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أسوأ عشرة أطعمة تُلحق الضرر بالدماغ!

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
أطعمة تضر بالدماغ watanserb.com
أطعمة تضر بالدماغ
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وطن-يعد الدماغ أحد أهم أعضاء الجسم، لذلك يجب الاهتمام بسلامته لضمان حسن عمل كل وظائفه، ومثل أي عضو آخر، فإن ما نأكله يؤثر إيجابًا أو سلبًا على أجسامنا.

فيما يلي استعرضت مجلة “فيدا سانا” الإسبانية، بعض الأطعمة التي يجب أن تكون حذرا منها:

المشروبات الكحولية

بالإضافة إلى آثارها السلبية على الجهاز القلبي الوعائي وبقية الجسم، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن الإفراط في شرب الخمر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف، كما أنه من الممكن أن تظهر الأعراض في سن أصغر.

بالكربوهيدرات
أطعمة غنية بالكربوهيدرات

لحم أحمر

لا شك في أن اللحوم الحمراء عنصر ضروري لاتباع نظام غذائي جيد، فضلا عن أن يوفر لنا مستويات مهمة من الحديد ولكن فائضه يساهم في تطور أمراض مثل الزهايمر لذلك يجب أن يكون استهلاكه معتدلاً.

الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر

الإفراط في تناول السكر يمكن أن يسبب مشاكل في القلب والأوعية الدموية، كما أنها مرتبطة بانخفاض الذاكرة والقدرة على التعلم.

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الأطعمة المقلية

تزيد الأطعمة المقلية من مستويات الكوليسترول في الدم، وهذا من شأنه أن يُضاعف فرض تطوير مؤشرات الخرف ومرض الزهايمر.

الكربوهيدرات البسيطة

توجد الكربوهيدرات في الأطعمة المصنوعة من الحبوب المكررة، كما أن الاستهلاك المفرط لها، ينجرّ عنه آثارً اسلبية على الذاكرة، لذلك يوصى باختيار الحبوب الكاملة.

وجبات سريعة

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة مثل الوجبات السريعة أو الأطعمة المجمدة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ملح

ترتبط الأنظمة الغذائية عالية الصوديوم بزيادة خطر الإصابة بالخرف ومشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم الذي قد يؤدي إلى السكتة الدماغية. ومع ذلك، فإن الاستهلاك المعتدل للصوديوم ضروري لحسن سير عمل الجسم.

أطعمة تضعف الذاكرة والتركيز watanserb.com
أطعمة تضعف الذاكرة والتركيز

اللحوم المصنعة

غالبًا ما تكون اللحوم المصنعة غنية بالملح والسكريات والمواد الكيميائية مثل المواد الحافظة أو الأصباغ، والتي ارتبطت بزيادة احتمالات الإصابة بالاضطرابات التنكسية.

الدهون المشبعة

توجد الدهون المشبعة بشكل رئيسي في الحيوانات البرية وفي منتجات الألبان، علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي الدهون المشبعة إلى انخفاضٍ في الأداء المعرفي.

الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من ميثيل الزئبق.

قد تحتوي بعض الأنواع من الأسماك، على مستويات عالية من ميثيل الزئبق والتي يمكن أن تكون سامة للأعصاب بسبب تراكمها العالي. لهذا السبب، من الأفضل التخفيف من استهلاك هذه الأنواع كما أنه من الأفضل أن نختار الأنواع الأخرى الأقل احتواءً لهذا المعدن الثقيل.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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