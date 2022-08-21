انفجار يقتل ابنة “عقل بوتين” الفيلسوف ألكسندر دوغين (شاهد)

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وطن – قتلت داريا دوغين ابنة الفيلسوف ألكسندر دوغين، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إثر انفجار سيارتها في ضواحي العاصمة موسكو.

وأظهرت لقطات متداولة، لحظة اشتعال النيران في السيارة التي كانت تركبها داريا.

Alexander Dugin, Russian Mastermind behind Russia's annexation of Crimea, AKA "Putin's brains", at the scene where his daughter, Dariya Dugin, was killed when her car exploded. Most likely from an assassination attempt that meant to target Dugin himself. pic.twitter.com/jCnVfJ6jAr — Sergiy Slipchenko (@SergSlip1) August 20, 2022

وتحدثت تقارير إعلامية، إلى أن داريا لقيت مصرعها على الفور إثر الانفجار الذي وقع بعد مغادرتها فعالية شعبية في ضواحي العاصمة الروسية.

وفي مفاجأة مدوية، فقد كان من المفترض أن يرتاد ألكسندر دوغين، السيارة التي انفجرت، لكنه استقل سيارة أخرى في آخر لحظة.

مقتل ابنة "الكسندر دوجين" أحد المقربين من الرئيس الروسي بوتين بعد إنفجار مركبتها. pic.twitter.com/NSwek6BEHY — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) August 20, 2022

وتحدث مسؤولون عن أن النيران اشتعلت في سيارة على طريق سريع في منطقة أودينتسوفو في منطقة موسكو.

وروى رئيس الحركة الشعبية “الأفق الروسي” أندريه كراسنوف، الذي كان يعرف داريا، تفاصيل ما حدث، قائلا إنه كان حاضراً معها في مهرجان “التقاليد” قبل ساعات قليلة من المأساة.

وأضاف كراسنوف: “نعم إنه حدث صعب للغاية، كنت أعرف داريا شخصياً.. الانفجار وقع عندما استدارت داريا على طريق موزايسك السريع”.

وأشار إلى أن النيران اشتعلت في السيارة على الفور، وفقدت السيطرة لأنها كانت تقود بسرعة وتوجهت إلى الجانب الآخر من الطريق.

рашист дугин приехал на место взрыва автомобиля, в котором находилась его дочь Детали: как пишут российские паблики, дарья дугина возвращалась с семейного фестиваля «Традиция» в усадьбе захарово. дугин планировал ехать вместе с дочерью, но в последний момент сел в другую машину. pic.twitter.com/4wnJ2BmbTz — DanaElena. 🇺🇦🇪🇺🇮🇹🇷🇴🇵🇱 (@danielapruna2) August 20, 2022

وعملت داريا دوغين سكرتيرة صحفية لوالدها، الذي يوصف بأنه أحد المقربين من الرئيس الروسي ويعرف أيضا بـ”عقل بوتين”.

وكانت داريا “ابنة الفيلسوف” صحفية ومعلّقة بارزة أيدت الغزو الروسي لأوكرانيا.

معاقبة داريا دوغين

وفي وقت سابق من هذا العام، عوقبت من قبل سلطات المملكة المتحدة التي اتهمت الفتاة البالغة من العمر 29 عاماً، بالمساهمة بممارسة “التضليل” على الإنترنت، في ما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان دوغين، قد أكد في وقت سابق، أن له تأثيرا قويا على الرئيس الروسي.

ويشير إلى أن تصوراته تلتقي مع تصورات بوتين، خاصة حول القضايا الجيوسياسية، فهو “ينظّر وبوتين يطبق” على أرض الواقع.

ويلفت إلى أن أفكاره انتشرت في منتصف التسعينيات، وخاصة في الأوساط العسكرية وجهاز الاستخبارات.