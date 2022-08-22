صور صادمة لنجوم الفن السوري في عزاء بسام لطفي.. ماذا فعل الزمن بهم؟

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وطن– لم تمر صور نجوم الدراما السورية، في عزاء الفنان السوري الراحل بسام لطفي، مرور الكرام على الناشطين.

فقد عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن صدمتهم من ملامح النجوم السوريين، الذين اختفى معظمهم عن الشاشات، وظهروا في عزاء بسام لطفي.

أيمن زيدان الأكثر تغيراً

وكان من بين النجوم أيمن زيدان، سحر فوزي، وائل رمضان، طارق مرعشلي، فادية خطاب، وفادي صبيح وغيرهم.

وجاء في تعليقات الناشطين: ” سبحان الذي يغير ولا يتغير”.

وكتب آخر: ” يعني بدهم يضلهم صغار انا اللي كنت اطلع عليهم وانا صغيره كبرت”.

وفسر متابع ما حدث لهم، بسبب الحرب الأهلية في سوريا، وكتب: ” السوريين تقدم عمرهم عشر سنين اكتر مشان الحرب”.

ووافقه الرأي آخر معقباً: ” الحرب أتوقع أنها زادت من علامات الكبر عليهم “.

وعقبت ناشطة: “أوف شو مختيرين… او انه هالصور لانه بدون فلتره بينو انهم كبار كتير”.

بينما رأى متابع أن السبب ظهور نجوم الدراما السورية، بدون مكياج. وكتب: ” وانتو السادقين وهما من غير مكياج مش تقدم العمر”.

وفاة بسام لطفي

وتوفي الفنان بسام لطفي عن عمر يناهز الثانية والثمانين عاماً. ونعت نقابة الفنانين السوريين الفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وبسام لطفي من مواليد 1940 في مدينة طولكرم الفلسطينية. وساهم بتأسيس الحركة الفنية في سورية .

وتنوعت تجربة الفنان الراحل بين السينما والمسرح والتلفزيون. حيث شارك بتمثيلية “الغريب” في العام 1960 وهو من أوائل الأعمال التي عرضت على التلفزيون كما شارك بـ “حكايا الليل” مع الراحلين محمد الماغوط وغسان جبري في العام 1972.

كما شارك لطفي في أبرز الأعمال الدرامية السورية ومنها “نهاية رجل شجاع”، “بطل من هذا الزمان”، يوميات مدير عام”،”صقر قريش” وغيرها.

وفي السينما، شارك بسام لطفي في فيلم “زهرة المدينة”، وفيلم “المخدوعون.