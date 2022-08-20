هبة قطب تكشف للرجال الوجبات التي يجب تناولها قبل العلاقة الحميمية

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وطن– تحدثت الدكتورة المصرية هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية، عن أكلات قبل العلاقة الجنسية، مهمة جداً لدى الرجال.

أكل معزز

وقالت هبة قطب خلال استضافتها في برنامج “واحد “من الناس”، إن هناك جهلا كبيرا بأهمية الأكل الصحي والمعزز للعلاقة الحميمية والذي يجب أن يهتم به جميع المتزوجين.

وتابعت: “من أهم الأطعمة الرجال قبل العلاقة الزوجية وخصوصا المتزوجين الجدد هي الخضراوات الورقية الداكنة. التي تساعد الرجال على ممارسة العلاقة الحميمة بكفاءة وتساعد على زيادة القدرة عند الرجال”.

كما تحدثت هبة قطب عن أهمية السبانخ التي لا تقل أهميتها عن الجرجير للرجال. وأردفت : “من المهم الاهتمام بتناول السبانخ بشكل مستمر كما أنها غنية بالفيتامينات والألياف المفيدة للصحة”.

الفواكه الحمراء

وأشارت هبة قطب إلى أن الفواكه التي تتميز باللون الأحمر الداكن لها دوراً كبيراً عند الرجال قبل العلاقة الزوجية. ومن أمثلة هذه الفاكهة مثل الرمان والبرقوق والعنب والكريز.

ونصحت قطب الرجال، بالاهتمام بالتوابل مؤكدة على دورها في تعزيز صحته الجنسية. مثل الزنجبيل والشطة والبابريكا والفلفل الأسود.

المكملات الغذائية والجنس

وأكدت أن المكملات الغذائية التى يتناولها الشباب فى الجيم، بهدف الوصول لشكل جسدى معين، تؤثر بالسلب على العلاقات الجنسية.

وأضافت قطب أن الدراسات العلمية أثبتت أن الحيوانات المنوية لمتناولي المكملات الغذائية تعد أقل جودة من غيرهم.

وتابعت: “من الضروري اللجوء إلى تناول الغذاء الطبيعى من بيض وسمك ولحم”.

وحذرت استشاري العلاقات الزوجية من تناول العقاقير، مع عمل اختبارات دم مستمرة لمتابعة العناصر الغذائية التى يتطلبها الجسم.

ونوهت قطب إلى أن الغذاء الطبيعي سيعمل الشكل الجسدي المطلوب ولكن بعد فترة زمنية أطول.

بسبوسة بالقشطة!

وفي سياق متصل، أثارت هبة قطب الجدل منذ عدة أسابيع عندما تحدثت عن العلاقة الزوجية الحميمة بين الزوجين.

وطالبت قطب خلال استضافتها في برنامج بوضوح مع عمرو الليثي، الأزواج بتسمية هذه العلاقة. وضربت مثلا لاسم العلاقة الجنسية بين الزوجين بـ«بسبوسة بالقشطة»، وهو التصريح الذي أثار سخرية وانتقاد رواد التواصل الاجتماعي لعدة أيام.

يذكر أن د. قطب التي تعمل في مجال الاستشارات والإرشاد الأسري شاركت أمس (الجمعة) بمحاضرة بعنوان “التأثير الجنسي للسمنة“. وذلك خلال المؤتمر السنوي الخامس عشر للرابطة الطبية لدراسة وإدارة السمنة (ماسمو). والذي أقيم في مدينة الإسكندرية منذ أيام.

وتحمل شهادة الدكتوراه في علم الجنس السريري AACS، مع أطروحة بعنوان: “الجنس في الإسلام” ديسمبر 2004.

وحصلت قطب أيضاً على زمالة FECSM للجنة الأوروبية للطب الجنسي فبراير 2016.

وكانت موضوع العديد من الأفلام الوثائقية التي استضافتها الكثير من القنوات التلفزيونية العالمية مثل CNN، NBC، BBC، ABC، A2، RAI3، K، TV5، CANAL +، فرانس 24، وغيرها من القنوات الفضائية مثل التلفزيون الإسباني.