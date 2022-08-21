الرئيسيةحياتناميسم الربيعي في مرمى العراقيين.. نبشوا صورة قديمة والتعليقات قاسية! (شاهد)
حياتنا

ميسم الربيعي في مرمى العراقيين.. نبشوا صورة قديمة والتعليقات قاسية! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ميسم الربيعي في مرمى العراقيين.. نبشوا صورة قديمة والتعليقات قاسية! (شاهد) watanserb.com
ميسم الربيعي
- Advertisement -

وطن– أصبحت ميسم الربيعي، زوجة السفير العراقي في الأردن “حيدر العذاري”، محط اهتمام العراقيين بعد انتشار صورها المثيرة مع الفنان اللبناني راغب علامة.

حجاب ميسم الربيعي

وتداول الجمهور صورة قديمة لميسم الربيعي، كانت صفحة السفارة العراقية في الأردن قد نشرتها العام الماضي في إحدى المناسبات.

وظهرت ميسم الربيعي في الصورة بملابس محتشمة وألوان داكنة رزينة، مع حجابها الذي وضعته بنفس الطريقة في الصور التي ظهرت بها مع راغب علامة.

ولم تمر صورة زوجة السفير العراقي، مرور الكرام على الناشطين الذين قارنوا ملابسها الرزينة، بما ارتدته حين استضافت راغب علامة.

ميسم الربيعي

السيادة والسياسة

وجاء في التعليقات على الصورة: ” السيادة ..والسياسة ..والاناقة ..الها اهلها والهيبة شمرة مو تعلوم”.

ووضع ناشطون صوراً حديثة لميسم وراغب علامة، بالتعليقات. وقاموا بكتابة عبارات غير لائقة عليها، ترجمةً لنظرات زوجة السفير للفنان اللبناني بحسب رأيهم.

وسخر آخرون من حجاب زوجة السفير حيدر العذاري. فجاء في تعليق: ” جبناها علحجاب من الشعرايه متقتنع هذا الجسم كله ممقتنع ماعدا نص الشعر”.

وكتب آخر: “وش فايدة الحجاب؟”.

وكانت الصور التي أُثارت ضجة، قد التُقطت في حفل خاص حضره راغب علامة، بمنزل السفير العراقي بالأردن. وأظهرت ميسم الربيعي في أوضاع غير مناسبة معه، اعتبرها العراقيون إهانة لهم وللدبلوماسية العراقية.

ميسم الربيعي

حيث ظهر راغب علامة وهو يحتضن زوجة السفير العراقي في الأردن بشكل حميمي. ما عرَّض السفير وزوجته لانتقادات حادة، وتطوَّر المشهد لتتدخلَ الخارجية العراقية، وتقوم باستدعاء “العذاري”؛ تمهيداً للإطاحة به.

من هي زوجة سفير العراق بالأردن؟

وبحسب معلومات متداوَلة، فإن ميسم الربيعي في العقد الرابع من عمرها.

أما زوجها حيدر العذاري، فيشغَل منصب سفير العراق في الأردن منذ العام 2019، بتكليف من الرئيس برهم صالح.

ويبدو أن العام 2022 سيكتب نهاية هذا المنصب للعذاري، وستطيح به فضيحة زوجته ميسم الربيعي.

والعذاري من مواليد العام 1970، أي إنه يبلغ من العمر 52 عاماً.

وعمِل في وزارة الخارجية العراقية منذ أكتوبر 2009. وتم تعيين العذاري سفيراً في مينسك، روسيا البيضاء لمدة 5 سنوات ونصف قبل عودته إلى بغداد في أواخر عام 2015، بحسب التعريف المتاح عنه على “ويكيبديا”.

وكان أولَ سفير عراقي يعمل في بيلاروسيا منذ أن تم إغلاق السفارة العراقية في عام 2003، في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق.

في ديسمبر 2016 عيِّنَ “حيدر منصور هادي العذاري” سفيراً للعراق لدى روسيا الاتحادية. وفي ديسمبر 2020 عُيّنَ سفيراً غيرَ مقيم للعراق لدى دولة فلسطين.

وفي 9 فبراير 2021، قدّم أوراق اعتماده سفيرًا مفوّضًا فوق العادة لجمهورية العراق لدى دولة فلسطين، إلى وزير الخارجية الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

غادة عويس تهاجم العراق بعد فضيحة ميسم الربيعي مع راغب علامة!

الهدهد

راغب علامة وفضيحة ميسم الربيعي.. مَن هي زوجة السفير العراقي بالأردن؟

الهدهد

فيديو راغب علامة الفاضح مع زوجة السفير العراقي بالأردن يستنفر العراق وأول رد رسمي

حياتنا

زوجة السفير العراقي “حيدر العذاري” في أحضان “راغب علامة”.. والعراقيون غاضبون! (شاهد)

حياتنا

نجل راغب علامة يرد على اتهامه بأنه “مثلي الجنس” بصورة عارية مع والده! (شاهد)

حياتنا

راغب علامة يعلن تبرؤه من لبنان ويؤكد أن “ابن زايد” هو من يمثله

حياتنا

هل ابن راغب علامة مثلي جنسياً؟! .. صوره الأخيرة أثارت ضجة! (شاهد)

حياتنا

عالم أزهري يهاجم راغب علامة بسبب تصريحاته الأخيرة: “ينشر الدياثة والفاحشة”

حياتنا

راغب علامة يعترف: عشت عاماً مع فتاة دون زواج ولن أعارض ابني لو فعلها!

حياتنا

بفستان كشف ساقيها .. روجينا بوصلة رقص مثيرة مع راغب علامة (شاهد)

حياتنا

عارٍ وتتكئ عليه .. شاهدوا زوجة راغب علامة من دون ماكياج على شاطئ البحر!

حياتنا

منال العيسى تتحرش بالفنان السعودي خالد عبدالرحمن وما طلبته منه صدم الجمهور!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا