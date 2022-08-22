الرئيسيةالهدهدرئيس "الشاباك" يصل مصر لتهدئة توتر مشتعل وبيني غانتس يقر بوجود أزمة...
الهدهد

رئيس “الشاباك” يصل مصر لتهدئة توتر مشتعل وبيني غانتس يقر بوجود أزمة معها!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
رئيس الشاباك في مصر watanserb.com
رئيس الشاباك في مصر
- Advertisement -

وطن- اتساقا مع ما كشفته صحيفة “هآرتس” العبرية سابقا عن توتر كبير تشهده العلاقات المصرية-الإسرائيلية، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن توجه رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، رونين بار، إلى مصر لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير تحدث لوسائل إعلام عبرية مختلفة، فإن بار، التقى مع رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، والذي كان ألغى زيارة مقررة إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة احتجاجًا على تدهور العلاقات بسبب التفاهمات المتعلقة بالعملية العسكرية على قطاع غزة.

هدف الزيارة تخفيف التوتر

وأشار المسؤول إلى أن الزيارة هدفها تخفيف التوتر وتهدئة الأوضاع بين الجانبين.

وقالت الصحيفة العبرية أن “بار” سيلتقي أيضًا مع كبار المسؤولين في المخابرات المصرية لبحث الأوضاع في قطاع غزة، ومطالب المصريين بشأن الأسرى الذين تطالب الإفراج عنهم (خليل عواودة، بسام السعدي) لإرساء وقف إطلاق النار.

هآرتس: القاهرة غاضبة بعد أن وضعت إسرائيل إصبعا في عين السيسي!

بيني غانتس يقر بوجود أزمة مع مصر

من جانبه، أقر وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، بوجود أزمة في العلاقات مع مصر على خلفية التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والعدوان الأخير على قطاع غزة.

ونقلت الإذاعة العبرية عن غانتس صباح الاثنين، قوله إن “مصلحة إسرائيل ومصر تتطلب تجاوز الأزمة الحالية بين الجانبين”.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال أن الأزمة في العلاقات بين تل أبب والقاهرة بدأت منذ أكثر من شهرين، بعد إعلان جيش الاحتلال إسقاط مسيرة مصرية مما أثار غضب مصر، التي اعتبرت الإعلان محرجاً لها.

وقال مسؤولون إسرائيليون وفقاً لإذاعة جيش الاحتلال: “هناك بالفعل توتر كبير، وجرت محادثات بين كبار المسؤولين في محاولة لتصحيح الأمور، لكن الأزمة تفاقمت بعد الأحداث الأخيرة في غزة والضفة”.

وتسعى مصر لتخفيف حدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية خاصة ضد الجهاد الإسلامي، لمنع تأثيرها على الوضع بغزة.

خداع إسرائيلي لمصر

يشار إلى انه في تحليل نشرته صحيفة صحيفة هآرتس الإسرائيلية، قال الكاتب عاموس هرئيل إن الحرب الأخيرة على قطاع غزة تسببت في توتر جديد بين مصر وإسرائيل.

ويقول الكاتب إنه بعيدًا عن أعين الإعلام، هناك توتر يشتعل بين مصر وإسرائيل، ويشهد البلدان -اللذان أصبح تنسيقهما الدبلوماسي والأمني وثيقًا للغاية في العقد الماضي- خلافات حول نهاية القتال مع غزة قبل حوالي أسبوعين، إذ يبدو أن إسرائيل قد “داست على أصابع قدم مصر”، وفق تعبير الكاتب.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قرب منتصف ليلة الاثنين 7 أغسطس/ آب الجاري. ومساء الاثنين، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجاء في بيان صادر عن مكتب لابيد أنه شكر السيسي على “دوره الحاسم” في التوصل إلى اتفاق.

وبحسب الإعلام المصري طلب السيسي من لابيد تخفيف حدة التوتر في الضفة الغربية، وكبح جماح جيش الاحتلال من أجل منع صدام آخر مع حركة الجهاد الإسلامي في غزة.

ولكن بينما كان لابيد يتحدث مع السيسي، كانت هناك عملية أخرى على وشك الانطلاق، إذ كان جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) وقوات اليمام الخاصة على وشك إلقاء القبض على إبراهيم النابلسي وسط مدينة نابلس، وهو رجل يعد “بطلًا شعبيًّا” وفق تعبير الكاتب.

“غانتس” هدد محمود عباس: إما ان تدين عملية بني براك .. وإلا هذا ما سيحدث!

المصدر"هآرتس، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

أمير قطر يزور مصر الأسبوع القادم للإعلان عن استثمارات قطرية بمبلغ ضخم جداً!

الهدهد

مصر: لحظات فزع فريق الكورال والحاضرين بعد اندلاع حريق بإحدى الكنائس

الهدهد

مباحثات “السيسي” و”بن زايد”.. تذليل عقبات الاستثمار الإماراتي وشراء مبنى وزارة الخارجية!

الهدهد

مسلحون موالون للجيش المصري ينفذون إعدامات خارج نطاق القانون في سيناء (لقطات مفزعة)

الهدهد

مصريون يطالبون بحق “فاطمة” بعد فيديو صادم من داخل صيدلية بالإسماعيلية

الهدهد

ظهور عاري لـ “ليلى علوي” مع حسن عبدالله محافظ المركزي يفجّر جدلاً (شاهد)

تقارير

“عماد أديب” يلمّح للإطاحة بالسيسي في مقال خطير: “منتصف العام المقبل وتذكروا كلامي”

الهدهد

فيديو انتحار شاب مصري خلال البث المباشر على “فيسبوك”.. “حبيشة” اتهمه بتصوير زوجته!

الهدهد

اغتصاب عبدالله رشدي لسيدة في العبور.. هذا ما قاله الإعلامي المصري “مين ده؟” عن الواقعة!

الهدهد

هآرتس: القاهرة غاضبة بعد أن وضعت إسرائيل إصبعا في عين السيسي!

الهدهد

تفاصيل اتهام عبد الله رشدي باغتصاب وهتك عرض سيدة في “شقة صاحبه”.. وأول رد من الداعية الشهير

الهدهد

الكويت.. قرار يهدد وظائف أكثر من 700 ألف مصري والتنفيذ مطلع سبتمبر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا