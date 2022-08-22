الملك خوان كارلوس يعيش في قصر ملكي فخم في أبو ظبي قيمته خيالية

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وطن-إنه قصر ملكي فاخر تقدر قيمته بحوالي 11 مليون يورو ويقع في جزيرة نوراي الفردوسية.

في هذا الصدد، كشف برنامج “Viva la vida” قبل أشهر قليلة عن أحد أسرار ملك إسبانيا الدون خوان كارلوس الأول وهو مكان إقامته في أبو ظبي.

من خلال التقرير تبيّن أنه يعيش بقصر فاخر تقدر قيمته بحوالي 11 مليون يورو ويقع في جزيرة نوراي الفردوسية على طول كيلومتر واحد وعلى بعد 15 دقيقة بالقارب من العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

في البداية، عندما وصل دون خوان كارلوس إلى الإمارات العربية المتحدة في أغسطس، أقام في فندق قصر الإمارات الفاخر. لكنه عندما شعر بإمكانية غزو خصوصيته من قبل الصحفيين وغيرهم من المتطفلين، قرر جد الأميرتين ليونور وصوفيا، تغيير مكان إقامته وسرعان ما انتقل إلى هذا القصر الملكي الفاخر.

بحسب صحيفة “الكونفيدنسيال-فانيتاس” الإسبانية، فإن القصر الملكي تابع للعائلة المالكة في أبو ظبي. كما يوجد في خدمة الملك الإسباني خمسة إسبان: ثلاثة أشخاص يعملون على مراقبة المكان واثنان آخران من المرافقين، كما ذكرت سيلفيا توليس في هذا التقرير.

وأضافت أن طبيب العائلة الملكية الدكتور مانويل سانشيز، دائما في زيارة دون خوان كارلوس معظم الأوقات في الإمارات، كما لديه أخصائي علاج طبيعي ومدرب شخصي تحت تصرفه يساعده في الحفاظ على لياقته البدنية قدر الإمكان.

ووفقًا للصحفي خوسيه لويس غالياتشو، سيتم أيضًا رعاية الفخري وحضوره هناك من قبل أطباء الأمير محمد بن زايد آل نهيان، أحد أغنى وأقوى الرجال في الإمارات العربية المتحدة الذي طالما يحافظ على حسن العلاقات مع العائلة الملكية الإسبانية.

المنزل المطل على البحر والمسبح تبلغ مساحته 4150 مترًا مربعًا منها 1050 مترًا مربعًا مغطاة. كما أن المنزل المتكون من طابقين، به ستة غرف نوم وسبعة حمامات وغرف معيشة كبيرة. فضلا عن ذلك، فإن مكان الإقامة مثالي، بحيث تتوفر جميع أنواع وسائل الراحة.

هذا ويحيط بالقصر منتجع فاخر، ويحتوي على جميع أنواع وسائل الترفيه، حيث يتوفر في غرفة المعيشة الواسعة طاولة بلياردو وطاولة كرة قدم ومسرح سينما يتسع لـ 18 شخصًا، علاوة على ذلك، فإن جميع الغرف متسعة للغاية، كما تطل النوافذ الضخمة على مناظر طبيعية خلابة تشبه الحلم.