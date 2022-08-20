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“يريدون التخلص مني”.. الأميرة ديانا كانت تعلم مسبقا بأنها ستموت

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
الأميرة ديانا watanserb.com
الأميرة ديانا
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وطن-قبل خمسة وعشرين عامًا من الآن وبالتحديد في 31 أغسطس 1997، فَقدت الأميرة ديانا حياتها في حادث سيارة أليم. وقبل عامين من هذه المأساة، توقعت الليدي دي هذا الحادث، حيث كان يراودها شعور بأنها ستموت في مثل هذه الظروف الغامضة.

وبحسب مقال نشرته مجلة “فيمينا” الفرنسية، فإن حادث السير كان بتاريخ 31 أغسطس 1997، حيث كانت سيارة المرسيدس S280 تسير بأقصى سرعة على جسر ألما دي باريس. وداخل السيارة كان هناك الأميرة ديانا ورفيقها دودي الفايد.

ووفقا لما ترجمته “وطن“، توفي دودي على الفور، كما مات هنري بول، نائب رئيس الأمن في فندق ريتز، الذي كان يقود السيارة، ناهيك بأنه تم العثور على 1.81 جرام من الكحول وكذلك آثار لمضادات الاكتئاب في دمه.

حادث السيارة الذي أودى بحياة الأميرة
حادث السيارة الذي أودى بحياة الأميرة

وفي الحقيقة، ألقت الصحافة اللوم على السلوك المنحرف للمصورين الصحفيين، الذين كانوا يتبعون السيارة، والذي كان له دور في الحادث، مثلما جاء في تقرير البي بي سي المتعلق بالحادثة. وفي عام 1999، كشف بحث فرنسي أن بول، الذي فقد السيطرة على السيارة أثناء قيادته بسرعة عالية، بينما كان ثملًا وتحت تأثير الأدوية الموصوفة له، هو المسؤول الوحيد عن الحادث.

ما الذي لم تجرؤ الأميرة ديانا على فعله على الطاولة أمام إليزابيث الثانية؟

هذا وتم نقل الأميرة على وجه السرعة إلى مستشفى Pitié-Salpêtrière، وتوفيت بعد ساعتين من الحادثة. وكان تريفور ريس جونز، الحارس الشخصي للسيدة ديانا، هو الناجي الوحيد من المأساة.

بعد خمسة وعشرين عامًا، لا يزال حادث الطريق هذا في ذكريات الجميع وخاصة المحيطين بالأميرة ديانا ويثير كل النظريات؛ فالبعض مقتنع بأنه كان مجرد حادث سير، بينما يعتقد البعض الآخر بأنه مؤامرة.

من جهة أخرى، كشف الفيلم الوثائقي الذي أعدته قناتي The Daily Beast وBFM TV، عن ما توقّعته ديانا وكيف تنبأت بحادثتها قبل عامين من وقوعها.

توقعت الأميرة ديانا موتها بحادث سيارة قبل عامين من وفاتها
توقعت الأميرة ديانا موتها بحادث سيارة قبل عامين من وفاتها

شعور بعدم الأمان

يُذكر أنه في عام 1995، كانت الأميرة ديانا تخشى على حياتها وأعربت عن مخاوفها لمحاميها فيكتور ميشون. وبحسب حدسها، فقد حدثت عدة محاولات “للتخلص” منها في العام التالي.

لكن، بالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن ما حدث لديانا مجرد حادث سير. لكن بحسب التفاصيل التي ذكرتها الأميرة فإنها حصلت على هذه المعلومات من عدة مصادر موثوقة، ورفضت الكشف عنها.

أشهر نظريات المؤامرة حول وفاة الأميرة ديانا في ذكرى رحيلها الـ24

لم يتم فتح تحقيق رسمي إلا في عام 2004 على أساس تصريحات ديانا المسجلة في رسالة كتبها فيكتور ميشون. قبل وفاته في عام 2005، وأعرب الأخير عن أسفه “لعدم إيلاء الكثير من الاهتمام” لمخاوف الأميرة ديانا، معتقدًا بأنها “مصابة بجنون العظمة”.

من جهته، فإن جون ستيفنز، المسؤول عن هذا التحقيق، كان متأكدًا 100٪، من أن الأميرة لم تكن ضحية لمؤامرة. وصنف وفاتها على أنها حادث سير عادي.

عندما يتحول الخوف إلى هوس…الأميرة ديانا كانت تحمل ثلاجة مليئة بدمائها خلال سفرها

المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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