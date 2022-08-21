الرئيسيةحياتنالماذا لا يجب تنظيف الأسنان في حمام الطائرة؟ مضيفة تحذر
حياتنا

لماذا لا يجب تنظيف الأسنان في حمام الطائرة؟ مضيفة تحذر

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
لماذا لا يجب تنظيف الأسنان في حمام الطائرة؟ مضيفة تحذر watanserb.com
يجب على الركاب تجنب استخدام المراحيض بعد الاضطرابات أو أوقات الوجبات
- Advertisement -

وطنكشفت مضيفة عملت مع شركة طيران كبرى لصحيفة ميرور البريطانية بعض الحقائق المرعبة حول مراحيض الطائرة، وحذرت الركاب من تنظيف أسنانهم بالفرشاة في حوض الحمام.

أقذر مكان على متن طائرة

حثت المضيفة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، الركاب على تجنب استخدام المراحيض بعد الاضطرابات أو أوقات الوجبات. مشيرة إلى أنه أقذر مكان على متن طائرة.

و حسب خبرتها، شاركت المضيفة السابقة بعض المعلومات المجهولة، مثل عدد مرات تنظيف المرحاض ولماذا لا يجب تنظيف الأسنان في الحوض.

كم من مرة يتم تنظيف مراحيض الطائرة؟

قالت المضيفة”جزءاً مهماً من الطيران هو التدوير، ما يعني في بعض الأحيان أن التنظيف الكامل والعميق لمرحاض الطائرة ليس ممكناً دائماً بسبب ضيق الوقت والأولويات الأخرى”.

وأضافت “بشكل عام، يتم مسح المقصورات سريعًا قبل الرحلة مباشرة. ثم أثناء الرحلة، تفحص كل نصف ساعة. ولكن مرة أخرى، إذا كانت هناك أشياء أكثر إلحاحاً، لا يعود ذلك من الأولويات.”

وفي نفس السياق، أضافت أنه يجب إفراغ خزانات الصرف الصحي بشكل مثالي بمجرد هبوط الطائرة.

ومع ذلك، نظرًا لكون عام 2022 عامًا مزدحمًا بشكل خاص للسفر، فقد يمر يومين قبل إفراغها بشكل صحيح.

وتابعت بالقول: “إذا فاض خزان الصرف الصحي، فهناك احتمال أن تنفجر الأنابيب وهو ما حدث سابقا.”

أسوأ الأوقات لاستخدام الحمام أثناء رحلتك

في سياق آخر، أشارت المضيفة السابقة إلى أن “أسوأ وقت” لاستخدام الحمام هو قبل الإقلاع، وفي نهاية الرحلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالرحلات الطويلة.

لا تنظف أسنانك في الحوض

كما حذرت المضيفة المسافرين من تنظيف أسنانهم بالفرشاة في حوض الحمام مؤكدة أن الماء الموجود على متن الطائرة هو من خزان واحد، دون تصفية.”

وأضاف “إذا كنت بحاجة إلى تنظيف أسنانك، فاستخدم مياه معبأة مع تجنب حمل فرشاة الأسنان أو كيس الغسيل إلى أي مكان بالقرب من مرحاض الطائرة.”

ونصحت أيضاً بوضع قناع قبل دخول الحمام، لأن التهوية سيئة هناك، فهو عبارة عن خزانة، دون هواء نظيف، وهذا يعني تنفس الهواء الذي تنفسه كثيرون خاصة إذا كانت رحلة طويلة، كما يمكن استنشاق جزيئات البراز فيه بسبب تدوير الهواء بعد شطف المرحاض.

المصدرصحيفة ميرور البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً
حياتنا

لماذا تستقبل مضيفات الطيران الركاب عند مدخل الطائرة؟ إليك الإجابة..

حياتنا

منها العسل .. أطعمة ممنوعة على متن الطائرة

حياتنا

لماذا عليك تجنب استعمال الأكواب الزجاجية في غرف الفنادق؟

حياتنا

وفقًا للخبراء إليك نصائح لاختيار أفضل مقعد في الطائرة لرحلة مريحة

حياتنا

9 أشياء يمكنك القيام بها في رحلة جوية طويلة حتى لا تشعر بالملل

حياتنا

لماذا يتعين عليك رفع أغطية نوافذ الطائرة عند الإقلاع؟ كثير من الناس ينسون القيام بذلك

حياتنا

احذر ثمّ احذر أن تطلب هذه الأشياء على متن الطائرة!

حياتنا

مضيفة طيران تكشف: لو كانت مكان المسافرين لن أفعل هذه الأمور في الطائرة!

حياتنا

مضيفة طيران تكشف سرًا “مقلقًا” بشأن الجلوس على متن الطائرة

حياتنا

مضيفة طيران تكشف قاعدة أساسية يجب على الركاب أن يتقيدوا بها

حياتنا

نوبة هلع لمضيفة طيران تفاجأت بـ”رأس أفعى” في وجبة طعامها (فيديو)

حياتنا

هل تنام في الطائرة بجانب النافذة؟ مضيف يكشف مفاجأة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا