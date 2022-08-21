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مصريون يطالبون بحق فاطمة بعد فيديو صادم من داخل صيدلية بالإسماعيلية

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
اعتداء على صيدلية بالإسماعيلية watanserb.com
اعتداء على صيدلية بالإسماعيلية
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وطن- شهدت محافظة الإسماعلية في مصر حادثة صادمة بقيام بلطجي بالاعتداء بالضرب على طالبة جامعية تعمل بصيدلية، بسبب محاولته سرقة الصيدلية التي تعمل بها الطالبة في ساعة متأخرة.

وتداول عدد من النشطاء في مصر فيديو مؤسفا على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعرض فيه فتاة داخل صيدلية لهجوم وحشي من قبل بلطجي، وقام بإسقاطها أكثر من مرة على الأرض.

وأظهر المقطع الذي صور من كاميرا مراقبة المعتدي، وهو يقوم بإلقاء الفتاة على الأرض ويحاول تثبيتها فيما تحاول مقاومته.

وأظهر مشهد تال البلطجي، وهو يقوم بسرقة المتعلقات الشخصية للمجني عليها والأموال حصيلة البيع بالصيدلية.

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البحث عن الجاني

ووقعت الجريمة في منطقة “أرض الجمعيات” التابعة لدائرة قسم ثالث، حيث تقوم السلطات الأمنية هناك بالتحري عن الجاني وتحديد هويته.

ونقل موقع “صدى البلد” عن نقيب الصيادلة بمحافظة الإسماعيلية الدكتور صفوت عبد المقصود قوله، إن الفتاة ـ طالبة في كلية الطب البيطري ـ تعرضت للهجوم من قبل البلطجي.

مشيرا إلى أنه يتابع لحظيا تطورات الحالة الصحية لها، بالإضافة إلى تضامن النقابة مع أسرتها، لافتا إلى قيام رجال الأمن بتكثيف الجهود لسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة.

ونقلت الفتاة على أثر الواقعة، إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وكشفت مصادر صحية من داخل المشفى أن الفتاة في حالة حرجة، نتيجة ارتطامها بالأرض وتعرضها للنزيف، بالإضافة إلى إصابتها بكدمات وسحجات في أماكن متفرقة بالجسم.

زميلتها نشرت الفيديو

وانتشر منذ ساعات هاشتاج”حق_فاطمة”، على موقع التغريدات القصيرة تويتر وذلك بعد أن قامت إحدى زميلات الطبيبة الشابة بنشر مقطع الفيديو ومطالبة الأمن بالوصول لذلك البلطجي.

وعلق “باشين” أن البلطجة والعنف وخصوصا ضد النساء في مصر أصبح شعار مرحلة و ليس حالة فردية.

وقال “حاتم” :”حن نعيش وسط المجموعة البشرية الأقذر علي الاطلاق سكرين شوت من اعتداء علي دكتورة صيدلانية في الإسماعيلية في عز الظهر بغرض السرقة”.

ونشر آخر صورة مقربة للجاني من كاميرا المراقبة وعقب: “هذا صورة اللص الذي حاول إنهاء حياة دكتورة بصيدلية لسرقتها وإجبارها علي إعطائه برشام مخدر بالاسماعيلية”.

وطالبت “ياقوت” باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الصيدليات من الهجوم المتكرر من قبل بلطجية وخارجين عن القانون لحماية المنشآت والصيدلانيين.

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المصدرتوتير ،صدى البلد، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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