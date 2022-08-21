فيديو راوية اغتصاب جوى استانبولي لمدة 10 دقائق يفجر جدلا وفضيحة لنظام الأسد

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وطن– أعلن مدير مركز الطب الشرعي في حمص “جورج صليبي”، عن استقالته بسبب ورود أخطاء في تقرير الوفاة في مقتل الطفلة جوى استانبولي والتي هزت قضيتها العالم.

ويأتي ذلك في سياق اللغط الذي أثارته اعترافات القاتل “مدين الأحمد” والتي بثها التلفزيون السوري، دون مراعاة لمشاعر المشاهدين لما احتوته من عبارات وصفت بالخادشة للحياء.

مما دفع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى الاعتذار في بيان مصور عما ورد في اعترافات المجرم من عبارات خادشة لمشاعر المشاهدين، ووصف البعض هذه الاعترافات بالكارثية.

الطب الشرعي يحسم الخلاف

ويأتي هذا في وقت حسم فيه مدير الهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور “زاهر حجو”، الخلاف بخصوص التساؤلات المثارة مؤخراً حول الاختلاف بين تقرير اللجنة الأولية للطب الشرعي، وبين اعترافات المتهم بقتل الطفلة جوى استانبولي.

وقال “حجو” في لقاء مع موقع” أثر برس” : “في البداية كان التقرير يتحدث عن غياب، ولم يستطع تأكيد أو نفي وجود اعتداء جنسي، بالإضافة إلى سبب الوفاة، هاتين النقطتين كانتا الخلاف”.

وأضاف: “عندما تم إخطارنا بالحادث وتقديم اللجنة الطبية تقرير لنا كهيئة عامة للطب الشرعي كان تصريحنا بعدم تأكيد أو نفي وجود اعتداء جنسي بناءً على تقرير اللجنة الأولية، التي لم تستطع تأكيد وجود اعتداء جنسي.”

وأوضح أن سبب ذلك هو عدم قيامها بالتشريح، مضيفا:”لو كان في تشريح كان اختلف الوضع”.

واتهم حجو لجنة الفحص الأولية بالتقصير لكن الهيئة العامة للطب الشرعي استدركت الموضوع من جديد، مضيفاً أن الكشف أكد حدوث اعتداء جنسي، بالإضافة على أن سبب الوفاة لم يكن دقيق أبداً لأن الكسر على الجمجمة هو كسر متمادي.

واستطرد:”وعندما تأكدنا وفحصنا اليوم عالعلامات التي موجودة حول الكسر غير حياتية مماتية”.

اعترافات قاتل جوى استانبولي

وقال القاتل مدين أحمد، في تسجيل فيديو بثته وزارة الداخلية السورية أمس، إنه في الساعة 7 مساء اتجه إلى منزله قادما من حديقة المهاجرين.

#حمص متابعة: نعتذر عن تقطيع كلام المجرم لانه يحتوي على كلام (مسيئ وسخ) بما فعله بالطفلة جوى..

اعترافات قاتل الطفلة #جوى_استانبولي pic.twitter.com/j7myWaPli4 — أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) August 20, 2022

وأضاف: “بينما كنت جالسا أمام منزلي شاهدت 4 فتيات يلعبن بالكرة، فخطرت لي فكرة جلب إحداهن إلى منزلي واغتصابها”.

واستطرد: “سارعت إلى البنات وجلبت إحداهن إلى شقتي، ووضعت يدي على فمها حتى لا تصرخ وأخذتها، واغتصبتها في 10 دقائق وخنقتها بعد ذلك”.

موجة استياء

وأثار تعامل إعلام النظام السوري مع قضية تحولت إلى رأي عام بهذه الطريقة من الغباء واللامبالاة بحسب وصف البعض موجة من الاستياء ووصف البعض عرض هذه الاعترافات بالكارثي.

وعلقت “هبة محمود” قائلة إن التصريحات يفترض أن تكون مدروسة ولذلك هناك شيء أسمع علم الإعلام هو الذي يتحمل مسؤولية ما يقال وكيف يقال”.

