بعد عروس البكيني.. حفل زفاف الأول من نوعه في تونس يثير ضجة! (شاهد)

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وطن– لم تكن عروس البكيني التونسية، هي الوحيدة الخارجة عن المألوف في المجتمع التونسي.

4 أشقاء في ليلة واحدة

فقد شهدت منطقة الرواضي في ولاية صفاقس بتونس، حفل زفاف غريب حين قرر 4 أشقاء الاحتفال بزفافهم في ليلة واحدة.

وذاع صيت حفل الزفاف الذي وصفه التونسيون بالأسطوري، حين نشرت فرقة “أولاد الجويني”، صوراً من إحياءهم له.

ونشرت الصفحة الرسمية للفرقة مقطع فيديو يوثق أجواء الحفل. وأرفقوه بتعليق :”تبارك الله سهرة عالمية على كل المقاييس.. وكانت التجربة والخبرة لها دور رئيسي لفرقة اولاد الجويني لاستقبال عرائسها في اجواء فنية مختلفة لكل زوجين بحكم المخزون الفني الثري”.

وتابعت الفرقة تعليقها الذي عرف عن العائلة: “ألف مبروك لعائلة احمد بوعجيلة شهر احمد كبدي والوالدة عايشة لابنائهم فوزي، بلقاسم ، المكي و رزيق وعرائسهم شيماء، محبوبة، نور الهدى اماني”.

وعبر التونسيون عن صدمتهم واستغرابهم، زفاف 4 أشقاء في ليلة واحدة، مؤكدين أنها أول مرة تحدث في البلاد. وتمنوا السعادة للعائلة.

عروس البكيني

وكانت عروس تونسية، أو “عروس البكيني”، كما عرفها الناشطون، قد جعلت حفل زفافها يوماً لا يُنسى، بطريقة جريئة أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت العروس التونسية بمقطع فيديو، وقد استبدلت فستان الزفاف الأبيض التقليدي بملابس البحر.

وارتدت العروس بكيني أبيض اللون مكوّن من قطعتين، كاشفةً عن جسدها بطريقة غير لائقة كما رآها المعلّقون.

وكانت العروس قد دخلت القاعة بفستان زفاف أبيض شفاف يكشف ما تحته وقدمت رقصة “ستريبرز” على العمود لزوجها، بطريقة راقصات نوادي التعري.

ثم سارعت العروس إلى خلع الفستان الأبيض، واستكملت رقصتها على العمود مرتدية البكيني.

تونسيون غاضبون

وأثارت العروس غضباً في الأوساط التونسية الذين اعتبروا تصرفها خارجاً عن عاداتهم وتقاليدهم ومجتمعهم المحافظ.

واعترض معظمهم على ظهور العلم التونسي في المقطع، معتبرين أنه إساءة لبلادهم.