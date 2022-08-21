مصريون يطالبون بحق فاطمة بعد فيديو صادم من داخل صيدلية بالإسماعيلية

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وطن- شهدت محافظة الإسماعلية في مصر حادثة صادمة بقيام بلطجي بالاعتداء بالضرب على طالبة جامعية تعمل بصيدلية، بسبب محاولته سرقة الصيدلية التي تعمل بها الطالبة في ساعة متأخرة.

وتداول عدد من النشطاء في مصر فيديو مؤسفا على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعرض فيه فتاة داخل صيدلية لهجوم وحشي من قبل بلطجي، وقام بإسقاطها أكثر من مرة على الأرض.

وأظهر المقطع الذي صور من كاميرا مراقبة المعتدي، وهو يقوم بإلقاء الفتاة على الأرض ويحاول تثبيتها فيما تحاول مقاومته.

وأظهر مشهد تال البلطجي، وهو يقوم بسرقة المتعلقات الشخصية للمجني عليها والأموال حصيلة البيع بالصيدلية.

البحث عن الجاني

ووقعت الجريمة في منطقة “أرض الجمعيات” التابعة لدائرة قسم ثالث، حيث تقوم السلطات الأمنية هناك بالتحري عن الجاني وتحديد هويته.

ونقل موقع “صدى البلد” عن نقيب الصيادلة بمحافظة الإسماعيلية الدكتور صفوت عبد المقصود قوله، إن الفتاة ـ طالبة في كلية الطب البيطري ـ تعرضت للهجوم من قبل البلطجي.

مشيرا إلى أنه يتابع لحظيا تطورات الحالة الصحية لها، بالإضافة إلى تضامن النقابة مع أسرتها، لافتا إلى قيام رجال الأمن بتكثيف الجهود لسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة.

ونقلت الفتاة على أثر الواقعة، إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وكشفت مصادر صحية من داخل المشفى أن الفتاة في حالة حرجة، نتيجة ارتطامها بالأرض وتعرضها للنزيف، بالإضافة إلى إصابتها بكدمات وسحجات في أماكن متفرقة بالجسم.

زميلتها نشرت الفيديو

وانتشر منذ ساعات هاشتاج”حق_فاطمة”، على موقع التغريدات القصيرة تويتر وذلك بعد أن قامت إحدى زميلات الطبيبة الشابة بنشر مقطع الفيديو ومطالبة الأمن بالوصول لذلك البلطجي.

ريتويت

دي فاطمه زميلتنا 4 طب بيطري قناة السويس كانت واقفة في صيدلية في أرض الجمعيات بالإسماعيلية دخل عليها الحيو.ان دا وسرقها واعتدى عليها بالمنظر ال شايفينه دا الساعه ١١ الظهر، فاطمة في غيبوبة في العناية المركزة #حق_فاطمه pic.twitter.com/NSsqHcXK0W — Badly Decayed Mamdouh (@Mamdohzzz) August 21, 2022

وعلق “باشين” أن البلطجة والعنف وخصوصا ضد النساء في مصر أصبح شعار مرحلة و ليس حالة فردية.

#الإسماعيلية بلطجي يحاول سرقة صيدلية خبر عادي ، فشل ، قام بالاعتداء على الصيدلانية و بوجود كاميرات مراقبة حتى تم نقلها إلى العناية المركزة ، البلطجة و العنف وخصوصا ضد النساء في #مصر أصبح شعار مرحلة و ليس حالة فردية . — BASHEEN H (@trend_meal) August 21, 2022

وقال “حاتم” :”حن نعيش وسط المجموعة البشرية الأقذر علي الاطلاق سكرين شوت من اعتداء علي دكتورة صيدلانية في الإسماعيلية في عز الظهر بغرض السرقة”.

نحن نعيش وسط المجموعه البشريه الاقذر علي الاطلاق

د سكرين شوت من اعتداء علي دكتوره صيدلانيه ف الاسماعيليه ف عز الظهر

بغرض السرقه#الجمهورية_الجديدة pic.twitter.com/7xY6U6ZZUc — Hatem حاتم (@AgzakhanaR) August 21, 2022

ونشر آخر صورة مقربة للجاني من كاميرا المراقبة وعقب: “هذا صورة اللص الذي حاول إنهاء حياة دكتورة بصيدلية لسرقتها وإجبارها علي إعطائه برشام مخدر بالاسماعيلية”.

دى صوره اللص الى حاول انهاء حياة دكتورة بصيدليه لسرقتها واجبارها علي اعطائه برشام مخدر بالاسماعيلية #الاسماعيليه pic.twitter.com/DkdR6ASbFB — ًHOُ Nّ Zْ ™ (@hanizawal) August 21, 2022

وطالبت “ياقوت” باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الصيدليات من الهجوم المتكرر من قبل بلطجية وخارجين عن القانون لحماية المنشآت والصيدلانيين.