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إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب سلواد وسط الضفة

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
إطلاق نار على حافلة اسرائيلية watanserb.com
إطلاق نار يصيب حافلة اسرائيلية دون إصابات
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وطن – أطلق مقاومون فلسطينيون مساء يوم السبت، النار صوب حافلة إسرائيلية قرب بلدة سلواد شرق رام الله، دون وقوع إصابات.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر عبرية، قولها إن حافلة للمستوطنين تعرضت لإطلاق نار بين مستوطنتي “عوفرا” و”شيلو”، زاعمة أنه لم يسجل أي إصابات، فيما تعرضت الحافلة إلى أضرار.

المصادر أوضحت أن ثمانية أعيرة نارية على الأقل أصابت حافلة مصفحة تابعة لشركة “إيغد” كانت مليئة بالمستوطنين قرب سلواد، وبأعجوبة لم تقع إصابات، على حد تعبيرها.

عمليات إطلاق نار سابقة

وقبل أيام، استهدف مقاومون فلسطينيون، قوات الاحتلال بالرصاص في بلدتين قضاء جنين.

واستهدف مقاومون قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية، قبل أن ينسحبوا بسلام.

وفي عملية أخرى، استهدف مقاومون فلسطينيون، قبل أيام، قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة بير زيت شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وجرى إطلاق النار من قبل مقاومين استهدفوا خلاله نقطة عسكرية لجيش العدو الصهيوني قرب بلدة بير زيت شمال رام الله.

وزادت وتيرة أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة خلال الفترة الأخيرة، إذ يطلق المقاومون النار بشكل شبه يومي تجاه جنود ومستوطني الاحتلال.

ونفذ مقاومون أكثر من 37 عملية إطلاق نار، في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، منذ بداية شهر أغسطس الحالي.

كما يتم رشق الحافلات الإسرائيلية بالحجارة في محاولة للتصدي لها خلال تنقلها على المستوطنات المقامة على أراضيهم في الضفة الغربية المحتلة.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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