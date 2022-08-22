الإثنين, أغسطس 22, 2022
الرئيسيةحياتناالملك خوان كارلوس يعيش في قصر ملكي فخم في أبو ظبي قيمته...
حياتنا

الملك خوان كارلوس يعيش في قصر ملكي فخم في أبو ظبي قيمته خيالية

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
الملك خوان كارلوس watanserb.com
الملك خوان كارلوس
- Advertisement -

وطن-إنه قصر ملكي فاخر تقدر قيمته بحوالي 11 مليون يورو ويقع في جزيرة نوراي الفردوسية.

في هذا الصدد، كشف برنامج “Viva la vida” قبل أشهر قليلة عن أحد أسرار ملك إسبانيا الدون خوان كارلوس الأول وهو مكان إقامته في أبو ظبي.

من خلال التقرير تبيّن أنه يعيش بقصر فاخر تقدر قيمته بحوالي 11 مليون يورو ويقع في جزيرة نوراي الفردوسية على طول كيلومتر واحد وعلى بعد  15 دقيقة بالقارب من العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

في البداية، عندما وصل دون خوان كارلوس إلى الإمارات العربية المتحدة في أغسطس، أقام في فندق قصر الإمارات الفاخر. لكنه عندما شعر بإمكانية غزو خصوصيته من قبل الصحفيين وغيرهم من المتطفلين، قرر جد الأميرتين ليونور وصوفيا، تغيير مكان إقامته وسرعان ما انتقل إلى هذا القصر الملكي الفاخر.

خوان كارلوس الهارب للإمارات لم يكن يسيطر على غرائزه .. أوقفوها بحُقنة!

بحسب صحيفة “الكونفيدنسيال-فانيتاس” الإسبانية، فإن القصر الملكي تابع للعائلة المالكة في أبو ظبي. كما يوجد في خدمة الملك الإسباني خمسة إسبان: ثلاثة أشخاص يعملون على مراقبة المكان واثنان آخران من المرافقين، كما ذكرت سيلفيا توليس في هذا التقرير.

جزيرة نواراي في أبو ظبي
جزيرة نواراي في أبو ظبي

وأضافت أن طبيب العائلة الملكية الدكتور مانويل سانشيز، دائما في زيارة دون خوان كارلوس معظم الأوقات في الإمارات، كما لديه أخصائي علاج طبيعي ومدرب شخصي تحت تصرفه يساعده في الحفاظ على لياقته البدنية قدر الإمكان.

ووفقًا للصحفي خوسيه لويس غالياتشو، سيتم أيضًا رعاية الفخري وحضوره هناك من قبل أطباء الأمير محمد بن زايد آل نهيان، أحد أغنى وأقوى الرجال في الإمارات العربية المتحدة الذي طالما يحافظ على حسن العلاقات مع العائلة الملكية الإسبانية.

مسبح القصر الذي يعيش فيه خوان كارلوس
مسبح القصر الذي يعيش فيه خوان كارلوس

المنزل المطل على البحر والمسبح تبلغ مساحته 4150 مترًا مربعًا منها 1050 مترًا مربعًا مغطاة. كما أن المنزل المتكون من طابقين، به ستة غرف نوم وسبعة حمامات وغرف معيشة كبيرة. فضلا عن ذلك، فإن مكان الإقامة مثالي، بحيث تتوفر جميع أنواع وسائل الراحة.

الملك خوان كارلوس يرغب في العودة لإسبانيا التي غادرها إلى أبوظبي هربا

هذا ويحيط بالقصر منتجع فاخر، ويحتوي على جميع أنواع وسائل الترفيه، حيث يتوفر في غرفة المعيشة الواسعة طاولة بلياردو وطاولة كرة قدم ومسرح سينما يتسع لـ 18 شخصًا، علاوة على ذلك، فإن جميع الغرف متسعة للغاية، كما تطل النوافذ الضخمة على مناظر طبيعية خلابة تشبه الحلم.

غرفة معيشة واسعة للغاية
غرفة معيشة واسعة للغاية

صحيفة إسبانية: عبدالرحمن الأسير يرافق الملك خوان كارلوس في أبو ظبي ويحتمي به!

المصدرالكونفيدنسيال-فانيتاس-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

أبوظبي تستثمر 10 مليارات دولار بمشاريع مع مصر والأردن.. على ماذا ينوي محمد بن زايد؟

تقارير

تفاصيل انفجار أبوظبي المروع .. قتيلان و120 مصاباً (شاهد)

تقارير

معهد أمريكي يكشف الدلالة وراء صورة محمد بن سلمان مع أمير قطر وطحنون بن زايد

الهدهد

لماذا تخشى أبو ظبي من نجاح تجربة الديمقراطية في قطر؟.. غادة عويس تجيب

تقارير

هل تتسبب أبوظبي في تفكيك الإمارات العربية المتحدة بعد 50 عاما على الاتحاد؟

الهدهد

أبو ظبي تعترف بتفشي فيروس كورونا وتتخذ إجراءات عاجلة اعتباراً من الاثنين

حياتنا

فيديو مثير لأحد المشاهير في الإمارات يقوده وصديقه للسجن .. هذا ما فعلاه على الطريق العام!

الهدهد

ردّ قوي من “الشاهين” العماني على عبدالله بن زايد بعدما تحدّث باسم دول الخليج مع مسؤول اسرائيلي

الهدهد

بروفيسور إماراتي يفضح محمد بن زايد واخوته بعد أن حولوا أبوظبي لـ”مزبلة بشرية”

الهدهد

ابن زايد يواصل تصهينه بكل فخر وتل أبيب ممتنة له بشدة على هذا القرار الجديد

رياضة

اللقب التاسع في مشورها .. “أرينا سابالينكا” تُتوج ببطولة أبو ظبي لتنس السيدات

الهدهد

الشيطان ابن زايد يحاول إفشال المصالحة الخليجية.. “شاهد” سكاي نيوز عربية تبث برنامجاً خبيثاً للتحريض على قطر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

عروس مصرية من قرية بسيطة ترتدي ربع كيلو ذهب والسبب؟!

مع اقتراب ذكرى وفاتها..هذا آخر ما قالته الأميرة ديانا للرجل الذي أسعفها

بيكيه في علاقة غرامية مع عشيقته الجديدة وشاكيرا تُعلق! (صور)

صور صادمة لنجوم الفن السوري في عزاء بسام لطفي.. ماذا فعل الزمن بهم؟

انتحار شاب مغربي قرب قسم شرطة.. أحرق جسده بمادة سريعة الاشتعال

فيديو مرعب لمواطن سعودي ينجو من صاعقة بأعجوبة يشعل مواقع التواصل

فيما تتمثل مخاوف أيام الآحاد ولماذا تنتابنا ليلا وقبل النوم؟

أغلى 10 قصور في العالم (صور)

حريق مروع في لبنان.. سحابة دخان تغطي سماء بيروت (فيديو)

مجزرة الكيماوي.. فيديو ينشر لأول مرة يوثق ما فعله “الأسد” في غوطتي دمشق عام 2013

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC