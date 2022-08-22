الرئيسيةحياتناجزائري يتقدم بطلب رسمي للحصول على "رخصة" حمار (شاهد)
حياتنا

جزائري يتقدم بطلب رسمي للحصول على “رخصة” حمار (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
رخصة حمار watanserb.com
مواطن جزائري يطلب تصريحا للتنقل بالحمار بسبب سوء أحوال الشوارع
- Advertisement -

وطن – في حادثة وُصفت بالغريبة والطريفة، طلب مواطن جزائري من مدينة “باتنة“، من رئيس دائرة المدينة تصريحا للتنقل بحمار في الوسط الحضري و الشبه الحضري .

طريقة طريفة للاحتجاج

وقد احتج المواطن خلال طلبه “بكثرة الحفر والممهلات ـ المطبات ـ التي طال وجودها والتي سببت أضرارا لسيارته ودراجته”.

إلى ذلك فقد عبر المُواطن عن انزعاجه مما وصفه بـ “الممهلات العشوائية المصنوعة بالخرسانة”.

وقد جاء في نص الرسالة:

يؤسفني أن أتقدم إليكم بطلبي هذا المتمثل في طلب تصريح استعمال حمار للتنقل في الإقليم الحوزي والشراء الحصري لمدينة ثانية!”

مضيفا: “لقد قررت التخلي عن سيارتي ودراجتي النارية في عمليات التنقل على مستوى المدينة بسبب كثرة الحفر والممهلات العشوائية المنتشرة بمدينة باتنة.”

واستطرد: “هذه الوضعية التي طالت مدتها حتى أن بعض الحفر التي نتجت عن بعض المشاريع التي انتهت أصلا، تعمقت وأصبحت حفر!”

تفاعل بين السخرية والنقد

وقد تواترات على وسائل التواصل الاجتماعي التعليقات الساخرة والناقدة لهذا الطلب.

حيث كتب فاروق- مواطن جزائري – عن الدور الذي يلعبه المسؤولون في العديد من المدن الجزائرية وتهاونهم في أداء وظائفهم.

الأمر الذي يؤدي على حد قوله إلى أن تصل الطرقات في بعض المناطق في الجزائر إلى وضعية سيئة.

وفي مقابل ذلك رأى البعض في هذه الحادثة “غيابا تاما لمؤسسات وفشل ذريع في تسيير الشأن العام بالدولة.”

وكانت تقارير سابقة بصحف جزائرية انتقدت الطرق العامة في البلاد والتقصير في رصفها وصيانتها.

ولفتت هذه التقارير إلى أن الكثير من حوادث المرور سببها اهتراء الطرقات، حيث تكثر الحفر القاتلة في الطرقات السريعة.

بالإضافة إلى غياب الإنارة العمومية وفوضى ورشات الأشغال المنتشرة على الطرقات السريعة، وأخطاء في تصميم المنعرجات والأنفاق.

المصدروطن - رصد فيسبوك
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

حرائق الجزائر.. أم تعانق ابنتها وتتفحمان وأب يحتضن أولاده الثلاثة ويتحوّلون إلى رماد!

الهدهد

صحيفة إسبانية تشمت بحرائق الجزائر.. دفعت ثمناً باهظاً لرفضها قَبول مساعدة إسبانية!

الهدهد

صور جثامين ضحايا الحرائق في الجزائر تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي!

الهدهد

هل تورطت الجزائر في فضيحة الدبلوماسيين المغاربة مع المومسات الكولومبيات؟!

الهدهد

حرائق الجزائر مستمرة منذ أيام.. مشاهد مروعة وتعاطف واسع

الهدهد

مشاهد مرعبة لحرائق الجزائر وتونس.. اجتاحت المدن وأتت على الأخضر واليابس (شاهد)

الهدهد

أول ردٍّ جزائري رسمي على تصريحات أحمد الريسوني.. هجوم عنيف وأوصاف عديدة!

الهدهد

حرائق الجزائر.. مفاجآت مدوّية تكشفها تحقيقات السلطات

تقارير

اشتعال خلاف جزائري سعودي حاد بسبب محمد السادس.. هذا ما هدد به “ابن سلمان” خلف الكواليس!

الهدهد

هكذا ردّت خديجة بن قنة على بيان علماء المسلمين حول تصريحات “الريسوني”!

الهدهد

مسؤول إسباني قام برحلة سرية إلى الجزائر وتفاصيل خطيرة

الهدهد

القضاء الجزائري يدخل على خط أزمة فضيحة “رحلة وهران – أدرار” بقرار جديد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا