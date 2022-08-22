الإثنين, أغسطس 22, 2022
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حياتنا

عروس مصرية من قرية بسيطة ترتدي ربع كيلو ذهب والسبب؟!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
عروس مصرية من قرية بسيطة ترتدي ربع كيلو ذهب والسبب؟! watanserb.com
عروس الشرقية
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وطن– أثارت عروس مصرية، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها وهي ترتدي ما لا يقل عن 250 جرام من الذهب.

ربع كيلو ذهب

وظن البعض أن هذا الزفاف في إحدى الدول العربية، قبل أن يتبين أنه في قرية بمحافظة الشرقية في مصر.

ونشر مصور يدعى فيسكا محمد، صوراً ومقاطع للعروس الملقبة بـ”عروس الشرقية”، وعلق عليها: ” لما العروسة تكون بنت العمدة.. قولوا ما شاء الله”.

وذكر ناشطون أن خطيب عروس الشرقية، قدم لها “شبكة”. مكونة من عقد ذهبي وعدد من الأساور والخواتم، والتي تميزت بأنها ذات حجم كبير أيضا.

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وقام والد العروس وشقيقها، بإهدائها خمسة أساور ذهبية، وعقد ذهبي.

عروس مصرية

10 أساور وقلادتين

وارتدت عروس الشرقية، في الصور الشبكة والهدية الذهب بأكملها حتى ظهرت مرتدية 10 أساور و4 خواتم و قلادتين. ما جعل الأغلبية يعتقدون أن هذا الذهب بأكمله هو الشبكة.

وذكرت صحيفة “صدى البلد”، أن حفل الخطوبة أقيم بحضور الأهل والأصدقاء والمعارف في مركز “أبو كبير” بمحافظة الشرقية، في السادس من أغسطس الجاري.

عروس مصرية

أما العروس تدعى “سارة العمدة”. وعادة ما تحصل الفتيات في القرى المصرية أو بنات العائلات الكبيرة على هدية كبيرة من الذهب.

هجوم شرس

وتعرضت سارة عروس الشرقية لهجوم من قبل المتابعين، الذين رأوا أن كمية الذهب لا تناسب ارتفاع سعر الذهب مؤخرا . والذي كان سببا في عزوف بعض الشباب عن شراء الشبكة.

وحاول البعض الدفاع عن العروس، فكتبت ناشطة: “ما شاء الله ارقي نفسك كمية الحقد كتير ربنا يكفيكي شرهم”.

ودافعت عنها فتاة أخرى تدعى نورهان عطية وقالت: “طبيعي هتلبس الشبكة كلها وقت عرض الشبكة. ولما تخرج هتلبس حاجة بسيطة.. كفاية حقد”.

وكان الشيخ عباس شومان وكيل الأزهر، قد اقترح إلغاء الشبكة قائلا: “ليت الناس يكتفون بـ دبلة”.

كما شاركت النائبة غادة الضبع في مطلع أغسطس الجاري في ندوة لدعم مبادرة تيسير الزواج بجهينة من أجل عدم الإسراف والتبذير والمغالاة.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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