خبرة الجيش الباكستاني بمجال الأمن وتقديمه العون أيضا في مجال تأمين دورة الألعاب الأوليمبية.

قناة “جيو” أشارت كذلك وقتها إلى أن رئيس الأركان الباكستاني أكد أيضا خلال اجتماع آخر بمحمد علي آل غانم، قائد القوات البرية القطرية استعداد بلاده لتقديم العون في المجالات المطلوبة من جانب قطر.

أغنية كأس العالم قطر 2022 الرسمية “ارحبوا”

جدير بالذكر أنه قبل أيام أصدرت الفيفا أحدث أغنية رسمية لكأس العالم قطر 2022، باسم “ارحبو Arhbo“، وهي الأغنية الرسمية الثانية لكأس العالم قطر 2022 .

وقد جاءت اغنية “ارحبوا”، ضمن سلسلة ألبوم أغاني “المونديال”، والتي باتت متوفرة حاليًا على موقع “يوتيوب”.

وتضم الموسيقى التصويرية مغني الراب البورتوريكي أوزونا، وهو أول فنان ناطق بالفرنسية ينتج ويؤدي أغنية لكأس العالم.

الكلمة المختارة لـ اغنية كاس العالم Arhbo وهي ما تترجم إلى كلمة ترحيب أو مرحب بكم باللغة العربية.