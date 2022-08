فيديو من صحراء السعودية تسبب بشهرة واسعة لشاب سعودي (شاهد)

وطن – قادت الصدفة سعودياً لأن ينال شهرة بعد لقاء عابر جمعه بعائلة ألمانية، ليصبح الشاب علي الحارثي حديث مواقع التواصل في المملكة.

وحقق “علي الحارثي”، والذي كان برفقة بعض أصدقائه، شهرة في المملكة بعدما قادتهم الصدفة لعائلة ألمانية كانت تخيم في منطقة “برية”، دون أن تدري أنها مجرى سيل خطر يتوجب الابتعاد عنه في هذا الوقت من العام.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الشاب العشريني ورفاقه كانوا يجوبون البر في شاحنة صغيرة يشيع استخدامها عند سكان البادية في المملكة، عندما شد انتباههم سيارة كبيرة متوقفة في واد هو مجرى سيل كبير في المنطقة.

وعند توجهه للسيارة، التقى علي، هناك بعائلة ألمانية كانت في رحلة تنزه على مايبدو بالمكان، ليبدأ محاولاته في تحذيرهم من خطورة المكان، مستعينا بالإشارة مع عدم قدرته على التحدث بالإنجليزية أو الألمانية.

ووثق أحد رفاق الرحلة، بمقطع فيديو محاولات صديقة علي تحذير العائلة، قبل أن يدعوهم للعشاء في تقليد متوارث للكرم في البلاد، محذراً إياهم من الجلوس ففي مجرى السيل تحسباً للأخطار التي يمكن أن تواجههم.

ويشهد العديد من مناطق المملكة في هذا الوقت من العام، أمطارا موسمية غزيرة تجري بسببها السيول في الوديان، وسط تحذيرات للسكان من الاقتراب من تلك الوديان خشية وصول السيول المفاجئة.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو غير مألوفة لسيول جارفة بمنطقة “الدحي” في صحراء الربع الخالي جنوب شرق السعودية.

وأفاد نشطاء أن رب العائلة التي قابلها الحارثي هو الرحالة الألماني “كريس” والتقاهم خلال زيارته مع عائلته لـ “لمهرجان ولي العهد للهجن 2022“.

وعلق كريس على حسابه في “تويتر”: “قام السعوديون بالتهافت علينا، وكانوا سعداء جداً بوجودنا”.

