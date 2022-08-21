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انقلاب حافلة ركاب تقل 23 سائحاً سعودياً في تركيا

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
حادث سير حافلة سعودية watanserb.com
انقلاب حافلة تقل ركابا سعوديين في تركيا
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وطن – تعرضت حافلة على متنها 23 سائحاً سعودياً، لحـادث سير أثناء سيرها في مدينة ريزا التركية.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إنه جرى إسعاف المصابين وحالتهم ما بين المتوسطة والطفيفة.

وكان من بين الركاب أربعة أطفال فيما جرى نقل 4 أشخاص آخرين إلى المستشفى، وتتابع سفارة المملكة في أنقرة الحالة الصحية للسياح المصابين.

وقع الحادث بعد اصطدام الحافلة بالحاجز الإسمنتي في منطقة ريزي بتركيا؛ فتعرَّض 4 أشخاص لإصابات متفرقة ما بين متوسطة وخطيرة.

وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مركز طبي، ولا يزالون يتلقون العلاج تحت متابعة مكثفة من السفارة السعودية في تركيا والقنصلية في إسطنبول.

تأتي هذه الحادثة، بعد يوم من مقتل 16 شخصا على الأقل، وأصيب 29 آخرون في تركيا، في حادثة دهس شاحنة لحشد من المارة في مدينة ماردين.

وقالت مصادر تركية، إن شاحنة تعطلت مكابحها دهست حشدا كبيرا من الناس، بعد اصطدامها بسيارتين، بمنطقة ديريك في ماردين التركية.

وقع هذا الحادث المروع، قرب محطة وقود، في منطقة تعج بالمارة.

ووثق مقطع فيديو الحادث المروع، الذي أظهر الشاحنة وهي تكتسح المنطقة المزدحمة، فيما يمكن سماع صرخات المتواجدين في المكان.

وأفادت معلومات أن ثلاثة عناصر من فريق الإطفاء وأربعة مسعفين وصحفيين من وكالة أنباء تركية بين القتلى وفق وسائل الإعلام المحلية.

بدوره، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مقتل 16 شخصا في الحادث وإصابة 29 آخرين، من بينهم 8 إصابات خطيرة.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “صُدمنا بنبأ وقوع حادث مروري ثان. فقد 16 شخصا حياتهم وأصيب 29 شخصا بجروح، 8 منهم إصاباتهم خطيرة، في الحادث الذي وقع نتيجة انفجار فرامل الشاحنة أثناء اقتحامها الحشد”، مقدما تعازيه للضحايا.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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