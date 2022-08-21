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رياضة

برشلونة يكتسح ريال سوسيداد في مباراة تألق ليفاندوفسكي (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني watanserb.com
مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني
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وطن- عاد فريق برشلونة ليمتع عشاقه ومحبيه بعد خيبة الآمل بالتعثر مع بداية مشواره في منافسات الدوري الإسباني للموسم الجديد، بعد تحقيقه الفوز العريض على ريال سوسيداد برباعية ثمينة مقابل هدف يتيم في مباراة تألق البولندي ليفاندوفسكي.

نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد

وافتتح البولندي ليفاندوفسكي أولى أهدافه مع فريق برشلونة (البلوغرانا)، في الدقيقة الأولى بعد انطلاق صافرة بداية المباراة أمام نظيره ريال سوسيداد.

كما وأحرز الفرنسي عثمان ديميبلي ثاني الأهداف في الدقيقة ال66، ليعود صاحب المكينة البولندية ليفاندوفسكي من جديد ويسجل هدفه الثاني في المباراة والثالث للفريق الكتالوني في الدقيقة ال68.

وسجل الإسباني أنسو فاتي الهدف الرابع في الدقيقة ال79، كما جاء الهدف الوحيد لصاحب الأرض والمستضيف للمباراة ريال سوسيداد في الدقيقة ال6 من توقيع ألكسندر إيزاك.

وشهدت المباراة بين برشلونة وريال سوسيداد التألق الواضح للفريق الكتالوني طيلة مجريات دقائق المباراة، فقد وصلت عدد تسديداته باتجاه شباك المرمى إلى 15 تسديدة واستحواذ على الكرة بنسبة 59%.

كما ووصل عدد تسديدات فريق الخصم ريال سوسيداد إلى 10 تسديدات، ونسبة استحواذ وصلت إلى 41%.

تشكيلة فريق برشلونة

ولعب المدرب الإسباني تشافي بتشكيلة أساسية أمام المستضيف ريال سوسيداد في منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع الفريق: إريك غارسيا، رونالد أراخو، أندرياس كريستنسن.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، جافي، بيدري، أليخاندرو بالدي.

مركز الهجوم: فيران توريس، عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي.

ويستعد برشلونة للقمة النارية أمام بطل الدوري الإنجليزي للموسم المنصرم مانشستر سيتي، الأربعاء، في إطار مباراة ودية الأندية.

وبهذا الفوز رفع فريق برشلونة رصيده من النقاط إلى 4 نقاط في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا)، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر فياريال. بعد فوز المثير على أتلتيكو مدريد في المباراة الماضية برصيد 6 نقاط.

المصدروطن + صفحة نادي برشلونة + الليغا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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