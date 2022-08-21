لماذا لا يجب تنظيف الأسنان في حمام الطائرة؟ مضيفة تحذر

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وطن– كشفت مضيفة عملت مع شركة طيران كبرى لصحيفة ميرور البريطانية بعض الحقائق المرعبة حول مراحيض الطائرة، وحذرت الركاب من تنظيف أسنانهم بالفرشاة في حوض الحمام.

أقذر مكان على متن طائرة

حثت المضيفة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، الركاب على تجنب استخدام المراحيض بعد الاضطرابات أو أوقات الوجبات. مشيرة إلى أنه أقذر مكان على متن طائرة.

و حسب خبرتها، شاركت المضيفة السابقة بعض المعلومات المجهولة، مثل عدد مرات تنظيف المرحاض ولماذا لا يجب تنظيف الأسنان في الحوض.

كم من مرة يتم تنظيف مراحيض الطائرة؟

قالت المضيفة”جزءاً مهماً من الطيران هو التدوير، ما يعني في بعض الأحيان أن التنظيف الكامل والعميق لمرحاض الطائرة ليس ممكناً دائماً بسبب ضيق الوقت والأولويات الأخرى”.

وأضافت “بشكل عام، يتم مسح المقصورات سريعًا قبل الرحلة مباشرة. ثم أثناء الرحلة، تفحص كل نصف ساعة. ولكن مرة أخرى، إذا كانت هناك أشياء أكثر إلحاحاً، لا يعود ذلك من الأولويات.”

وفي نفس السياق، أضافت أنه يجب إفراغ خزانات الصرف الصحي بشكل مثالي بمجرد هبوط الطائرة.

ومع ذلك، نظرًا لكون عام 2022 عامًا مزدحمًا بشكل خاص للسفر، فقد يمر يومين قبل إفراغها بشكل صحيح.

وتابعت بالقول: “إذا فاض خزان الصرف الصحي، فهناك احتمال أن تنفجر الأنابيب وهو ما حدث سابقا.”

أسوأ الأوقات لاستخدام الحمام أثناء رحلتك

في سياق آخر، أشارت المضيفة السابقة إلى أن “أسوأ وقت” لاستخدام الحمام هو قبل الإقلاع، وفي نهاية الرحلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالرحلات الطويلة.

لا تنظف أسنانك في الحوض

كما حذرت المضيفة المسافرين من تنظيف أسنانهم بالفرشاة في حوض الحمام مؤكدة أن الماء الموجود على متن الطائرة هو من خزان واحد، دون تصفية.”

وأضاف “إذا كنت بحاجة إلى تنظيف أسنانك، فاستخدم مياه معبأة مع تجنب حمل فرشاة الأسنان أو كيس الغسيل إلى أي مكان بالقرب من مرحاض الطائرة.”



ونصحت أيضاً بوضع قناع قبل دخول الحمام، لأن التهوية سيئة هناك، فهو عبارة عن خزانة، دون هواء نظيف، وهذا يعني تنفس الهواء الذي تنفسه كثيرون خاصة إذا كانت رحلة طويلة، كما يمكن استنشاق جزيئات البراز فيه بسبب تدوير الهواء بعد شطف المرحاض.