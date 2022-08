إيلون ماسك ينشر بالخطأ عنوانه على تويتر

يعد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبايس إكس، أحد أكثر الأشخاص نفوذاً في العالم.

ووفقًا لمؤشر Bloomberg Billionaires، تقدر ثروته بـ 260 مليار دولار.

أثارت تغريدات ماسك في الفترة الأخيرة الكثير من الضجة حيث تحدث، مازحا، عن رغبته في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم وهي أخبار عززت أسهم النادي وأثارت جدلاً حول مستقبل هذا الفريق الأسطوري، ، وفقا لما أورده موقع “thestreet”.

في رسالة تلقاها مؤخرا من شخص يدعى بيل نيكس – كان من الممكن أن يكون أستاذ ماسك في جامعة ستانفورد لولا ما انسحب هذا الأخير من برنامج الدكتوراه في الجامعة – كشف الملياردير ورائد الأعمال الشهير عنوانه البريدي.

Nice letter from Bill Nix, who would’ve been my prof at Stanford if I hadn’t put grad studies on (permanent) deferment pic.twitter.com/ioq0mGwN7K

— Elon Musk (@elonmusk) August 19, 2022