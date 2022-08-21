الإمارات تعيد سفيرها محمد الزعابي إلى إيران بعد 6 سنوات من القطيعة

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وطن– كشفت الخارجية الإماراتية في بيان لها عن عودة سفير الإمارات إلى إيران، بعد فترة كبيرة من قطع العلاقات والأزمات الدبلوماسية بين البلدين.

ونشرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات بيانا جاء فيه أن هذه الخطوة تأتي “في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.”

وأوضح البيان الإماراتي أن هذه الخطوة تأتي أيضا تنفيذاً لقرار الإمارات السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير، والاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو 2022 بين عبدالله بن زايد وزير الخارجية، وحسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران في هذا الشأن.

وأفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بعودة سيف محمد الزعابي، سفير دولة الإمارات إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران خلال الأيام القادمة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بناءً على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية في إيران وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول.

وأكدت خارجية إيران في بيانها أن السفير “الزعابي” سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة دولة الإمارات لدى إيران خلال الأيام القادمة.

وذلك للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.

الإمارات سحب سفيرها من إيران قبل 6 سنوات

وكانت الإمارات والدول الخليجية الأخرى، قررت في يناير 2016 تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران إلى مستوى قائم بالأعمال. وكذلك تخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في الدولة في ضوء التدخل الإيراني المستمر في الشأن الداخلي الخليجي والعربي.

وتعمقت الأزمة مع توتر العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، بعد أن أعدمت الرياض 47 شخصًا، بينهم رجل الدين السعودي الشيعي نمر باقر النمر.

وبذلك تعد الإمارات ثاني دولة خليجية تعيد سفيرها إلى إيران، بعد الكويت، التي أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، إعادة سفيرها إلى إيران، بعد 6 سنوات من سحبه على خلفية أزمة دبلوماسية بين طهران وعواصم الخليج.