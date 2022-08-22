السيسي يبيع مصر بالقطعة.. كواليس قمة العلمين ولقائه مع محمد بن زايد

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وطن – كشفت تقارير إخبارية مصرية تفاصيل لقاء رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، برئيس الإمارات وحاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والذي وصل إلى القاهرة، الأحد، للمشاركة بقمة العلمين بحضور ملكي الأردن والبحرين، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

لقاء السيسي ومحمد بن زايد

وفي هذا السياق نقل موقع “مدى مصر” عن مصدرين حكوميين مصريين، أن اللقاء الذي بدأ أمس، في مدينة العلمين بين السيسي ومحمد بن زايد، ركز على مناقشة استثمارات الإمارات في مصر، والتي تعرقل بعضها مؤخرًا لأسباب مختلفة.

ويواجه المستثمرون الإماراتيون ـ بحسب أحد المصدرين ـ عثرات في طريق إتمام عدد من الصفقات، منها على سبيل المثال الاستحواذ على نسبة الحكومة المصرية في شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، رغم التفاوض الذي بدأ منذ شهور.

وذلك بسبب تحسبات أمنية وسياسية رُفعت لرئاسة الجمهورية بخصوص المساحة من الأراضي المقبول أمنيًا وسياسيًا أن يستحوذ عليها أي تكتل استثماري واحد في منطقة شرق القاهرة الحساسة أمنيًا، خاصة بالنسبة للإمارات التي تسعى لاستحوذات أخرى في شرق البلاد. بما في ذلك الصفقة المتعثرة حتى الآن لاستحواذها على شركة «وطنية» لمحطات الوقود التابعة للقوات المسلحة، إلى جانب ما استحوذت عليه بالفعل من استثمارات في منطقة العين السخنة.

جزيرة الوراق ومدينة نصر

وتشمل المباحثات بين السيسي وابن زايد أيضًا ـ بحسب ذات المصدر ـ التوسع الإماراتي في منطقة “مثلث ماسبيرو“، بشراء مبنى وزارة الخارجية المجاور لأبراج ماسبيرو، وخطة الانتهاء من نقل من تبقوا من سكان شارع 26 يوليو والنطاق التجاري المُسمى «وكالة البلح». إلى جانب ملف جزيرة الوراق المتعثر أيضًا في ضوء عدم تمكن الدولة من تسليم كامل الجزيرة للمستثمر الإماراتي.

وأضاف المصدر أن الإمارات تريد توسعة مساحة استثماراتها في قطاع العقارات والموانئ في مصر التي تحتاج لتدفقات استثمارية سريعة نتيجة الوضع المالي والاقتصادي المعقد. وبالتالي «فهناك مصلحة مشتركة»، مشيرًا إلى أن اللقاء الرئاسي من شأنه أن يحل مشاكل تعجز المستويات الأدنى عن اتخاذ قرارات بشأنها.

القاهرة غاضبة من موقف ابن زايد تجاه سد النهضة

وبحسب المصدر نفسه، فاللقاء الذي جمع السيسي وبن زايد في العلمين لا ينفي أن القاهرة لديها «غُصة» بسبب بعض المواقف الإماراتية، خاصة إزاء ملف سد النهضة.

موضحًا أن أبوظبي تعلم «بصورة مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية» أن القاهرة لم تسترح لبيان صدر عن المندوب الإماراتي الدائم لدى الأمم المتحدة بشأن الوساطة الإماراتية بخصوص التوصل لحل حول الخلاف القائم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

واتسع الاجتماع الذي جمع السيسي وابن زايد، أمس، ليشمل قادة كل من البحرين والأردن والعراق، في قمة موسعة عقدت اليوم في العلمين.

وذكر المصدر في تصريحاته لـ”مدى مصر” أن الاقتصاد يبقى عنوان أساسي لهذه القمة، خاصة في إطار الآلية الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، والتي تتعاون معها البحرين.

قمة العلمين

كما ناقشت القمة الأوضاع الأمنية في منطقة الخليج والمشرق العربي، في ضوء التوقعات المتراوحة حول اتفاق جديد بين إيران والغرب بشأن برنامج طهران النووي قبل نهاية العام، حسب ترجيحات دبلوماسية.

وانعقد اليوم لقاء ثنائي بين السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني، لمناقشة تطورات الوضع الفلسطيني – الإسرائيلي، في ضوء استمرار التوتر الأمني على الأرض في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكان ملك الأردن قد أجرى مشاورات مكثفة خلال الأسابيع الماضية مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، خالد مشعل، الذي زار عمان مؤخرًا.

كما تحدثت المصادر عن استثمارات قطرية كبيرة قادمة لمصر، ستتواكب مع إعادة إطلاق قناة “الجزيرة” لمكتبها في القاهرة رغم التأخير عن موعد كان مجدولًا لوقت سابق من الصيف الجاري.