الأمن السعودية يستنفر بعد تداول محادثة تهديد فتاة وسب الذات الإلهية (شاهد)

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وطن – انتشرت مقاطع فيديو، على موقع تويتر، أظهرت محادثات لشخص هدّد فتاة في المملكة العربية السعودية، وأساء للذات الإلهية.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات يظهر صورا مموهة للمحادثات التي جرت.

شرطة #مكة_المكرمة تقبض على مخالف لنظام الإقامة لتهديده فتاة وتضمين ذلك ألفاظًا تسيء للذات الإلهي #تم_القبض #المتحرش_ماهر pic.twitter.com/bWRSDqFpV7 — بندر العويمري (@bandar__W) August 20, 2022

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية المالية، لتهديده فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقال البيان إن الأمر تضمن ألفاظًا تسيء للذات الإلهية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

#شرطة_منطقة_مكة:

القبض على مخالف لنظام الإقامة لتهديده فتاة وتضمين ذلك ألفاظًا تسيء للذات

الإلهية. pic.twitter.com/PiMnU8ElD0 — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 20, 2022

أثارت هذه الواقعة تفاعلا كبيرا على موقع تويتر، ظهر في تعليقات النشطاء.

قالت “Hanen”: “الافارقه من الجنسيات الماليه ونيجيريا وتشاد المفروض ترحيلهم وخاصه ان اغلبهم بدون اقامات رسميه”.

الافارقه من الجنسيات الماليه ونيجيريا وتشاد المفروض ترحيلهم وخاصه ان اغلبهم بدون اقامات رسميه — Hanen (@22Okok) August 20, 2022

وأيدها حساب باسم “Bhar Tube”: “للأسف كلامك صحيح وانا كشخص أفريقي مضايقني هالشي الحمدلله على كل حال والله يهدينا أجمعين”.

للأسف كلامك صحيح وانا كشخص أفريقي مضايقني هالشي الحمدلله على كل حال والله يهدينا أجمعين — Bhar Tube (@bhaar_5) August 21, 2022

وكتب “نزار العتيبي”: “لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربي يصلح الحال”.

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربي يصلح الحال — نزار العتيبي (@NzarTyby) August 20, 2022

وغرد “ابوالقاسم ايمن”: “مكانة السجن”.

مكانة السجن — ابوالقاسم ايمن (@AbwalqasmAymn) August 20, 2022

وذكر “Abo Hassn”: “هذه الاشكال تفكر الدنيا مفلوته”.

هذه الاشكال تفكر الدنيا مفلوته

علقوه من أذانيه — Abo Hassn (@AboHass38164407) August 20, 2022

نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية

ويتضمن مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، في مادته التاسعة في القانون السعودي أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليونين، أو بإحدى العقوبتين، كل من يرتكب مخالفة المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء، والإساءة إلى الأنبياء أو الرسل أو أزواجهم بأي صورة من الصور، قولا أو فعلا.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، أو بإحدى العقوبتين، كلمن تعدى على النصوص المقدسة بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، أو التخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة، قولا أو فعلا.

وبحسب المادة العاشرة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب قولا أو فعلا من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز المنصوص عليها في المادة السابعة.