انقلاب حافلة ركاب تقل 23 سائحاً سعودياً في تركيا

- Advertisement -

وطن – تعرضت حافلة على متنها 23 سائحاً سعودياً، لحـادث سير أثناء سيرها في مدينة ريزا التركية.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إنه جرى إسعاف المصابين وحالتهم ما بين المتوسطة والطفيفة.

وكان من بين الركاب أربعة أطفال فيما جرى نقل 4 أشخاص آخرين إلى المستشفى، وتتابع سفارة المملكة في أنقرة الحالة الصحية للسياح المصابين.

وقع الحادث بعد اصطدام الحافلة بالحاجز الإسمنتي في منطقة ريزي بتركيا؛ فتعرَّض 4 أشخاص لإصابات متفرقة ما بين متوسطة وخطيرة.

وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مركز طبي، ولا يزالون يتلقون العلاج تحت متابعة مكثفة من السفارة السعودية في تركيا والقنصلية في إسطنبول.

🔴 حادث سير لحافلة في مدينة #إريزا التركية على متنها 23 سائحا سعوديا pic.twitter.com/hwB3B0Gcva — صحيفة رصد (@Rassd_Oman) August 21, 2022

تأتي هذه الحادثة، بعد يوم من مقتل 16 شخصا على الأقل، وأصيب 29 آخرون في تركيا، في حادثة دهس شاحنة لحشد من المارة في مدينة ماردين.

وقالت مصادر تركية، إن شاحنة تعطلت مكابحها دهست حشدا كبيرا من الناس، بعد اصطدامها بسيارتين، بمنطقة ديريك في ماردين التركية.

وقع هذا الحادث المروع، قرب محطة وقود، في منطقة تعج بالمارة.

ووثق مقطع فيديو الحادث المروع، الذي أظهر الشاحنة وهي تكتسح المنطقة المزدحمة، فيما يمكن سماع صرخات المتواجدين في المكان.

وأفادت معلومات أن ثلاثة عناصر من فريق الإطفاء وأربعة مسعفين وصحفيين من وكالة أنباء تركية بين القتلى وفق وسائل الإعلام المحلية.

بدوره، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مقتل 16 شخصا في الحادث وإصابة 29 آخرين، من بينهم 8 إصابات خطيرة.

Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) August 20, 2022

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “صُدمنا بنبأ وقوع حادث مروري ثان. فقد 16 شخصا حياتهم وأصيب 29 شخصا بجروح، 8 منهم إصاباتهم خطيرة، في الحادث الذي وقع نتيجة انفجار فرامل الشاحنة أثناء اقتحامها الحشد”، مقدما تعازيه للضحايا.