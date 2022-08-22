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امرأتان تتعريان على الهواء مباشرة أمام أولاف شولتس والسبب صادم

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
اولاف شولتس watanserb.com
امرأتان تخلعان ملابسهما امام اولاف شولتس
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وطن – تفاجأ المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال فعالية رسمية بخلع فتاتين ملابسهما أمامه على الهواء مباشرة والتعري أمام الحضور، في محاولة لالتقاط صورة معه للمطالبة بـ”حظر الغاز” الروسي.

وبحسب موقع “editorji” فقد جاء ذلك أثناء تنظيم الحكومة الألمانية فعاليات “الأبواب المفتوحة” التقليدية السنوية، التي تفتح خلالها مؤسسات الدولة الرسمية أبوابها أمام الجمهور.

المستشار الألماني أولاف شولتس

وبعد جلسة الأسئلة والأجوبة، يكون عادة المستشار الألماني قريبا من الناس، مع إمكانية التقاط صور “سيلفي” معه، لكن الناشطتين فاجئتاه بموقفهما.

وبحسب المقاطع المتداولة فقد صرخت الناشطتان ثم قامتا برمي أوراق نقدية غير حقيقية، ولكن سرعان ما رافقهما عناصر الأمن إلى الخارج.

ليعود الهدوء إلى المكان بعد موقف لم يكن الكثير من الناس يتوقع حدوثه، وفي مقدمتهم المستشار الألماني نفسه، والذي ظهر هادئا كعادته دائما.

ويشار إلى أن تعري النساء هي أحد مظاهر الاحتجاج التي اتخذتها منظمة “فيمن” النسائية الحقوقية.

وهي حركة أنشئت في سنة 2008 في العاصمة الأوكرانية كييف تناهض استغلال النساء الأوكرانيات.

وأسست المنظمة فروعا لها في أوروبا الشرقية، قبل أن تصبح معروفة عالميا بتنظيم احتجاجات عارية ضد عدد من السياسات والظواهر والأحداث التي يشهدها العالم.

المصدرeditorji
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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