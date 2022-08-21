إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب سلواد وسط الضفة

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وطن – أطلق مقاومون فلسطينيون مساء يوم السبت، النار صوب حافلة إسرائيلية قرب بلدة سلواد شرق رام الله، دون وقوع إصابات.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر عبرية، قولها إن حافلة للمستوطنين تعرضت لإطلاق نار بين مستوطنتي “عوفرا” و”شيلو”، زاعمة أنه لم يسجل أي إصابات، فيما تعرضت الحافلة إلى أضرار.

مصادر عبرية: "لحظة إطلاق النار تجاه حافلة المستوطنين قرب سلواد شرق رام الله". pic.twitter.com/4rVgGF86Im — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 20, 2022

تغطية صحفية: "مقاومون أطلقوا النار تجاه حافلة للمستوطنين قرب سلواد وأصابوها ب٨ رصاصات على الأقل". pic.twitter.com/bdVVKmttXu — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 20, 2022

المصادر أوضحت أن ثمانية أعيرة نارية على الأقل أصابت حافلة مصفحة تابعة لشركة “إيغد” كانت مليئة بالمستوطنين قرب سلواد، وبأعجوبة لم تقع إصابات، على حد تعبيرها.

مصادر محلية: "تواجد مكثف لقوات الاحتلال قرب قرية يبرود شمال شرق رام الله". pic.twitter.com/D1dG6aSERQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 20, 2022

عمليات إطلاق نار سابقة

وقبل أيام، استهدف مقاومون فلسطينيون، قوات الاحتلال بالرصاص في بلدتين قضاء جنين.

واستهدف مقاومون قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية، قبل أن ينسحبوا بسلام.

وفي عملية أخرى، استهدف مقاومون فلسطينيون، قبل أيام، قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة بير زيت شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وجرى إطلاق النار من قبل مقاومين استهدفوا خلاله نقطة عسكرية لجيش العدو الصهيوني قرب بلدة بير زيت شمال رام الله.

وزادت وتيرة أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة خلال الفترة الأخيرة، إذ يطلق المقاومون النار بشكل شبه يومي تجاه جنود ومستوطني الاحتلال.

ونفذ مقاومون أكثر من 37 عملية إطلاق نار، في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، منذ بداية شهر أغسطس الحالي.

كما يتم رشق الحافلات الإسرائيلية بالحجارة في محاولة للتصدي لها خلال تنقلها على المستوطنات المقامة على أراضيهم في الضفة الغربية المحتلة.