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رياضة

3 غيابات تصنع الفارق في تشكيلة “ليفربول” أمام “مانشستر يونايتد”

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
غيابات ليفربول عن مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي watanserb.com
غيابات ليفربول عن مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
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وطن- ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية قمة الديربي بين “ليفربول” و”مانشستر يونايتد”، وسط غياب 3 لاعبين مهمين في تشكيلة ليفربول في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ميدان ملعب (أولد ترافورد).

ويغيب عن تشكيلة ليفربول (الريدز)، 3 لاعبين قادرين على صنع الفارق، في قمة الديربي أمام المستصيف لتلك المواجهة على ميدانه فريق مانشستر يونايتد، وهم الأورغواياني “داروين نونيز”؛ بسبب عقوبة الإيقاف، والبرازيلي “روبرتو فيرمينو” والبرتغالي “ديوجو جوتا”؛ بسبب الإصابة.

تشكيلة “ليفربول” أمام “مانشستر يونايتد” في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقّع أن يدخل المدرب الألماني يورغن كلوب، بتشكيلة أساسية أمام “مانشستر يونايتد” في قمة الديربي الإنجليزي، وهي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع الفريق: ألكسندر أرنولد، جو غوميز، فان ديك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، نابي كيتا، فابيو كارفاليو.

مركز الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، روبرتو فيرمينو (محتمل).

كما يستمر غياب الإسباني تياغو ألكانتارا؛ بسبب الإصابة، إلى جانب اللاعبين “ديوغو جوتا” و”فيرمينو” الذي من المتوقّع عودته المشكوك فيها، مع غياب نونيز المؤكد بعد تعرّضه للطرد في المباراة الماضية أمام كريستال بالاس.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين “ليفربول” والمستضيف “مانشستر يونايتد”، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما ستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً، وبتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

التعليق على المباراة

وسيعلق على أحداث مباراة ديربي ليفربول ومانشستر يونايتد، عبر شبكة قنوات (بي أن سبورت) الرياضية القطرية، المعلّق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد

نجحَ مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) في تحقيق الفوز الوحيد أمام ليفربول (الريدز)، في آخر 12 مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. حيث تعادَل في 5 مباريات، كما وتلّقى الخسارة في 6 مباريات.

ويتطلّع ليفربول إلى تحقيق الفوز الرابع على التوالي على اليونايتد في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى. منذ يناير عام 2020، وكذلك إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي خارج ميدانه الأولى في تاريخه.

ويتواجد فريق ليفربول (الريدز) في المركز ال15 من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد نقطتين، على عكس منافسه “مانشستر يونايتد” الذي يتذيّل الترتيب بدون أي من النقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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