تشيلسي يفرض عقوبة قاسية على أحد مشجعيه بسبب نجم توتنهام .. ماذا فعل؟!

وطن – فرض نادي تشيلسي عقوبة قاسية بحق أحد مشجعيه، بسبب توجيه الأخير عدد من الإساءات العنصرية إلى هداف الدوري الإنجليزي وتوتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ مين خلال المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي الأسبوع المنصرم.

وقال نادي تشيلسي (البلوز) في بيان نشره، السبت، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، جاء فيه: ” يعلن النادي وقف أحد مشجعيه إلى أجل غير مسمى بسبب إساءته العنصرية للكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب فريق توتنهام خلال مواجهة الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج”.

وأضاف البيان، ” بعد بياننا هذا الأسبوع بشأن الإساءات العنصرية في مباراة تشيلسي وتوتنهام، الأحد، يؤكد النادي تحديد هوية هذا المشجع العنصري، كما وحظر عليه حمل التذكرة الموسمية إلى أجل غير مسمى”.

Following our statement this week on racist abuse at the Tottenham game last Sunday, Chelsea Football Club can confirm that it has identified and banned a season ticket holder indefinitely. pic.twitter.com/3r9utmLxvz

وخيم التعادل الإيجابي بهدفين لكليهما بين تشيلسي وتوتنهام، في قمة الديربي المبكر مع بداية انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ( البريميرليج).

كما وشهدت المباراة المشادة الكلامية بين مدرب تشيلسي توماس توخيل ونظيره المنافس أنطونيو كونتي، انتهت بطردها بالبطاقة الحمراء من قبل حكم المباراة مع نهاية اللقاء بينهما.

وفي سياق آخر، سجل اللاعب المخضرم هاري كين الرقم القياسي. مع توتنهام الإنجليزي، عقب فوز فريقه السيبرز (توتنهام)، على منافسه ولفرهامبتون في المباراة الماضية بهدف نظيف دون مقابل.

ووصل كين إلى الهدف رقم 185 مع نادي توتنهام في منافسات الدوري الممتاز حتى الآن، حيث لم يحرز أي لاعب هذا الرقم بعد التوفق على الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي المعتزل.

Very proud to have broken @aguerosergiokun’s record of the most @premierleague goals for one club. Goes without saying that I couldn’t have done it without some amazing staff and teammates and unreal support along the way. I’m not done yet 💪 pic.twitter.com/bcFXdrLOAw

— Harry Kane (@HKane) August 20, 2022