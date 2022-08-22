حريق مروع في لبنان.. سحابة دخان تغطي سماء بيروت (فيديو)

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وطن- اندلع حريق ضخم، اليوم الاثنين، على أوتوستراد خلدة باتجاه بيروت، بمحاذاة أفران “ألفورنو” في لبنان.

وامتدت النيران على مساحة واسعة مغطاة بالأعشاب، في حين عملت فرق الدفاع المدني على إخمادها، منعا لوصولها إلى المناطق السكنية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، سحابة دخان كبيرة غطت سماء المنطقة من جرّاء الحريق الضخم الذي اندلع في الساعات الماضية.

وقبل يومين، اندلع حريق ضخم في غابات الصنوبر بقرية بسكنتا في محافظة جبل لبنان، وامتد الحريق إلى مساحات كبيرة تصل الى 150 ألف متر مربّع.

طوافات القوات الجوية في #الجيش_اللبناني تعمل على إخماد حريق كبير في أحراج بسكنتا#LebaneseArmy pic.twitter.com/9DrFhzxyAs — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 20, 2022

وقالت قيادة الجيش اللبناني، أمس الأحد، إن ‏طوافات القوات الجوية عملت على إخماد حريق كبير في غابات بسكنتا.

فيما أكد الدفاع المدني اللبناني أن قواته سارعت لإجراء عمليات الإطفاء المستمرة منذ ساعات الليل تحت إشراف مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار.

واندلع الحريق بين بلدتي “بسكنتا” و”باكيش” في أعالي منطقة كسروان، التي ترتفع عن سطح البحر بقرابة 1250 مترًا.

وتم استقدام تعزيزات من مراكز متعددة في جبل لبنان والمتن والمناطق المجاورة للتمكن من السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها الى المنازل والغابات المجاورة، وذلك بمؤازرة طوافات القوات الجوية في الجيش اللبناني.

وأمس الأحد أيضا، تم إخلاء جميع الموظفين من محيط صوامع القمح، الموجودة داخل محيط مرفأ بيروت.

جاء ذلك تحسبا من سقوط الصوامع الشمالية للقمح في المرفأ خلال أي لحظة، بعدما انحنت بطريقة سريعة.

وتصاعدت أعمدة الدخان من الجهة الشمالية لصوامع القمح الموجودة داخل مرفأ بيروت، بعدما حدث حريق اندلع في أسفلها.

كما رصدت أجهزة التحسس الموجودة في المرفأ، ارتفاعاً في وتيرة الإنحناءات في الصوامع التي شهدت قبل يومين حريقًا كبيرًا في محيطها.

والأربعاء الماضي، أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين، الأربعاء، أنه تقرر هدم ما تبقى من الصوامع الشمالية في مرفأ بيروت.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في السراي الحكومي (مقر الحكومة)، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، والنائبين عن تكتل “التغييريين” ملحم خلف ونجاة صليبا؛ وذلك لمناقشة الحلول التي يمكن أن توقف احتراق الحبوب والتعامل مع الصوامع الشمالية”.

وصرح ياسين: “تم التوافق على النظر فنيا وبشكل سريع في هدم صوامع القمح الشمالية في مرفأ بيروت وحماية الصوامع الجنوبية وتدعيمها”.

وأضاف: “لدى هدم الصوامع الشمالية بطريقة فنية يمكن أن ننظف كل الردم والحبوب، وأن نمنع مصدر الحرق الذي تصدر عنه ملوثات ويؤثر على صحة الناس، ولو أن هذا الاحتراق يتم بشكل تلقائي. وبعد تنظيف هذه الردميات يمكن التركيز على الصوامع الجنوبية والعمل على تدعيمها”.