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فيديو من صحراء السعودية تسبب بشهرة واسعة لشاب سعودي (شاهد)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
علي الحارثي watanserb.com
الشاب السعودي علي الحارثي ورفاقه يحذرون عائلة ألمانية من خطر التخييم في منطقة معرضة للسيول
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وطن – قادت الصدفة سعودياً لأن ينال شهرة بعد لقاء عابر جمعه بعائلة ألمانية، ليصبح الشاب علي الحارثي حديث مواقع التواصل في المملكة.

وحقق “علي الحارثي”، والذي كان برفقة بعض أصدقائه، شهرة في المملكة بعدما قادتهم الصدفة لعائلة ألمانية كانت تخيم في منطقة “برية”، دون أن تدري أنها مجرى سيل خطر يتوجب الابتعاد عنه في هذا الوقت من العام.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الشاب العشريني ورفاقه كانوا يجوبون البر في شاحنة صغيرة يشيع استخدامها عند سكان البادية في المملكة، عندما شد انتباههم سيارة كبيرة متوقفة في واد هو مجرى سيل كبير في المنطقة.

دعوة إلى العشاء

وعند توجهه للسيارة، التقى علي، هناك بعائلة ألمانية كانت في رحلة تنزه على مايبدو بالمكان، ليبدأ محاولاته في تحذيرهم من خطورة المكان، مستعينا بالإشارة مع عدم قدرته على التحدث بالإنجليزية أو الألمانية.

جلسوا في مجرى سيل

ووثق أحد رفاق الرحلة، بمقطع فيديو محاولات صديقة علي تحذير العائلة، قبل أن يدعوهم للعشاء في تقليد متوارث للكرم في البلاد، محذراً إياهم من الجلوس ففي مجرى السيل تحسباً للأخطار التي يمكن أن تواجههم.

ويشهد العديد من مناطق المملكة في هذا الوقت من العام، أمطارا موسمية غزيرة تجري بسببها السيول في الوديان، وسط تحذيرات للسكان من الاقتراب من تلك الوديان خشية وصول السيول المفاجئة.

قام السعوديون بالتهافت علينا

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو غير مألوفة لسيول جارفة بمنطقة “الدحي” في صحراء الربع الخالي جنوب شرق السعودية.

وأفاد نشطاء أن رب العائلة التي قابلها الحارثي هو الرحالة الألماني “كريس” والتقاهم خلال زيارته مع عائلته لـ “لمهرجان ولي العهد للهجن 2022“.

وعلق كريس على حسابه في “تويتر”: “قام السعوديون بالتهافت علينا، وكانوا سعداء جداً بوجودنا”.

شكراً للحارثي ورفاقه

ووجد مقطع الفيديو الذي نشره الشبان على ”تيك توك“ تفاعلا لافتا قبل أن يجد طريقه لمنصات تواصل اجتماعي أخرى، بينها منصة ”تويتر“.

ولم تغب التعليقات الطريفة على محاولات الشبان إيصال تحذيرهم ودعوتهم للعشاء عن طريق الإشارة.

وعلق “مالك الروقي “احترم هالمجهود اللي بذلوه هالشباب رغم عدم معرفتهم باللغة الانجليزية بتحذير السائح الألماني من جلوسه في مجرى السيل في هذه الصحراء.”

وتابع بلهجة سعودية: “نزلوا له يوم شافوه مع أطفاله مايدري عن السيل .. شكراً للحارثي ورفاقه”.

أما “جمعة عبيد المهيري” فعقب:”واضح انهم شباب قلوبهم طيبة وأصحاب مروءة وكرم كعادة السعودي.

واستدرك متسائلاً : “هل النظام التعليمي في السعودية لا يركز على اللغة الانكليزية.. هم شباب والمفروض على الأقل أكملوا تعليمهم الابتدائي والإعدادي ويكونون قادرين على التخاطب بالانكليزي لو بمصطلحات وكلمات أساسية.”

ووصف “خالد سنباي” الشباب السعوديين الذين ظهروا في الفيديو بأنهم “أصحاب نخوة وشهامة.. حاولوا بأقصى ما عندهم أن يوصلوا المعلومة والابتسامة لم تفارقهم”.

فيما قال آخر: ”شبابنا فيهم خير بالفطرة وفيهم فزعة ومرجلة ونخوة.. نسأل الله أن يحفظ شباب وشابات المسلمين من كل مكروه.. ولو لزم الأمر من خطر للعائلة كان رأيت فزعه تدهش وتذهل العقل شكرا لهم وشكرا لنقلك“.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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