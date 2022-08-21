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راغب علامة يرقص بأول ظهور بعد صوره مع زوجة السفير العراقي (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
راغب علامة watanserb.com

وطن- ظهر الفنان اللبناني راغب علامة، في حفل زفاف بالأردن عقب أزمة صوره مع ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في عمّان، والتي أحدثت أزمة دبلوماسية وتم استدعاء السفير حيدر العذاري بسببها من قبل الحكومة العراقية.

راغب علامة يغني ويرقص بعد أزمة صوره مع زوجة السفير

وظهر راغب علامة وهو يحيى حفل زفاف في الأردن، وظهر وهو يغني ويرقص برفقة العروسين.

وأمسك الفنان اللبناني بيد العروس التي كانت تغني معه إحدى أغانيه الشهيرة، وكانا يرقصان رفقة العريس على أنغام الموسيقى.

ولم يصدر راغب علامة أي تعليق أو رد رسمي، على هذه الصور التي فجرت موجة جدل واسعة حتى الآن، لكنه في الوقت ذاته قام بإعادة نشر بعض التغريدات لنشطاء وشخصيات عامة تدافع عنه وتبرر موقفه.

كما لم يقم راغب علامة بحذف الصور التي قام بنشرها لزيارته لمنزل السفير حيدر العذاري، والتي تسببت بالأزمة من الأساس.

وكتب في تغريدة مباشرة: “اللهم أبعد عنا كل من يحمل لنا في نفسه الحسد والحقد والغيرة ، واحفظنا يا الله من عيون تترقب حياتنا واكفنا شرها”.

العراق يستدعي سفيره في الأردن

واستدعت الصور التي وصفت بالفاضحة والحميمية وجمعت زوجة السفير العراقي في الأردن” حيدر العذاري“، مع الفنان اللبناني راغب علامة، ردا رسميا من السلطات العراقية بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها على مواقع التواصل.

وفي أول رد لوزارة الخارجية العراقية بشأن الصور الخاصة بالسفير، قال المتحدث باسم الوزارة د. أحمد الصحاف.على صفحة الوزارة في ” فيسبوك” :”نُتابعُ بإهتمام ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من صورٍ تعنى بسفير جُمهُوريَّة العراق في المملكةِ الأردنيّة الهاشميّة.”

راغب علامة وميسم الربيعي

وتابع:”كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة.”

وكانت الصور التي نشرها راغب علامة، أظهرته داخل منزل السفير حيدر العذاري في الأردن.

راغب علامة وزوجة السفير العراقي

بعض الصور وصفت بغير اللائقة ظهر فيها راغب وهو يحتضن ميسم الربيعي، زوجة السفير ما عرض الفنان الأردني والسفير وزوجته لانتقادات حادة، وتطور الأمر لأزمة دبلوماسية تم على إثرها استدعاء “العذاري” من قبل الحكومة العراقية

راغب علامة وحيدر العذاري

راغب علامة وفضيحة ميسم الربيعي.. مَن هي زوجة السفير العراقي بالأردن؟

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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