الرئيسيةالهدهدالإمارات تعيد سفيرها محمد الزعابي إلى إيران بعد 6 سنوات من القطيعة
الهدهد

الإمارات تعيد سفيرها محمد الزعابي إلى إيران بعد 6 سنوات من القطيعة

باسل النجار
كتب باسل النجار
محمد الزعابي في إيران watanserb.com
محمد الزعابي في إيران
- Advertisement -

وطن– كشفت الخارجية الإماراتية في بيان لها عن عودة سفير الإمارات إلى إيران، بعد فترة كبيرة من قطع العلاقات والأزمات الدبلوماسية بين البلدين.

ونشرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات بيانا جاء فيه أن هذه الخطوة تأتي “في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.”

وأوضح البيان الإماراتي أن هذه الخطوة تأتي أيضا تنفيذاً لقرار الإمارات السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير، والاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو 2022 بين عبدالله بن زايد وزير الخارجية، وحسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران في هذا الشأن.

وأفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بعودة سيف محمد الزعابي، سفير دولة الإمارات إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران خلال الأيام القادمة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بناءً على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية في إيران وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول.

وأكدت خارجية إيران في بيانها أن السفير “الزعابي” سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة دولة الإمارات لدى إيران خلال الأيام القادمة.

وذلك للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.

الإمارات سحب سفيرها من إيران قبل 6 سنوات

وكانت الإمارات والدول الخليجية الأخرى، قررت في يناير 2016 تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران إلى مستوى قائم بالأعمال. وكذلك تخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في الدولة في ضوء التدخل الإيراني المستمر في الشأن الداخلي الخليجي والعربي.

وتعمقت الأزمة مع توتر العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، بعد أن أعدمت الرياض 47 شخصًا، بينهم رجل الدين السعودي الشيعي نمر باقر النمر.

وبذلك تعد الإمارات ثاني دولة خليجية تعيد سفيرها إلى إيران، بعد الكويت، التي أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، إعادة سفيرها إلى إيران، بعد 6 سنوات من سحبه على خلفية أزمة دبلوماسية بين طهران وعواصم الخليج.

بالتزامن مع زيارة بايدن.. الإمارات تبحث تعيين سفير لدى إيران وتتجاهل “السعودية”

المصدرالخارجية الإماراتية ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

إيران تتهم السعودية: “هذا” ما فعلته بأحد مواطنينا خلال مناسك الحج

الهدهد

بعد حلف اليمين.. استقالة قاضيان أجنبيان من محاكم دبي بسبب السجل الحقوقي الأسود!

الهدهد

قيادي حوثي للسعودية والإمارات: صواريخنا ستصلكم وأمريكا لن تغنيَ عنكم شيئاً

الهدهد

إهانة الخميني في السعودية تستنفر إيران وتهديد لمحمد بن سلمان

الهدهد

لماذا رفضت المغرب وأخواتها المشاركة في قمة للاحتفال بالذكرى الثانية لاتفاقات أبراهام؟!

الهدهد

مجتهد: تركيا اتجهت للتطبيع مع بشار الأسد بعد وعود سعودية وإماراتية

الهدهد

طعن سلمان رشدي صاحب رواية “آيات شيطانية”.. هل تمنح إيران الفاعل الجائزة؟! (شاهد)

الهدهد

الكويت توجه تحذيرا عاجلا لمواطنيها في الإمارات

الهدهد

بولتون لم يكن المستهدف الوحيد.. وزير في ولاية ترامب خططت إيران لاغتياله في واشنطن

الهدهد

الإمارات تنقذ “مجرم الحرب”.. حيلة عائلة حفتر للهروب من الملاحقة القضائية في أمريكا

الهدهد

منافسة شرسة بين السعودية والإمارات على شراء أصول مصر التي يبيعها السيسي

تقارير

تفاصيل صادمة عن تعرض اللاجئات الأوكرانيات وأطفالهن للعبودية الجنسية في الإمارات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا