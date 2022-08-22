أسعار الغاز في أوروبا تتخطى 2900 دولار للمرة الأولى منذ 6 أشهر.. وتحذيرات من “الكابوس”

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وطن- في تطور هو الأول من نوعه منذ شهر مارس الماضي، تخطت أسعار الغاز في أوروبا، حاجز 2900 دولار، حيث ارتفعت بنحو 15%.

وبحسب بيانات من بورصة لندن “ICE”، قفزت العقود الآجلة للغاز في أوروبا عند افتتاح التداول في اليوم الأول من الأسبوع فوق 2800 دولار لكل ألف متر مكعب، وفق وكالة “سبوتنيك”.

أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوى منذ آذار بعد إعلان روسيا صيانة نورد ستريم 1 (العربية)#lebanon24 — Lebanon 24 (@Lebanon24) August 22, 2022

وكانت شركة “غازبروم”، قد أعلنت أنه سيتم تعليق نقل الغاز عبر “نورد ستريم” لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر؛ بسبب الصيانة المجدولة لوحدة ضاغط الغاز العاملة الوحيدة (GCU) في محطة ضاغط “بورتوفايا” (CS).

وافتتحت العقود الآجلة لتوريد الغاز في سبتمبر (وفقًا لمؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) التداولَ عند 2766.5 دولاراً (+9%)، اعتباراً من الساعة 9:16 بتوقيت موسكو، ارتفعت الأسعار بنسبة 12.7٪، لتصل إلى 2862 دولاراً.

وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق 2538.8 دولاراً.

أوروبا بين مطرقة روسيا وسندان الطاقة..

أسعار الغاز في أوروبا تواصل الارتفاع وتسجل أعلى مستوى في نحو 6 أشهر بأكثر من 10% وتتجاوز 2800 دولار لكل 1000 متر مكعب وسط مخاوف بشأن الإمدادات وقرب فصل الشتاء. pic.twitter.com/dqEAalgKwb — khaldoun bedir (@KhaldounBedir) August 22, 2022

وتضاعفت أسعار الغاز منذ يونيو الماضي، بعدما خفضت روسيا الإمدادات لأول مرة عبر “نورد ستريم”، خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل الغاز إلى ألمانيا.

ويؤثر ارتفاع أسعار الغاز على الصناعات في ألمانيا وبقية دول أوروبا، حيث أعلنت الشركات عن توقّف الإنتاج أو تقليصه “حتى إشعار آخر” وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.

ارتفاع أسعار الغاز يتزامن مع عجز الاتحاد الأوروبي عن تأمين احتياطي كافٍ؛ للاستغناء عن الغاز الروسي خلال الشتاء دون نقص.

وأثيرت الكثير من التحذيرات من نقص حاد في الغاز بالكثير من الدول خلال فصل الشتاء، والمخيف بحسب تلك التحذيرات، أنّ الأمر لا يتعلّق بشتاء واحد، بل بفصلي شتاء على الأقل، ويمكن أن يكون الشتاء الثاني أكثر صعوبة.

سيكون من المثير للإهتمام مراقبة ماذا سيحدث في أوروبا في فصل الشتاء :

١- تقوم أوروبا بتنويع مصادر الغاز و النفط .

٢- لن تستطيع أوروبا التخلي كلياً عن روسيا .

٣- ماذا سيكون رد فعل روسيا ؟

٤- هل قامت روسيا بإيجاد أسواق بديلة ؟

٥- دخول إيران المرتقب لأسواق الطاقة .

٦- أسعار الطاقة . — JamalMalaikah (@JamalMalaikah) August 22, 2022

وتحاول أوروبا وقف اعتمادها على إمدادات الغاز الروسي، الذي تعول عليه ألمانيا خاصة، والذي تستخدمه موسكو للضغط في إطار غزوها لأوكرانيا.

وتفرض ألمانيا ضريبة جديدة موضعَ جدل على الغاز اعتباراً من 1 أكتوبر، ستزيد كلفة الاستهلاك بـ 2.4 سنتاً للكيلووات ساعة.

ويرى محلّلو دويتشه بنك أن “صدمة فاتورة أكتوبر ستؤدي إلى انفخاض في طلب الأسر”.

وقال المحللون في “ريستاد إنرجي”: إن الذي رفع الأسعار مستويات منخفضة من الرياح للتوربينات الهوائية بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الفحم والغاز.