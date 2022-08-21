أمينة فاخت وريم الرياحي.. “من الخيانة للإباحية” قضايا هزت تونس وآخر التطورات

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وطن– شغل الرأي العام التونسي مؤخرا عدة قضايا شائكة داخل الوسط الفني، تمثلت في أزمة الفنانة ريم الرياحي التي ضُبطت متلبسة بخيانة زوجها المخرج مديح بالعيد، وكذلك أزمة الفنانة أمينة فاخت والتي ظهرت مؤخرا تؤدي حركات جنسية صريحة على المسرح، وصفها ناشطون بأنها أقرب للاستعراض الإباحي.

ريم الرياحي وأمنية فاخت وصيف ساخن في تونس

وأثارت قضية المُمثلة التونسية ريم الرياحي خلال الأيام الماضية الكثير من الجدل في تونس والدول العربية على السواء.

يُشار إلى أن ريم الرياحي ( 45 سنة) قد إتهمت من قبل زوجها المخرج مديح بالعيد بالخيانة الزوجية وقد وقع اعتقالها على خلفية ذلك، وأطلق سراحها فيما بعد عقب تنازل زوجها عم حقه في ملاحقتها قانونيا.

وهزت قضية ريم الرياحي الأوساط الفنية والإعلامية التونسية والعربية وتداولت الكثير من المنصات الإعلامية هذا الخبر، وهو شأن صحيفة “الخليج” التي تذكر أن إعتقال ريم الرياحي كان بمثابة الترند الأول للكثير من المواقع الإخبارية.

ويذكر أن ريم الرياحي قد وُجدت من قبل زوجها في حضن شاب تونسي، على الأغلب عشيقها، حسب ماتداول النشطاء على السوشيال ميديا.

جدل كبير أثارته الفنانة التونسية #ريم_الرياحي بعد أن تم القاء القبض عليها بسبب خيانتها زوجها😳 المعلومات الصحافية تحدثت عن أن زوجها وضع كاميرا في شقتهما واكتشف الأمر#العراب pic.twitter.com/2a2t0TD6MU — Al Arrab العرّاب (@AlArrabcom) August 12, 2022

حيث صرح المُدون التونسي، وحيد البراهمي إن الشاب الذي تورطه معه الممثلة ريم الرياحي هو “مصورها الخاص على حسابها على “تيك توك”.

وأنه قد ” تعرف عليها في مدينة الحمامات التونسية” .

وقد قال “البراهمي” أيضا إن “الممثلة تعرفت على الشاب و يُدعى ص . ب .ع في إحدى السهرات في مدينة الحمامات وقد أعجبت به”

وقد ذكر أيضا أن هذا الشاب “هو من الشباب الناشطين على فضاءات السوشيال ميديا.”

وتابع أنه “ساعدها على تفعيل حساب على “التيك توك”، وتكفل هو بتصويرها في عدة مناسبات وفي العديد من الفرص، حتى توطدت العلاقة بينهما وتحول الأمر الى عشق محرّم.”، بحسب قوله.

وللتذكير، فإن الممثلة ريم الرياحي لم تظهر حتى الآن في أي منبر إعلامي ولم تُعط أي تصرحيات أو تفاصيل منذ الحادثة التي أشعلت ورئاها جدلا منقطع النظير.

ظهور ريم الرياحي

إلى ذلك، فقد ظهرت الممثلة ريم الرياحي على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال فيديو ثاني حديث تم تداوله عبر تطبيق التيك توك وهي تردد أغنية “وبرا عادي كان غلطت وين المشكل”.

أمينة فاخت وإيحاءات جنسية على المسرح

جدل في الأوساط الفنية التونسية كانت أيضا قد غذته الفنانة التونسية أمينة فاخت خلال تقديمها غرضا فوق مسرح مهرحان قفصة الدولي.

حيث ظهرت الفنانة التونسية في حالة أقرب ما يكون إلى السُكر، أو كأنها قد تعاطت نوعا من المنشطات.

هذا وكانت أمينة فاخت قد قامت خلال تلك الليلة بحركات غير لائقة أمام جمهور جاء للإستمتاع بأغانيها.

جمهور وجد نفسه أمام عرض فرجوي تقوم خلاله الفنانة المذكورة باللعب باعضائها التناسلية وبلعق يديها وبإيحاءات جنسية أخرى.

تفاعل تونسي وعربي

وأشعلت كل من ريم الرياحي وأمينة فاخت، موجات من التفاعل على وسائل الإعلام المحلية، وكذلك مع رواد السوشيال ميديا.

حيث صرحت الإعلامية المثيرة للجدل، بية الزردي، بأن ما قامت به الفنانة أمينة فاخت كان أمرا صادما إلى أبعد الحدود وأن ما قمت به غير مقبول.

فيما نصحت الفنانة أمينة فاخر في إطار تعليقها على فضيحة أمينة فاخت بأن “تلبس لباسا أكثر تلاؤما والجمهور الذي تقوم بالغناء أمامه.”

كذلك فقد كانت ريم الرياحي محل إنتقاد لاذع على وسائل التواصل الإجتماعي من قبل مدونين ونشطاء، عبروا عن غضبهم وامتعاضهم مما قامت به هذه الممثلة.

وكتب أحمد الأندلسي على حسابه على منصة فيسبوك ينصح الممثلة ريم الرياحي بأن” تبقى من هنا فصاعدا في بلد إقامتها الاساسية، فرنسا، وأن لاتعود إلى الأراضي التونسية إلا لتصوير أحد أفلامها أو أحد مسلسلاتها.”

إلى ذلك، ضجت السوشيال ميديا في تونس بحملة من السخرية على الحالة التي وصل إليها الممثلون والفنانون في تونس. خاصة وأنهم هم من تصدروا موجات الترند في تونس منذ أسابيع بداية بقضية ريم الرياحي، مرورا بالممثل لطفي العبدلي وليس إنتهاءا بما وصفه المغردون ب فضيحة أمينة فاخت.