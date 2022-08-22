شريف منير يواجه فضيحة عائلية بعد صدام علني بين زوجته وابنتيه.. القصة كاملة!

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وطن– تصدر اسم الفنان المصري شريف منير، محركات البحث عبر “جوجل”، بعد أزمة ابنتيه مع والدتهما، الفنانة لورا عماد.

مبروك عائلتكم الجديدة!

وكانت البداية حين نشرت لورا عماد، رسالة عتب قاسية لابنتيها، فريدة شريف منير، وكاميليا.

وكتبت لورا عبر حسابها على “انستجرام”: “رسالة إلى بناتي فريدة وكاميليا. بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما اديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي. وضحيت عشانكم كتير وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدوا بإن أنا كنت أم عاملة إزاي”.

وتابعت: “بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة! وهقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد! بتمنالكم كل خير وصحة وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام”.

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واختتمت لورا عماد: “بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده إنه يرده ليه في يوم من الأيام! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي”.

أول رد من فريدة وكاميليا

وعلّقت فريدة على ما نشرته والدتها قائلة: «ليه بتعملي كده؟ ليه بتخلي شكلنا كده قدام الناس؟».

وردت والدتها عليها: «أنتوا بتموتوني كل يوم.. وانتي عارفة كده كويس.. ربنا يهديكي.. صحيح الزّن على الودان أمر من السحر».

أما عن كاميليا، فأنكرت ما قالته والدتها في رسالة العتاب. حيث علقت في تعليق على منشور والدتها بالقول: “عمرنا ما بعدنا عنك. وغير كده أنا كنت لسه قاعدة معاكي امبارح ومكنتش عارفة إنك بتفكري في كده”.

لترد والدتها أيضاً: “أنتم عارفين كويس أوي إني بشحتكم وبتهربوا مني. ربنا موجود ويهديكم من الزن اللي على ودانكم”.

أمور عائلية

أما الفنان شريف منير، فقد علق على ما كتبته “لورا” في تصريحات صحفية : “دي أمور عائلية.. وأنا مش هتكلم فيها”.

وتساءل المتابعون عن سبب هذه الأزمة بين لورا عماد، وبناتها، وخمن بعضهم أن يكون شريف منير قد ارتبط بزوجة أخرى. وهي ما قصدته “لورا” بعائلتكم الجديدة.

الجدير بالذكر أن لورا عماد بدأت حياتها الفنية كموديل إعلانات. ودخلت مجال التمثيل بمحض الصدفة، بعد ما قدمها أحد مخرجي الإعلانات للمنتج والفنان سامي العدل، إعجابًا بملامحها.

وكان أول أعمال لورا عماد، هو فيلم البطل، بطولة الفنان أحمد زكي، والذي عُرض عام 1997.

كما شاركت لورا في مسلسل الرجل الآخر، مع الفنانة ميرفت أمين عام 1999. ثم شاركت في فيلم سوق المتعة عام 2000، وفيلم أرض الخوف عام 2000.

وكان آخر ظهور لزوجة منير شريف على الشاشة من خلال فيلم لو كان دا حلم، عام 2001، ثم ابتعدت عن الفن بعد زواجها وإنجابها ابنتيها فريدة وكاميليا.

وعادت لورا عماد، من جديد للساحة الفنية من خلال مسلسل نصيبي وقسمتك 4، حيث شاركت في حكاية وأنسى روحي وياك، وعُرضت عام 2022.

شريف منير

أما شريف منير، فقد تزوج مرتين. المرة الأولى بسيدة من خارج الوسط الفني تدعى ناهد. وأنجب منها نجليه أسمَا وفؤاد.

وعانت زوجة شريف منير الأولى من المرض، قبل أن تفارق الحياة. ثم تزوج صديقتها لورا وأنجب منها ابنتيه الصغيرتين كاميليا وفريدة.