بيكيه في علاقة غرامية مع عشيقته الجديدة وشاكيرا تُعلق! (صور)

- Advertisement -

وطن – ظهر الإسباني جيرارد بيكيه 35 عاماً، لاعب فريق برشلونة مع عشيقته الجديدة في حفل غنائي، وهو ما أثار غضب صديقته السابقة شاكيرا التي عبرت عن استيائها من تصرفاته بعد الانفصال عنه.

وتداول منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من الصور التي تظهر اللاعب الإسباني بيكيه مع حبيبته الجديد التي تدعى ( كلارا تشيا ماراتي) البالغة من العمر 23 عاماً، وهو يقبلان بعضهما البعض، في حفل غنائي أقيم في مدينة جيرونا الإسبانية.

صديقة بيكيه الجديدة كلارا تشيا

كما وزعمت العديد من التقارير الصحفية التي لم يؤكد مصدر صحتها بعد، بأن عشيقة بيكيه الجديدة كلارا تشيا ماراتي، بعد بعد انفصاله عن المغنية الكولومبية من أصول لبنانية شاكيرا بعد علاقة دامت 12 عاماً. وهي شقيقة زميله مواطنه في نادي برشلونة فيران توريس.

غضب شاكيرا من تصرفات بيكيه

وأفادت صحيفة (تيليسينكو) الإسبانية، التي نشرت تلك الصور الحصرية عبر موقعها الرسمي، بأن مدافع نادي برشلونة بيكيه، قد ظهر مع عشيقته الجديدة التي تصغره ب12 عاماً تقريباً، وهما يقبلان بعضهما البعض في حفل غنائي للمطرب الإسباني داني مارتن في مدينة جيرونا.

كما وذكرت تقارير صحفية آخرى، ” المغينة الكولومبية شاكيرا. صديقة بيكيه السابقة، عبرت عن استياءها من ظهور اللاعب مع صديقته الجديدة وهما يتبادلان القبلات”.

وأضافت تلك التقارير، ” يقال بأن صديقة بيكيه الجديدة كلارا تشيا، قد التقى بها أثناء عمل الأخير داخل شركة كوزموس، التي يمتلكها اللاعب الإسباني”.

خيانة بيكيه لصديقته شاكيرا

وكانت المغنية الشهيرة شاكيرا 45 عاماً، قررت الانفصال عن بيكيه بعد علاقة لمدة 12 عاماً، أنجبت منه ولدين وهما ساشا وميلان بيكيه. بسبب الخيانة وكثرة علاقاته النسائية، كما وعبرت ذلك في أغنية لها مؤخراً التي تحدثت فيها عن الخيانة.

وأشار برنامج (Chisme No Like)، الذي يقدم عبر منصة موقع ( اليوتيوب) بأن الإسباني بيكيه. رفض عرضاً من صديقته السابقة شاكيرا بعدة ملايين، مقابل تسوية الاثنين أمر انفصالها بشكل رسمي، بسبب رغبة فريق الدفاع عن اللاعب رفع دعوى ضدها.

كما وبات لاعب برشلونة المخضرم جيرارد بيكيه، حبيس مقاعد بدلاء الفريق الكتالوني. بسبب تصرفاته خارج الملعب وعم تركيزه في الكرة مع بداية الموسم، إلى جانب اعتماد تشافي على الدنماركي أندرياس كريستنسن كبديل عنه في التشكيلة الأساسية.

يشار بأن فريق برشلونة يحتل المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 4 نقاط، بعد فوزه في المباراة الماضية على ريال سوسيداد برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، بفارق نقطتين عن فياريال المتصدر ب6 نقاط حتى يومنا هذا.