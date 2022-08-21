الأحد, أغسطس 21, 2022
الرئيسيةالهدهد"جار السوء يصبح مؤمناً ويمسي كافراً".. هل قصد حفيظ دراجي ملك المغرب؟
الهدهد

“جار السوء يصبح مؤمناً ويمسي كافراً”.. هل قصد حفيظ دراجي ملك المغرب؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
حفيظ دراجي وخطاب الملك محمد السادس watanserb.com
حفيظ دراجي وخطاب الملك محمد السادس
- Advertisement -

وطن– علّق حفيظ دراجي المعلّق الرياضي الجزائري، على خطاب الملك محمد السادس، الذي ألقاه على الشعب المغربي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب.

وكان من أبرز ما تطرّق له محمد السادس في خطابه هو قضية ما يُعرف ب”مغربية الصحراء”، والدور الذي تلعبه أمريكا في ذلك، من حيث اعترافُها بهذه الأرض المتنازَع عليها منذ عقود على أنها أرض مغربية خالصة.

وعبر تغريدة له على تويتر بحسابه الرسمي، قال حفيط دراجي: “ليس أسوأ في الحياة من جار السوء.. يصبح مؤمناً ويمسي كافراً” حسب وصفه.

وتابع: “يخونك ويغدر بك، ويتلصص عليك ويؤذيك يتآمر عليك وينافقك ويتحالف مع الشيطان ضدك”.

واستطردَ المعلّق الرياضي الجزائري في هجومه: “يوشي بك ويتجسس عليك، ويحرض ضدك.. يغار منك ويحسدك، يدعو عليك ويتمنى زوال نعمة الله عليك”.

واختتم دراجي تغريدتَه بالقول: “صدق من قال: جار السوء أشد البلاء”.

خطاب مغربي بعنوان الصحراء الغربية

وكان الملك “محمد السادس” قال في معرِض خطابه: إنّ “الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية قد شكّل حافزاً حقيقياً، لا يتغير بتغيُّر الإدارات، ولا يتأثّر بالظرفيات. كما نثمن الموقف الواضح والمسؤول لجارتنا إسبانيا، التي تعرف جيداً أصل هذا النزاع وحقيقتَه”.

هذا وصرّح الملك في الخطاب بأن” الحكم الذاتي في الصحراء هو الإطار الوحيد لحلّ النزاع المفتعل”.

كما أشار “محمد السادس” إلى الدور البارز الذي لعبتْه إسبانيا مؤخّراً في دعم موقفه على المستوى الدولي، خاصةً بعد اعترافها على لسان رئيس وزرائها بمغربية الصحراء.

وقد قال الملك في هذا السياق: “إن الموقف الواضح والمسؤول لإسبانيا، لا يتأثر بالظروف الإقليمية ولا بالتطورات السياسية الداخلية”.

ردود فعل جزائرية ومغربية

هذا ووصف المحلل السياسي الجزائري، نبيل جمعة، في تصريحات لصحيفة “الحرة” خطاب الملك بأنه “معارضة لقرارات الأمم المتحدة الهادفة لاستفزاز الجزائر ،والتغطية على المشكلات الاقتصادية في المغرب”.

مضيفاً، أن “الجزائر تتمسك بموقف وقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي من قضية الصحراء الغربية”.

وأكّد “نبيل جُمعة” في ذات السياق أنّ الدولة الجزائرية “تدعم استقلال الصحراء”.

لكن وفي مقابل ذلك، تحدّث أستاذ القانون الدولي المغربي تاج الدين الحسيني خلال تصريحات له مع ذات الصحيفة، عن خطاب ملك المغرب، واصفاً إياه بأنه “مرتبط بمواقف متشنجة للنظام الجزائري حول قضية الصحراء الغربية”.

كذلك فقد تحدّث الحسيني في ذات السياق عن “مواقف غير مقبولة دبلوماسياً للجزائر”.

وذلك على خلفية التوترات التي شهدتها العلاقات بين الجزائر وإسبانيا؛ بسبب دعم الأخيرة للموقف المغربي مع قضية الصحراء الغربية.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

المغرب.. “امرأة عارية” و”تسجيل صوتي” يثيران الرعب حول عصابة إجرامية!

الهدهد

هل تورطت الجزائر في فضيحة الدبلوماسيين المغاربة مع المومسات الكولومبيات؟!

حياتنا

فيديو زوجة عادل الميلودي الصادم يضعها بأزمة وتطور جديد بقضيتها

حياتنا

المغرب.. كلاب ضالة تهاجم سائحة فرنسية بالشارع وتنهشها حتى الموت

الهدهد

عاملات جنس يسرقن مسؤولين مغاربة بعد ليلة حمراء.. وُجدوا عراة ونُقلوا للمستشفى

الهدهد

كارثة جديدة.. “آبار الموت” في المغرب تبتلع 3 أشخاص

حياتنا

رحمة رياض تفجر غضب المغاربة برسالة وصلتها من صديقة مغربية

الهدهد

أول ردٍّ جزائري رسمي على تصريحات أحمد الريسوني.. هجوم عنيف وأوصاف عديدة!

الهدهد

ردٌّ صادم من حفيظ دراجي على أحمد الريسوني!

تقارير

اشتعال خلاف جزائري سعودي حاد بسبب محمد السادس.. هذا ما هدد به “ابن سلمان” خلف الكواليس!

تقارير

صحيفة فرنسية تزعم أن محمد السادس مصاب بمرض “مزمن” وتتحدث عن دور قادم لوريث العرش!

الهدهد

لماذا رفضت المغرب وأخواتها المشاركة في قمة للاحتفال بالذكرى الثانية لاتفاقات أبراهام؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

الأسرة الحاكمة في البحرين تفضل الهوية اليهودية على الشيعية .. هكذا حاصرتهم وطمست هويتهم

وزير الصناعة العراقي يُقسم بالولاء لرئيس حزبه ويُثير جدلاً (فيديو)

مصريون يطالبون بحق “فاطمة” بعد فيديو صادم من داخل صيدلية بالإسماعيلية

“الوحدة 8200” سلاح إسرائيل السري لضرب الشعوب العربية ببعضها..

“الإمارات” تعيد سفيرها “محمد الزعابي” إلى إيران بعد 6 سنوات من القطيعة

“راغب علامة” يرقص بأول ظهور بعد صوره مع زوجة السفير العراقي (فيديو)

أمينة فاخت وريم الرياحي.. “من الخيانة للإباحية” قضايا هزت تونس وآخر التطورات

“إيلون ماسك” ينشر بالخطأ عنوانَه على تويتر

الذهب لا يصدأ أبداً .. شاهد روعة هدف “لوكا مودريتش”

إذا كنت مصاباً بالسكري..تجنّبْ هذا المشروب فوراََ!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC