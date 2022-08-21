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حياتنا

إذا كنت مصاباً بالسكري..تجنب هذا المشروب فوراََ!

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
watanserb.com
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وطنحذر الطبيب طارق محمود المدير الطبي في Concepto Diagnostics من مشروبًا واحدًا يستهلكه الملايين يوميًا، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

إن الفاكهة جزء حيوي من نظامنا الغذائي فهي مليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن.

ولكن إذا كنت تستهلك الكثير منها، يمكن أن تصبح ضارة بسرعة.

عصير الفاكهة

في هذا السياق، أوضح الدكتور محمود، أن عصير الفاكهة على وجه الخصوص يمكن أن يسبب ارتفاعا كبيرا في مستويات السكر في الدم.

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وأضاف:”السكريات الموجودة في الفاكهة ليست من أنواع السكريات التي تحتاج إلى مراقبة شديدة. على عكس السكريات الموجودة في أمثال الحلويات والمشروبات الغازية.”

وتابع الدكتور القول:”بالإضافة إلى ذلك، تحتوي معظم العصائر التي تُباع في السوبر ماركت على نفس الكمية من السكريات المجانية الموجودة في الحلويات السكرية مثل الشوكولاتة والكعك”.

عصير البرتقال

من المعروف أن عصير البرتقال ضار بشكل خاص لمرضى السكر لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من مؤشر نسبة السكر في الدم، حسب صحيفة إكسبرس البريطانية.

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ويقول الدكتور في هذا الصدد: “يحتل عصير البرتقال على مؤشر نسبة السكر في الدم ما بين 66 و 76 من أصل 100 وهو رقم مرتفع جدًا وهو ما يعني أنه من الأفضل تجنب عصير البرتقال من قبل مرضى السكري.”

من جهتها، قالت جورجيا بيري، أخصائية تغذية مسجلة: “من الأفضل اختيار الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المليئة بالألياف. وإذا كانت لديك تلك الرغبة في تناول تلك الأطعمة، فاختر مشروبًا خالي من السكر.”

ومن جهته، أضاف الدكتور محمود: “إذا أردت تحضير عصير برتقال في المنزل، ضع في اعتبارك أن البرتقال متوسط الحجم يحتوي على 15.4 (جم) من الكربوهيدرات الكلية ويجب أن يهدف مرضى السكري إلى الحصول على نصف السعرات الحرارية اليومية من الكربوهيدرات.”

أعراض ارتفاع ضغط الدم

عادة ما تأتي أعراض ارتفاع ضغط الدم قبل ظهور غيبوبة السكري. وتشمل هذه زيادة العطش، وكثرة التبول، وعدم وضوح الرؤية.

تشمل الأعراض الأخرى لارتفاع نسبة السكر في الدم ما يلي:

المصدرإكسبرس البريطانيةـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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