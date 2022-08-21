“جار السوء يصبح مؤمناً ويمسي كافراً”.. هل قصد حفيظ دراجي ملك المغرب؟

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وطن– علّق حفيظ دراجي المعلّق الرياضي الجزائري، على خطاب الملك محمد السادس، الذي ألقاه على الشعب المغربي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب.

وكان من أبرز ما تطرّق له محمد السادس في خطابه هو قضية ما يُعرف ب”مغربية الصحراء”، والدور الذي تلعبه أمريكا في ذلك، من حيث اعترافُها بهذه الأرض المتنازَع عليها منذ عقود على أنها أرض مغربية خالصة.

وعبر تغريدة له على تويتر بحسابه الرسمي، قال حفيط دراجي: “ليس أسوأ في الحياة من جار السوء.. يصبح مؤمناً ويمسي كافراً” حسب وصفه.

ليس أسوأ في الحياة من جار السوء

"يصبح مؤمنا ويمسي كافرا" يخونك ويغدر بك، ويتلصص عليك ويؤذيك،

يتأمر عليك وينافقك ، ويتحالف مع الشيطان ضدك،

يوشي بك ويتجسس عليك، ويحرض ضدك،،

يغار منك ويحسدك، يدعو عليك ويتمنى زوال نعمة الله عليك.. صدق من قال "جار السوء أشد البلاء" — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) August 20, 2022

وتابع: “يخونك ويغدر بك، ويتلصص عليك ويؤذيك يتآمر عليك وينافقك ويتحالف مع الشيطان ضدك”.

واستطردَ المعلّق الرياضي الجزائري في هجومه: “يوشي بك ويتجسس عليك، ويحرض ضدك.. يغار منك ويحسدك، يدعو عليك ويتمنى زوال نعمة الله عليك”.

واختتم دراجي تغريدتَه بالقول: “صدق من قال: جار السوء أشد البلاء”.

خطاب مغربي بعنوان الصحراء الغربية

وكان الملك “محمد السادس” قال في معرِض خطابه: إنّ “الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية قد شكّل حافزاً حقيقياً، لا يتغير بتغيُّر الإدارات، ولا يتأثّر بالظرفيات. كما نثمن الموقف الواضح والمسؤول لجارتنا إسبانيا، التي تعرف جيداً أصل هذا النزاع وحقيقتَه”.

#الملك_محمد_السادس في خطاب الذكرى الـ 69 لثورة الملك والشعب: شكل الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية حافزا حقيقيا، لا يتغير بتغير الإدارات، ولا يتأثر بالظرفيات. كما نثمن الموقف الواضح والمسؤول لجارتنا إسبانيا، التي تعرف جيدا أصل هذا النزاع وحقيقته#المغرب #ثورة_الملك_والشعب pic.twitter.com/ppcIlWY0iW — Hespress هسبريس (@hespress) August 20, 2022

هذا وصرّح الملك في الخطاب بأن” الحكم الذاتي في الصحراء هو الإطار الوحيد لحلّ النزاع المفتعل”.

كما أشار “محمد السادس” إلى الدور البارز الذي لعبتْه إسبانيا مؤخّراً في دعم موقفه على المستوى الدولي، خاصةً بعد اعترافها على لسان رئيس وزرائها بمغربية الصحراء.

وقد قال الملك في هذا السياق: “إن الموقف الواضح والمسؤول لإسبانيا، لا يتأثر بالظروف الإقليمية ولا بالتطورات السياسية الداخلية”.

خطاب الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية

🛑الحكم الذاتي في الصحراء هو الإطار الوحيد لحل النزاع المفتعل

🛑الموقف الثابت الولايات المتحدة، لا يتغير بتغير الادارات و لا يتاثر بالضرفيات.

🛑الموقف الواضح و المسؤول لاسبانيا لا يتأثر بالظروف الإقليمية و لا بالتطورات السياسية الداخلية pic.twitter.com/K2tIQk81n3 — Hicham Snoussi (@snoussihisham) August 20, 2022

ردود فعل جزائرية ومغربية

هذا ووصف المحلل السياسي الجزائري، نبيل جمعة، في تصريحات لصحيفة “الحرة” خطاب الملك بأنه “معارضة لقرارات الأمم المتحدة الهادفة لاستفزاز الجزائر ،والتغطية على المشكلات الاقتصادية في المغرب”.

مضيفاً، أن “الجزائر تتمسك بموقف وقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي من قضية الصحراء الغربية”.

وأكّد “نبيل جُمعة” في ذات السياق أنّ الدولة الجزائرية “تدعم استقلال الصحراء”.

لكن وفي مقابل ذلك، تحدّث أستاذ القانون الدولي المغربي تاج الدين الحسيني خلال تصريحات له مع ذات الصحيفة، عن خطاب ملك المغرب، واصفاً إياه بأنه “مرتبط بمواقف متشنجة للنظام الجزائري حول قضية الصحراء الغربية”.

كذلك فقد تحدّث الحسيني في ذات السياق عن “مواقف غير مقبولة دبلوماسياً للجزائر”.

قالت مصادر دبلوماسية إسبانية إن إسبانيا “تأسف” لقرار الجزائر الأربعاء تعليق اتفاق التعاون بين البلدين، بعدما غيرت مدريد موقفها من قضية الصحراء ليتماشى مع الموقف المغربي.#الجزائر #إسبانيا #المغرب pic.twitter.com/PUJark294y — Hespress هسبريس (@hespress) June 8, 2022

وذلك على خلفية التوترات التي شهدتها العلاقات بين الجزائر وإسبانيا؛ بسبب دعم الأخيرة للموقف المغربي مع قضية الصحراء الغربية.