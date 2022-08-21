ميسم الربيعي في مرمى العراقيين.. نبشوا صورة قديمة والتعليقات قاسية! (شاهد)

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وطن– أصبحت ميسم الربيعي، زوجة السفير العراقي في الأردن “حيدر العذاري”، محط اهتمام العراقيين بعد انتشار صورها المثيرة مع الفنان اللبناني راغب علامة.

حجاب ميسم الربيعي

وتداول الجمهور صورة قديمة لميسم الربيعي، كانت صفحة السفارة العراقية في الأردن قد نشرتها العام الماضي في إحدى المناسبات.

وظهرت ميسم الربيعي في الصورة بملابس محتشمة وألوان داكنة رزينة، مع حجابها الذي وضعته بنفس الطريقة في الصور التي ظهرت بها مع راغب علامة.

ولم تمر صورة زوجة السفير العراقي، مرور الكرام على الناشطين الذين قارنوا ملابسها الرزينة، بما ارتدته حين استضافت راغب علامة.

السيادة والسياسة

وجاء في التعليقات على الصورة: ” السيادة ..والسياسة ..والاناقة ..الها اهلها والهيبة شمرة مو تعلوم”.

ووضع ناشطون صوراً حديثة لميسم وراغب علامة، بالتعليقات. وقاموا بكتابة عبارات غير لائقة عليها، ترجمةً لنظرات زوجة السفير للفنان اللبناني بحسب رأيهم.

وسخر آخرون من حجاب زوجة السفير حيدر العذاري. فجاء في تعليق: ” جبناها علحجاب من الشعرايه متقتنع هذا الجسم كله ممقتنع ماعدا نص الشعر”.

وكتب آخر: “وش فايدة الحجاب؟”.

وكانت الصور التي أُثارت ضجة، قد التُقطت في حفل خاص حضره راغب علامة، بمنزل السفير العراقي بالأردن. وأظهرت ميسم الربيعي في أوضاع غير مناسبة معه، اعتبرها العراقيون إهانة لهم وللدبلوماسية العراقية.

حيث ظهر راغب علامة وهو يحتضن زوجة السفير العراقي في الأردن بشكل حميمي. ما عرَّض السفير وزوجته لانتقادات حادة، وتطوَّر المشهد لتتدخلَ الخارجية العراقية، وتقوم باستدعاء “العذاري”؛ تمهيداً للإطاحة به.

من هي زوجة سفير العراق بالأردن؟

وبحسب معلومات متداوَلة، فإن ميسم الربيعي في العقد الرابع من عمرها.

أما زوجها حيدر العذاري، فيشغَل منصب سفير العراق في الأردن منذ العام 2019، بتكليف من الرئيس برهم صالح.

ويبدو أن العام 2022 سيكتب نهاية هذا المنصب للعذاري، وستطيح به فضيحة زوجته ميسم الربيعي.

والعذاري من مواليد العام 1970، أي إنه يبلغ من العمر 52 عاماً.

وعمِل في وزارة الخارجية العراقية منذ أكتوبر 2009. وتم تعيين العذاري سفيراً في مينسك، روسيا البيضاء لمدة 5 سنوات ونصف قبل عودته إلى بغداد في أواخر عام 2015، بحسب التعريف المتاح عنه على “ويكيبديا”.

وكان أولَ سفير عراقي يعمل في بيلاروسيا منذ أن تم إغلاق السفارة العراقية في عام 2003، في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق.

في ديسمبر 2016 عيِّنَ “حيدر منصور هادي العذاري” سفيراً للعراق لدى روسيا الاتحادية. وفي ديسمبر 2020 عُيّنَ سفيراً غيرَ مقيم للعراق لدى دولة فلسطين.

وفي 9 فبراير 2021، قدّم أوراق اعتماده سفيرًا مفوّضًا فوق العادة لجمهورية العراق لدى دولة فلسطين، إلى وزير الخارجية الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان.