حكم قاس على إمام الحرم المكي طالب آل صالح لانتقاده هيئة الترفيه!

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وطن – بعد أن قضت المحكمة الجزائية المتخصصة ببرائته، كشفت منظمة الديمقراطية في العالم العربي “DAWN” بأن محكمة الاستئناف الجزائية بالرياض نقضت الحكم ضد إمام الحرم المكي صـالح آل طالب وقضت بسجنة 10 سنوات.

وقالت المنظمة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الرياض حكمت بالسجن على إمام الحرم المكي الشريف الشيخ صـالح آل طالب بالسجن عشر سنوات (١٠ سنوات) بعدما نقضت حكم البراءة السابق في حقه.”

⛔️⚠️عاجل:

محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الرياض حكمت بالسجن على إمام الحرم المكي الشريف الشيخ صالح آل طالب بالسجن عشر سنوات (١٠ سنوات) بعدما نقضت حكم البراءة السابق في حقه. pic.twitter.com/eAaShZ0HcI — DAWN السعودية (@DAWNsaudi) August 22, 2022

تأكيد الحكم على طالب آل صالح بالسجن 10 سنوات

من جانبه، أكد حساب “معتقلي الرأي” المتخصص في نقل أخبار المعتقلين السعوديين صحة الخبر، قائلا: “تأكد لنا قيام محكمة الاستئناف بنقض حكم الإفراج الصادر بحق إمام الحرم المكي الشيخ صـالح آل طالب وإصدار حكم بالسجن ضده مدة عشر سنوات.”

🔴 تأكد لنا قيام محكمة الاستئناف بنقض حكم الإفراج الصادر بحق إمام الحرم المكي الشيخ #صالح_آل_طالب وإصدار حكم بالسجن ضده مدة عشر سنوات. pic.twitter.com/trXJbQZXR3 — معتقلي الرأي (@m3takl) August 22, 2022

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت إمام الحرم الدكتور صالح آل طالب في أغسطس/آب 2018، وذلك ضمن حملة اعتقالات طالت عددا من الدعاة والشخصيات البارزة بالمملكة.

وجاء اعتقال إمام الحرم طـالب آل صـالح عقب تداول مقطع صوتي له هاجم فيه انتشار الحفلات التي تقيمها هيئة الترفيه وما يعتريها من اختلاط بين الرجال والنساء.

طالب آل صـالح يهاجم فعاليات هيئة الترفيه

ووفقا للتسجيل المتداول الذي رصدته “وطن” حينها، فقد توجه الشيخ صالح آل طالب بصرخة نذير للجميع، متسائلا: “يا أيها المسلمون، ما الذي غيركم حتى بتنا نرى التزاحم على أماكن اللهو والطرب؟”.

وأضاف: “يا أيها المسلمون.. ما الذي غيركم حتى بتنا نرى الرجال مع النساء في المسارح والحفلات جنبا إلى جنب؟”.

وتابع متسائلا: “يا أيها المسلمون.. ما الذي حل بكم حتى بتنا نرى النساء والفتيات يتراقصن مع الشباب جنبا إلى جنب في منظر والله تقشعر منه الأبدان وترتجف منه القلوب؟”.

وأردف: “أيها المسلمون.. ما الذي دهاكم فقست قلوبكم وجفت مشاعركم وتبدلت أحاسيسكم فبتم ترقصون على جثث قتلى حربكم المدافعين عن دينكم ومقدساتكم وبلادكم؟”.

وزاد بالقول: “أيها المسلمون.. ما الذي أصابكم حتى يتهافت على المساجد فئات من منكم ليس للصلاة فيها بل للصعود عليه لمشاهدة فاسق يغني وسفيهات وسفهاء يرقصون ويتراقصون؟”.

وتابع مستنكرا: “أنسيتم ام تناسيتم حرمات الله.. أنسيتم ان الذي اعتليتم مبانيه وتراقصتم فوقها هو بيت من بيوت الله؟”.