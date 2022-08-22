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ثور هائج يقتحم بنكا إسرائيليا في اللد المحتلة.. “هذا” ما فعله بالعاملين (فيديو)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
ثور هائج يقتحم بنكا إسرائيليا watanserb.com
ثور هائج يقتحم بنكا إسرائيليا
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وطن- اقحتم ثور هائج صباح اليوم الاثنين ، أحد البنوك الإسرائيلية في مدينة اللد المحتلة، في حادثة وُصفت بأنها “غريبة”.

وحاول المتواجدون داخل البنك الإمساك به، حيث جرت بينهم محاولات كر وفر، دون وجود أنباء عن وقوع إصابات.

وشوهد الثور الهائج وهو يتقدم داخل البنك، وسط حالة من الفزع من العاملين الذين اضطروا للهروب من أمامه.

وتمكن الثور من تمزيق أحد الحبال ليُكمل طريقه في البنك، وهو يتحرك كما يحلو له.

أثار هذا الفيديو، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط موجة سخرية من الاحتلال.

ودائما ما تثير مثل هذه الوقائع، حالة من الفزع، ففي فبراير الماضي انتشر مقطع فيديو أظهر ثورا هائجا يقتحم مدرسة ابتدائية في مدينة البصرة العراقية.

وظهر في مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، لحظة اقتحام الثور للمدرسة، مسببًا حالة كبيرة من الهلع والتدافع بين الطلاب وكل من كان موجودا في فناء المدرسة في ذلك الوقت.

وأحدث الثور الهائج إصابات بين التلاميذ، وفيما يبدو أن الثور كان مربوطا وتمكن من الإفلات من صاحبه فيما بقي الحبل معلقا في رأسه ورقبته.

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وقبل نحو أسبوعين، انتشر مقطع فيديو، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر دهس ثور لمصارع أثناء عرض في إسبانيا.

وبيَّن المقطع أن قدم المصارع انزلقت على الأرض، ما دفع بالثور الهائج إلى مهاجمته، فيما نجا المصارع بأعجوبة

ومؤخرا أيضا، تم تداول مقطع فيديو يوثق لحظة درامية في إحدى مسابقات رعاة البقر، حيث ألقى أب بنفسه أمام ثور هائج لحماية ابنه.

وألقى الأب بجسده فوق نجله الملقى على الأرض أمام الثور قبل لحظات من وصول الثور الهائج لهما ونطح الأب الذي تلقى الصدمة بجسده بدلا من نجله.

وكان مصارع الثيران كودي هوكس البالغ من العمر 18 عاما، قد سقط بالقرب من بوابة حلبة الثيران، وأسفرت جهود والده عن نجدته من موت محقق.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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