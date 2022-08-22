أمير قطر يزور مصر الأسبوع القادم للإعلان عن استثمارات قطرية بمبلغ ضخم جداً!

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وطن- كشفت مصادر مصرية مطلعة، من بينها مصدر حكومي، عن وجود ترتيبات تجري حالياً لعقد لقاء قمة يجمع بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت المصادر: إن أمير قطر سيصل القاهرة، خلال الأسبوع المقبل، للتباحُث حول عدد من المشروعات الاستثمارية التي اقترحتها الدوحة على القاهرة.

وأوضح مصدر أن هذه المشروعات تشمل استثمارات في نطاق العلمين نفسها، وأيضاً في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك استحواذات محتمَلة على عدد من الشركات الغذائية، من بينها شركات حكومية، واستثمارات في الإدارة والتشغيل لعدد من الموانئ على البحرين الأبيض والأحمر.

توقّعات بالإعلان عن استثمارات قطرية ضخمة

وأكّدت المصادر على أن قطر تطرح استثمارات قد تتجاوز، في حال الاتفاق على مجمل المشاريع، 20 مليار دولار، فيما يمثل نقلة نوعية للعلاقات المصرية القطرية، التي شهدت مرحلة عداء بعد الأحداث السياسية التي شهدتها مصر في صيف 2013، وصلت إلى حد قطيعة دبلوماسية، انضمت مصر فيها إلى الإمارات والبحرين والسعودية، قبل أن تعود العلاقات إلى الهدوء عقب الاتفاق الخليجي، الذي انضمت إليه مصر في قمة العلا السعودية في يناير 2021.

وأوضحت المصادر أنّ الاستثمارات القطرية الكبيرة القادمة للقاهرة، ستتواكب مع إعادة إطلاق قناة الجزيرة لمكتبها في القاهرة “رغم التأخير” عن موعد كان مجدوَلاً لوقت سابق من الصيف الجاري.

تركيز القاهرة على التعاون الاقتصادي مع الدوحة

وزعمت هذه المصادر في حديثها لموقع “مدى مصر” أن القاهرة “ليست غافلة” عن “استمرار الدعم المالي القطري لجماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك قنواتهم التي أصبحت تبث من خارج إسطنبول، بعد التزام تركيا بترحيل مقدمي هذه البرامج”، بحسب زعمها.

وقالت: إن التركيز المصري الآن منصبٌّ على التعاون الاقتصادي، طالما أن العواصم المعنية لا تذهب بعيدًا في معاداة النظام المصري، وتحرص على المتطلبات الدبلوماسية اللازمة.

ونقل الموقع عن دبلوماسي مصري -طلب عدم ذكر اسمه- قولَه: “إن هذا النهج البرجماتي ينطبق على قطر، كما ينطبق على كل من الإمارات والسعودية، وإن كان بدرجات متفاوتة؛ لأن قطر تبقى ممثلة لمشروع سياسي لا تتوائم معه القاهرة إطلاقاً، وهو مشروع الإسلام السياسي، الذي تناوئه مصر والسعودية والإمارات.

عتب مصري على كبير على الإمارات والسعودية

وبحسب المصدر الدبلوماسي، فإن “العتب المصر يبقى مرتبطًا بتردد الحليفتين الخليجيتين الأقرب في تقديم دعم مالي في وقت عثرة مالية كبيرة، رغم أن الدولتين حققتا فوائض إيرادات من العوائد النفطية في ضوء ارتفاع أسعار النفط مع اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا”.

وأضاف أن الأسبوع الجاري ربما يشهد دعمًا ماليًا لمصر من الإمارات “وإن لم يكن بالقدر المطلوب، إلا أنه سيكون له دلالة سياسية، لكن الاتجاه الإماراتي الآن هو ضخّ الاستثمارات وليس تقديم دعم مالي”.

زيارة أمير قطر الأخيرة لمصر

وكان أمير قطر “الشيخ تميم بن حمد”، قد زار مصر في يونيو/حزيران الماضي، في زيارة رسمية استغرقت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يُشار إلى أن زيارة أمير قطر “الشيخ تميم بن حمد” الأخيرة لمصر، هي الأولى إلى القاهرة منذ توليه إدارة شؤون بلاده، و الثانية إلى مصر منذ 7 سنوات، عندما جاء إلى شرم الشيخ للمشاركة في أعمال القمة العربية وقتَها عام 2015.