تشكيلة برشلونة والموعد أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

وطن – تشهد تشكيلة برشلونة الأساسية العديد من التغييرات أمام نظيره ريال سوسيداد، الأحد، في منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم بقرار من المدرب تشافي هيرنانديز.

وجاءت التغييرات الجديدة على تشكيلة الفريق الكتالوني (البرسا)، أمام منافسه سوسيداد، بعد التعادل السلبي المخيب لآمال وعشاق برشلونة في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام ريال سوسيداد في منافسات الدوري الإسباني الممتاز ( الليغا)، كما وجاءت التشكيلة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: جول كوندي، رونالد أراخو، جوردي ألبا، أندرياس كريستنسن ( جيرارد بيكيه).

خط الوسط: بيدري، جافي ( فرينكي دي يونج)، سيرجيو بوسكيتس.

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي (ممفيس ديباي)، رافينا دياز ( أوباميانج).

وستنطلق المباراة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإسباني، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

ووفق جدول المعلقين على مباريات منافسات الدوري الإسباني الممتاز لهذا الموسم، عبر شبكة قنوات (بي أن سبورت)، سيعلق الرياضي العماني خليل البلوشي على أحداث اللقاء بين برشلونة ونظيره ريال سوسيداد.

🌧 Training in the rain ahead of Sunday’s clash 💪#AurreraReala pic.twitter.com/cBeaigCWyE

— Real Sociedad (@RealSociedadEN) August 18, 2022