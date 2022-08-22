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سوريا.. رقص واحتفال بالعلم الروسي في ساحة الأمويين بدمشق (شاهد)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
احتفال العلم الروسي watanserb.com
احتفالات بالعلم الروسي في ساحة الأمويين بدمشق
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وطن – رفع موالون لنظام بشار الأسد علم الاحتلال الروسي بدل علمهم الذي لطالما تغنوا بأنه “ضم شمل البلاد”، واحتشد المئات من هؤلاء الموالين في ساحة “الأمويين“، وعلى بعد أمتار قليلة من نصب السيف الأموي، ليحتفلوا بعيد العلم الروسي بعد يوم من ذكرى مجزرة الكيماوي التي وقعت في الغوطة الشرقية قبل 9 سنوات.

وكان حزب البعث الحاكم في سوريا قد نظم الاحتفالية المذكورة بمشاركة النادي السوري للدراجات السياحية. حيث اجتمع المئات من الموالين في ساحة الأمويين حاملين أعلاماً روسية بأحجام مختلفة وهم يلوحون بها.

فيما حمل آخرون أعلاما أصغر لسوريا أعادت إلى الأذهان مهازل وقعت في اجتماعات ضمت رأس النظام، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيرها من الاجتماعات. حيث تعمد الرئيس الذي يخوض حرباً في أوكرانيا تقزيم بشار الأسد وتهميشه.

عيد العلم الروسي

ويحتفل الشعب الروسي السبت الـ22 من أغسطس/آب بعيد العلم الروسي، ويرمز العلم ثلاثي الألوان إلى الصفاء(الأبيض) والوفاء (الأزرق) والشجاعة (الأحمر) وأسس هذا العيد بمرسوم رئاسي عام 1994.

وأشارت مصادر محلية أنّ حزب البعث العربي الاشتراكي ومنظمة “شبيبة الثورة” ومنظمات أخرى تابعة للنظام، أجبرت موظفين على الخروج مع أعضائها في مسيرة ترفع الأعلام الروسية وسط دمشق.

كما أجبرت أطفالاً على المشاركة حاملين أعلام روسيا، وصور كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام بشار الأسد.

ونشرت صفحة “Syrian Stars” أجواء احتفالية عفوية تخللها الرقص والغناء في ساحة الأمويين بدمشق احتفالاً بمناسبة يوم العلم الروسي”.

تكريس للإحتلال

وانتقد مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي هذه الفعالية واصفين إياها بالعار الكبير، وبأن الاحتفال بعلم أجنبي على أرض البلاد هو نوع من النفاق والتزلف و”مسح الجوخ”، وخصوصاً أن علم النظام لم يسبق أن احتفل به من قبل.

ورأى آخرون أن نشر العلم الروسي وسط دمشق تكريس للاحتلال، وتحسر البعض على ما آلت إليه سوريا من التبعية والهوان في ظل حكم الأسد.

وفي هذا السياق علق “عبد الله”: “في ساحة الأمويين يحتفلون بيوم العلم الروسي بعدها سيذهبون إلى طابور الخبز والغاز والسكر.. ويجلسون بلا كهرباء ولا ماء” واستدرك: “هكذا يريد بشار الأسد للسوريين”.

وانتقدت “صفا سليمان” الاحتفال بالعلم الروسي وسط دمشق، مضيفة “شهداءنا دافعوا عن علمنا وأرضنا ومن غير المقبول هذه المظاهر.”

وتابعت متسائلة:” هل هذا الحليف ساعدنا لسواد أعيننا؟ لقد أطالوا في أمد هذه الحرب علينا كي يقطفوا ثمار حربهم الآن في أوكرانيا، اتقوا الله في بلدنا وشعبنا واحفظوا ماء كرامتنا التي هُدرت”.

وفي السياق ذاته وصفت “نجلاء السعدي” هذه الاحتفالات بغير المقبول وغير المستساغ أو المبرر، وأضافت متحدثة عن الاحتلال الروسي :”حليفٌ لنا ونقدّر وقوفه معنا لكن ذلك لا يعني الاحتفال بعلمه”.

ونشر “حسن الخطيب” صورتين وعلق:” في الصورة على اليمين، يقصف الطيران الروسي محيط مدينة إدلب السورية. وعلى اليسار، موالون للنظام يحتفلون بيوم العلم الروسي في ساحة الأمويين بالعاصمة السورية دمشق”.

وعقب “ناصر عدنان”بنبرة سخرية: “شيلك من السيادة والكفوف الإسرائيلية اليومية وهي الأكاذيب، وخلينا نركز على أنو مستوى الدبكة والرقص نازل ومتراجع كتير.. الله يرحم أيام حملة على أجسادنا بقيادة سلاف فواخرجي وغادة بشور، هداك الشغل”.

ورأت “سميرة سليمان” أن هذه الاحتفالات تمثل قمة الوقاحة والسفالة.

واستطردت:”رسم العلم الروسي بالأنوار على مبنى دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق في ساحة الأمويين اليوم. والكل يعلم أنه اليوم ذكرى مجزرة الكيماوي التي وقعت قبل 9 سنوات وأستشهد فيها أكثر من 1400 شخص.”

وقال “أسامة مقبل”: “ما يحدث الآن في دمشق عارٌ كبير تحت مسمى يوم العلم الروسي في دمشق وبساحة الأمويين شيء غير مقبول أبداً ولا مبرر له.

وأردف متسائلاً :”أهذه دمشقُ الذي في نشيدها يُقال عرينُ العروبة بيت حرام؟”

وفي تموز الماضي، احتفلت روسيا بعيد قواتها البحرية، عبر تقديم استعراض لقطع حربية على ساحل مدينة طرطوس، وذلك بمشاركة من قوات النظام السوري.

وقالت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري في بيان حينها، إن قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا أقامت احتفالاً رسمياً على شاطئ مدينة طرطوس، بمناسبة عيد الأسطول البحري.

كما احتفل الاحتلال الروسي في نيسان الماضي، بما يسميه “عيد النصر على النازية” في قرية حطلة بريف دير الزور.

خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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