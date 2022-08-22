جزائري يتقدم بطلب رسمي للحصول على “رخصة” حمار (شاهد)

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وطن – في حادثة وُصفت بالغريبة والطريفة، طلب مواطن جزائري من مدينة “باتنة“، من رئيس دائرة المدينة تصريحا للتنقل بحمار في الوسط الحضري و الشبه الحضري .

طريقة طريفة للاحتجاج

وقد احتج المواطن خلال طلبه “بكثرة الحفر والممهلات ـ المطبات ـ التي طال وجودها والتي سببت أضرارا لسيارته ودراجته”.

إلى ذلك فقد عبر المُواطن عن انزعاجه مما وصفه بـ “الممهلات العشوائية المصنوعة بالخرسانة”.

وقد جاء في نص الرسالة:

يؤسفني أن أتقدم إليكم بطلبي هذا المتمثل في طلب تصريح استعمال حمار للتنقل في الإقليم الحوزي والشراء الحصري لمدينة ثانية!”

مضيفا: “لقد قررت التخلي عن سيارتي ودراجتي النارية في عمليات التنقل على مستوى المدينة بسبب كثرة الحفر والممهلات العشوائية المنتشرة بمدينة باتنة.”

واستطرد: “هذه الوضعية التي طالت مدتها حتى أن بعض الحفر التي نتجت عن بعض المشاريع التي انتهت أصلا، تعمقت وأصبحت حفر!”

تفاعل بين السخرية والنقد

وقد تواترات على وسائل التواصل الاجتماعي التعليقات الساخرة والناقدة لهذا الطلب.

حيث كتب فاروق- مواطن جزائري – عن الدور الذي يلعبه المسؤولون في العديد من المدن الجزائرية وتهاونهم في أداء وظائفهم.

الأمر الذي يؤدي على حد قوله إلى أن تصل الطرقات في بعض المناطق في الجزائر إلى وضعية سيئة.

وفي مقابل ذلك رأى البعض في هذه الحادثة “غيابا تاما لمؤسسات وفشل ذريع في تسيير الشأن العام بالدولة.”

غياب تام لمؤسسات وفشل ذريع في تسيير الشأن العام إنها الجزائر الجديدة 😉🤔 — Abdelghani Figuigui (@FiguiguiAbdelg2) August 22, 2022

وكانت تقارير سابقة بصحف جزائرية انتقدت الطرق العامة في البلاد والتقصير في رصفها وصيانتها.

ولفتت هذه التقارير إلى أن الكثير من حوادث المرور سببها اهتراء الطرقات، حيث تكثر الحفر القاتلة في الطرقات السريعة.

بالإضافة إلى غياب الإنارة العمومية وفوضى ورشات الأشغال المنتشرة على الطرقات السريعة، وأخطاء في تصميم المنعرجات والأنفاق.