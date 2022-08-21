الأحد, أغسطس 21, 2022
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رياضة

تشيلسي يفرض عقوبة قاسية على أحد مشجعيه بسبب نجم توتنهام .. ماذا فعل؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تشيلسي يعاقب أحد مشجعيه بسبب نجم توتنهام سون watanserb.com
تشيلسي يعاقب أحد مشجعيه بسبب نجم توتنهام سون
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وطن – فرض نادي تشيلسي عقوبة قاسية بحق أحد مشجعيه، بسبب توجيه الأخير عدد من الإساءات العنصرية إلى هداف الدوري الإنجليزي وتوتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ مين خلال المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي الأسبوع المنصرم.

تشيلسي ومعاقبة أحد مشجعيه

وقال نادي تشيلسي (البلوز) في بيان نشره، السبت، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، جاء فيه: ” يعلن النادي وقف أحد مشجعيه إلى أجل غير مسمى بسبب إساءته العنصرية للكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب فريق توتنهام خلال مواجهة الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج”.

وأضاف البيان، ” بعد بياننا هذا الأسبوع بشأن الإساءات العنصرية في مباراة تشيلسي وتوتنهام، الأحد، يؤكد النادي تحديد هوية هذا المشجع العنصري، كما وحظر عليه حمل التذكرة الموسمية إلى أجل غير مسمى”.

مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وخيم التعادل الإيجابي بهدفين لكليهما بين تشيلسي وتوتنهام، في قمة الديربي المبكر مع بداية انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ( البريميرليج).

كما وشهدت المباراة المشادة الكلامية بين مدرب تشيلسي توماس توخيل ونظيره المنافس أنطونيو كونتي، انتهت بطردها بالبطاقة الحمراء من قبل حكم المباراة مع نهاية اللقاء بينهما.

رقم هاري كين القياسي

وفي سياق آخر، سجل اللاعب المخضرم هاري كين الرقم القياسي. مع توتنهام الإنجليزي، عقب فوز فريقه السيبرز (توتنهام)، على منافسه ولفرهامبتون في المباراة الماضية بهدف نظيف دون مقابل.

ووصل كين إلى الهدف رقم 185 مع نادي توتنهام في منافسات الدوري الممتاز حتى الآن، حيث لم يحرز أي لاعب هذا الرقم بعد التوفق على الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي المعتزل.

وجاء فريق توتنهام في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت. برصيد 7 نقاط، خلف المتصدر آرسنال حتى الآن برصيد 9 نقاط لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة نادي تشيلسي + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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