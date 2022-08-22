فيديو من صحراء السعودية تسبب بشهرة واسعة لشاب سعودي (شاهد)

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وطن – قادت الصدفة سعودياً لأن ينال شهرة بعد لقاء عابر جمعه بعائلة ألمانية، ليصبح الشاب علي الحارثي حديث مواقع التواصل في المملكة.

وحقق “علي الحارثي”، والذي كان برفقة بعض أصدقائه، شهرة في المملكة بعدما قادتهم الصدفة لعائلة ألمانية كانت تخيم في منطقة “برية”، دون أن تدري أنها مجرى سيل خطر يتوجب الابتعاد عنه في هذا الوقت من العام.

شاهد: رغم عدم قدرتهم في تحدث اللغة الانجليزية، اشادة واسعة بمحاولات شباب سعوديين في تحذير عائلة المانية من خطر السيول pic.twitter.com/GSbHZ9rh65 — The Saudi Post (@TheSaudi_post) August 21, 2022

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الشاب العشريني ورفاقه كانوا يجوبون البر في شاحنة صغيرة يشيع استخدامها عند سكان البادية في المملكة، عندما شد انتباههم سيارة كبيرة متوقفة في واد هو مجرى سيل كبير في المنطقة.

دعوة إلى العشاء

وعند توجهه للسيارة، التقى علي، هناك بعائلة ألمانية كانت في رحلة تنزه على مايبدو بالمكان، ليبدأ محاولاته في تحذيرهم من خطورة المكان، مستعينا بالإشارة مع عدم قدرته على التحدث بالإنجليزية أو الألمانية.

جلسوا في مجرى سيل

ووثق أحد رفاق الرحلة، بمقطع فيديو محاولات صديقة علي تحذير العائلة، قبل أن يدعوهم للعشاء في تقليد متوارث للكرم في البلاد، محذراً إياهم من الجلوس ففي مجرى السيل تحسباً للأخطار التي يمكن أن تواجههم.

ويشهد العديد من مناطق المملكة في هذا الوقت من العام، أمطارا موسمية غزيرة تجري بسببها السيول في الوديان، وسط تحذيرات للسكان من الاقتراب من تلك الوديان خشية وصول السيول المفاجئة.

قام السعوديون بالتهافت علينا

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو غير مألوفة لسيول جارفة بمنطقة “الدحي” في صحراء الربع الخالي جنوب شرق السعودية.

وأفاد نشطاء أن رب العائلة التي قابلها الحارثي هو الرحالة الألماني “كريس” والتقاهم خلال زيارته مع عائلته لـ “لمهرجان ولي العهد للهجن 2022“.

وعلق كريس على حسابه في “تويتر”: “قام السعوديون بالتهافت علينا، وكانوا سعداء جداً بوجودنا”.

"قام السعوديون بالتهافت علينا، وكانوا سعداء جداً بوجودنا

They grabbed us and were so happy with us!'' 🇩🇪 🇸🇦 الرحالة الألماني كريس – خلال زيارته مع عائلته لـ #مهرجان_ولي_العهد_للهجن 2022 🐪 pic.twitter.com/MrXOhzlVDd — مهرجان ولي العهد للهجن (@cpcfksa) August 21, 2022

شكراً للحارثي ورفاقه

ووجد مقطع الفيديو الذي نشره الشبان على ”تيك توك“ تفاعلا لافتا قبل أن يجد طريقه لمنصات تواصل اجتماعي أخرى، بينها منصة ”تويتر“.

ولم تغب التعليقات الطريفة على محاولات الشبان إيصال تحذيرهم ودعوتهم للعشاء عن طريق الإشارة.

وعلق “مالك الروقي “احترم هالمجهود اللي بذلوه هالشباب رغم عدم معرفتهم باللغة الانجليزية بتحذير السائح الألماني من جلوسه في مجرى السيل في هذه الصحراء.”

وتابع بلهجة سعودية: “نزلوا له يوم شافوه مع أطفاله مايدري عن السيل .. شكراً للحارثي ورفاقه”.

أما “جمعة عبيد المهيري” فعقب:”واضح انهم شباب قلوبهم طيبة وأصحاب مروءة وكرم كعادة السعودي.

واستدرك متسائلاً : “هل النظام التعليمي في السعودية لا يركز على اللغة الانكليزية.. هم شباب والمفروض على الأقل أكملوا تعليمهم الابتدائي والإعدادي ويكونون قادرين على التخاطب بالانكليزي لو بمصطلحات وكلمات أساسية.”

واضح انهم شباب قلوبهم طيبة واصحاب مروءة وكرم كعادة السعودي ،،، مجرد تساؤل هل النظام التعليمي في السعودية لا يركز على اللغة الانكليزية ؟ هم شباب والمفروض على الاقل اكملوا تعليمهم الابتدائي والاعدادي ويكونون قادرين على التخاطب بالانكليزي لو بمصطلحات وكلمات اساسية — جمعة عبيد المهيري (@bumohamed63) August 21, 2022

ووصف “خالد سنباي” الشباب السعوديين الذين ظهروا في الفيديو بأنهم “أصحاب نخوة وشهامة.. حاولوا بأقصى ما عندهم أن يوصلوا المعلومة والابتسامة لم تفارقهم”.

أصحاب نخوة وشهامة.. حاولوا بأقصى ما عندهم انهم يوصلوا المعلومة والابتسامة لم تفارقهم — خالد سنباي (@KelvinKayy) August 21, 2022

فيما قال آخر: ”شبابنا فيهم خير بالفطرة وفيهم فزعة ومرجلة ونخوة.. نسأل الله أن يحفظ شباب وشابات المسلمين من كل مكروه.. ولو لزم الأمر من خطر للعائلة كان رأيت فزعه تدهش وتذهل العقل شكرا لهم وشكرا لنقلك“.