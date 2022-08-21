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رياضة

تشكيلة برشلونة والموعد أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة اليوم أمام ريال سوسيداد watanserb.com
تشكيلة برشلونة اليوم أمام ريال سوسيداد
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وطن – تشهد تشكيلة برشلونة الأساسية العديد من التغييرات أمام نظيره ريال سوسيداد، الأحد، في منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم بقرار من المدرب تشافي هيرنانديز.

وجاءت التغييرات الجديدة على تشكيلة الفريق الكتالوني (البرسا)، أمام منافسه سوسيداد، بعد التعادل السلبي المخيب لآمال وعشاق برشلونة في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

تشكيلة برشلونة أمام ريال سوسيداد

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام ريال سوسيداد في منافسات الدوري الإسباني الممتاز ( الليغا)، كما وجاءت التشكيلة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: جول كوندي، رونالد أراخو، جوردي ألبا، أندرياس كريستنسن ( جيرارد بيكيه).

خط الوسط: بيدري، جافي ( فرينكي دي يونج)، سيرجيو بوسكيتس.

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي (ممفيس ديباي)، رافينا دياز ( أوباميانج).

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

وستنطلق المباراة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإسباني، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

التعليق على المباراة

ووفق جدول المعلقين على مباريات منافسات الدوري الإسباني الممتاز لهذا الموسم، عبر شبكة قنوات (بي أن سبورت)، سيعلق الرياضي العماني خليل البلوشي على أحداث اللقاء بين برشلونة ونظيره ريال سوسيداد.

تاريخ مواجهات برشلونة وريال سوسيداد

لم يذوق فريق ريال سوسيداد طعم الفوز في آخر 12 مباراة. أمام منافسه العنيد برشلونة في منافسات الدوري الممتاز، فقد تلقى الخسارة في 10 مباريات وخيم التعادل بينهما في مبارتين.

كما لم يخسر الفريق الكتالوني أمام منافسه سوسيداد في آخر 6 مواجهات، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين فقط. فهل سيفعلها البرسا الليلة أمام فريق الخصم سوسيداد أم سيواصل مشوار التعثر في منافسات الدوري للموسم الحالي؟!

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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