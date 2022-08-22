فيديو احتراق طائرة عُمانية في الجو يشعل “تويتر” وتساؤلات عن مغزى انتشاره!

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وطن- انتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو زعم ناشروه أنه لطائرة عمانية مشتعلة في الجو.

ووفقاً للفيديو المتداوَل، الذي رصدته “وطن”، ويُظهر بشكل واضح أنّه مركّب ومفبرك، طائرةً تحلّق فوق الصحراء وقد اشتعلت النيران في أحد محركاتها.

🔴 عاجل

طائره عمانية تحترق بالجو وبفضل الله،،، ثم مهارة الطيار الكندي،، سوداني الأصل كابتن صالح محمود فتحي متولى من حلفا الجديدة الذي هبط بها بسلام وخرج جميع الركاب سالمين،،، سبحان الله pic.twitter.com/WogGAhUs1S — منصور اليحيوي (@mans8088811) August 21, 2022

وبحسب الفيديو، فقد ظهرت الطائرة وهي تحطّ في إحدى المطارات بسلام، دون أن تتحطم.

🔴 عاجل

طائرةعمانية تحترق بالجو وبفضل الله،،،

ثم مهارة الطيار الكندي،، سوداني

الأصل كابتن صالح محمود فتحي متولى من حلفا

الجديدة الذي هبط بها بسلام وخرج جميع الركاب سالمين،،، سبحان الله pic.twitter.com/vES5IzMVGU — الشيخ / علي بن أحمد الريمي (@AliAlreemi) August 22, 2022

المثير في تداول الفيديو، هو قصته المفبركة، والتي اعتمدت على الإشادة بالطيار المزعوم صالح محمود، سوداني الجنسية، الذي تمكّن من الهبوط بالطائرة بسلام، وفق مزاعم ناشري الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيديو مضلّل

وبالبحث عن مصدر الفيديو، اتضح لـ”وطن” أنه موقع “مسبار” لكشف حقائق الأخبار المضلّلة، نشر الفيديو في فبراير/شباط عام 2021، وأكد عدم صحته.

وأكد أن الفيديو لا يُصوّر طائرة عُمانية تحترق في الأجواء قبل أن تسقط، إذ عَثر عليه “مسبار” منشوراً على موقع يوتيوب منذ شهر يناير/كانون الثاني 2020.

ولفت الموقع إلى أن الفيديو هو محاكاة رقمية لاحتراق طائرة عُمانية، ولا يُصوّر حادثة حقيقية، مشيراً إلى أنّ القناة التي نشرته على “يوتيوب” مختصة بنشر مقاطع فيديو تعرض مشاهد افتراضية.

تساؤلات حول انتشار مثل هذه الشائعة حالياً

وعلى الرغم من عدم حقيقة الفيديو، ذهب البعض لطرح تساؤلات حول مغزى انتشار هذه الإشاعة حالياً، بالتزامن مع رفض سلطنة عمان السماح للطائرات الإسرائيلية بالعبور في أجوائها.

وقال ناصر بن راشد النعيمي: “اتساءل ولا أتّهم ، هل لهذه الإشاعة الكاذبة عن طائرة عمانية تحترق علاقة بخبر رفض سلطنة عُمان وللمرّة الثالثة فتح اجوائها للطيران الإسرائيلي؟ وهل هناك معنى آخر لهذه الإشاعة؟”.

اتساءل ولا أتّهم ، هل لهذه الإشاعة الكاذبة عن طائرة عمانية تحترق علاقة بخبر رفض سلطنة #عُمان وللمرّة الثالثة فتح اجوائها للطيران الإسرائيلي؟ وهل هناك معنى آخر لهذه الإشاعة؟ #صباح_الخيرᅠ pic.twitter.com/xFyIo94Wkm — ناصر بن راشد النعيمي (@AlnuaimiNasser1) August 22, 2022

سلطنة عمان ترفض السماح للطيران الإسرائيلي بالعبور في أجوائها

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم، قد ذكرت الجمعة، أنّ سلطنة عُمان رفضت فتح أجوائها أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية، ما يعني سدّ الطريق أمامها إلى الشرق الأقصى.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن هذا الرفض يعني أنّه من غير الممكن الاستفادة من فتح المجال الجوي السعودي أمام الطائرات التجارية الإسرائيلية، من أجل تقصير المسافة في الطيران إلى الشرق الأقصى، مثل الهند وتايلاند والصين.

وتُعيد الصحيفة هذا الرفض العُماني، وفق خبير في مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، يوئيل جوجانسكي، إلى ضغوط إيرانية مورست على سلطنة عُمان.

السعودية تسمح للطائرات الإسرائيلية العبور في أجوائها

وكانت دولة الاحتلال تعتقد أنه بمجرد موافقة السعودية على السماح لطائراتها بالعبور من مجالها الجوي، سيعني ذلك موافقة مباشرة أيضاً من سلطنة عُمان.

وكان رئيس حكومة الاحتلال السابق “بنيامين نتنياهو” قد زار سلطة عُمان برفقة زوجته ورئيس الموساد السابق “يوسي كوهين” عام 2018، في أوج المعركة الانتخابية.