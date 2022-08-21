شاهد لحظة القبض على الراقصة المغربية هيام خلال بث مباشر! (فيديو)

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وطن– ألقت الشرطة المغربية، القبض على الراقصة هيام أمام متابعيها الذين كانت معهم في بث مباشر.

أوقفي اللايف

وكانت عائشة الصريدي، المعروفة بـ “الراقصة هيام”، تتحدث لمتابعيها عبر قناتها على “يوتيوب” عن سفرها إلى مدينة شفشاون شمال المغرب في اليوم التالي. لتلبية دعوة إحدى صديقاتها

وفجأة، يُسمع صوت طرق قوي على باب منزل الراقصة هيام، التي تركت البث قيد التشغيل، حين فتحت الباب، لتتفاجأ بالشرطة التي طلبوا منها مرافقتهم.

وسألت هيام حول سبب اعتقالها. فكان الجواب ”ستعلمين في قسم الشرطة، أوقفي اللايف“. فطلبت فرصة لارتداء ملابسها ثم انتهى البث المباشر.

تحريض على الاغتصاب!

وسبق أن ألقت الشرطة القبض على الراقصة هيام، قبل عام استجابةً لغضب الشارع المغربي ضدها بعدما قامت بتهديد طفلتها بالقتل والذبح، ودعت إلى اغتصابها بشكل صريح.

وذكرت صحيفة الصباح المغربية فيحينها، أن عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة، ألقت القبض على الراقصة هيام بعد التنسيق بين شرطة الداخلة وفرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بمدينة القنيطرة.

وكانت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالقنيطرة قد نشرت برقية بحث على الصعيد الوطني في حق الراقصة هيام قبل أن يتسنى إيقافها بمدينة الداخلة.

وذلك في إطار مجريات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة. على خلفية بث الراقصة لفيديو مباشر يتضمن تهديدا صريحا بالقتل في حق ابنتها ذات الخمسة أعوام فقط. وتحريضا بالاعتداء الجنسي عليها.

تهديد بالذبح

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو البث المباشر الذي ظهرت به الراقصة هيام وهي تصرخ بشكل هستيري في وجه ابنتها بألفاظ نابية وخارجة.

وقالت هيام في الفيديو: (من أراد اغتصاب ابنتي فله ذلك ولن أتدخل بعد اليوم).

كما هددت هيام بقتل ابنتها أو ذبحها، أو تركها والذهاب إلى الخليج لامتهان الدعارة والتفرغ للمخدرات والشرب.

وأثار الفيديو غضباً واسعاً وسط المغاربة الذين طالبوا بتدخل المصالح الأمنية والجمعيات الحقوقية لحماية الطفلة من والدتها.

أمراض نفسية ورسالة لطليقها

ورجحوا أن تكون الراقصة هيام تعاني من أمراض نفسية جعلتها تتصرف بهذا الشكل. خاصة أنها قامت بتهديد طليقها بشكل صريح في حال لم يتكفل بابنته. وحاول أخذها لتربيتها في بيت جدتها (ستذبحها) على حد تعبيرها.

الجدير بالذكر أن هيام ليست معروفة. فقد امتهنت الرقص وذاع صيتها خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضته أزمة فيروس (كورونا).

حيث قررت هيام أن تتحول إلى الرقص بعد الدعم الذي قدمته الدولة للفنانين في ظل الجائحة.

وهي صاحبة قناة ”هيام ستار“ على يوتيوب، وتضم 369 ألف مشارك.