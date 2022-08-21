الأحد, أغسطس 21, 2022
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إيلون ماسك ينشر بالخطأ عنوانه على تويتر

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
إيلون ماسك ينشر بالخطأ عنوانه على تويتر watanserb.com
إيلون ماسك
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 يعد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبايس إكس، أحد أكثر الأشخاص نفوذاً في العالم.

ووفقًا لمؤشر Bloomberg Billionaires، تقدر ثروته بـ 260 مليار دولار.

أثارت تغريدات ماسك في الفترة الأخيرة الكثير من الضجة حيث تحدث، مازحا، عن رغبته في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم وهي أخبار عززت أسهم النادي وأثارت جدلاً حول مستقبل هذا الفريق الأسطوري، ، وفقا لما أورده موقع “thestreet.

 

يكشف عنوانه البريدي بالخطأ

في رسالة تلقاها مؤخرا من شخص يدعى بيل نيكس – كان من الممكن أن يكون أستاذ ماسك في جامعة ستانفورد لولا ما انسحب هذا الأخير من برنامج الدكتوراه في الجامعة – كشف الملياردير ورائد الأعمال الشهير عنوانه البريدي.

وجاءت تغريدة ماسك كالتالي “رسالة  جميلة من بيل نيكس، الذي كان يمكن أن يكون أستاذي في جامعة ستانفورد لو لم أترك الجامعة.”

ولكنه نسي ماسك أن يطمس عنوانه في أعلى اليسار الذي جاء فيه:

السيد إيلون ماسك
سبيس اكس
صندوق بريد 341886
ليكواي، تكساس 78734
وبعد لحظات عرف ماسك أنه كشف عنوانه بالخطأ، حيث غرد أنه بحاجة إلى صندوق بريد جديد.

خطأ  ربما سيكلفه الكثير

علق الكثير من المعجبين على هذه التغريدة، حيث قال البعض أنهم يعرفون الآن بريده ويعرفون أين يرسلون له هدايا وبطاقات عيد الميلاد.
بينما انتهز آخرون الفرصة لإرسال دعوات بعد ان اتضح بأنهم جيران.

وعلق أحد المستخدمين“نحن جيران! تعال للتسكع معنا في وقت ما”.

المصدرموقع "thestreet''، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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