التصريحات المفروض تكون مدروسة ولهالسبب في شي اسمو علم الإعلام وهو اللي بيحمل مسؤولية شو بينقال وكيف بينقال.. العناصر الأمنية مو مجالها هالشي — heba mahmoud (@heba_jm) August 21, 2022

وقال آخر:” في قضايا الرأي العام كهذه يجب أن يخرج بيان رسمي من المكتب الإعلامي للوزارة مدروس بكل حرف.

وأضاف أن “المصيبة التانية إنو المنصات الإعلامية للوزارة خالفت القانون السوري بنشر اسم وصورة “المتهم” عدا عن أنهم غير مهتمين بتقدير حالته العقلية إنما القضاء بالاستعانة بالطب – في إشارة إلى من اتهم القاتل بأنه مختل عقلياً-.

وبدورها علقت “راميا الابراهيم” أن ما عرضه الإعلام السوري لتفاصيل اعترافات قاتل الطفلة جوى حول اغتصابها معيبة ولا تراعي أخلاقيات المهنة وتنتهك الطفلة وتقتلها من جديد ولا تراعي مشاعر أهلها.

مضيفة:”وهي تفاصيل تشبع رغبات مجرمين شواذ كقاتل الطفلة ذات الأعوام الثلاثة.”

واستدركت:”لا أفهم كيف سمحت وزارة الإعلام بذلك ولا يجب أن يمر بلا محاسبة”.

ماعرضه الإعلام السوري لتفاصيل اعترافات قاتل الطفلة #جوى حول اغتصابها معيبة ولاتراعي أخلاقيات المهنة وتنهتك الطفلة وتقتلها من جديد ولا تراعي مشاعر أهلها وهي تفاصيل تشبع رغبات مجرمين شواذ كقاتل الطفلة ذات الأعوام الثلاثة

لا أفهم كيف سمحت وزارة الإعلام بذلك ولا يجب أن يمر بلا محاسبة — ramia al ibrahim – راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) August 20, 2022

ورأى “محمد اليبوسي” أن هناك نهجاً اعلامياً رسمياً في سوريا لخرق ميثاق الشرف الاعلامي وليس أخطاء فردية.

وأردف أن الكل رأى كيف نقلت اعلامية سورية رسمية مشاهد وهي تحاور قتلى بانفجار وهم ينزفون دما، عدا عن أن إعلامي آخر كان يطرب وهو يسمع سقوط براميل متفجرة على رؤوس الأطفال وآخرين.

هناك نهج اعلامي رسمي في سوريا لخرق ميثاق الشرف الاعلامي وليس أخطاء فردية وراينا كيف نقلت اعلامية سورية رسمية مشاهد وهي تحاور قتلى بانفجار وهم ينزفون دما عداك عن اعلامي اخر كان يطرب وهو يسمع سقوط براميل متفجرة على رؤوس الأطفال وآخرين — محمد اليبوسي (@saadsayel1982) August 21, 2022

بينما رأت “مها عز الدين” أن اعترافات قاتل الطفلة جوى استنبولي حول اغتصابها معيبة ولا تراعي مشاعر أهلها المفجوعين وتنهتك الطفلة وتقتلها من جديد.

وكان الأولى بالإعلام السوري-حسب قولها- أن ينقل على الهواء مباشرة إعدام القاتل فقط بدل أن تنشر تلك التفاصيل التي لا يقوى البشر على سماعها.

وقال عدنان سليمان:” الرخيص واللا اخلاقي بهالقضية، مين لازم يوقف بوجهه؟ مو أنت ووزارتك –في إشارة إلى وزارة الإعلام.”

وأضاف :”أيهما أخطر على الأمن الاجتماعي والأخلاقي والقانوني، كلام ربى الحجلي في برنامج يعالج قضايا الناس، أو اعترافات المجرم قاتل الطفلة جوى؟”