مروى عيسى تثير غضب التونسيين بملابسها في الحمامات (فيديو)

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وطن- خطفت الفنانة التونسية مروى عيسى، الأضواء من مواطنتها أمينة فاخت، بحفلة مثيرة للجدل في فندق بمدينة الحمامات شمال شرق تونس.

وظهرت مروى عيسى المقيمة في دبي، بالحفل، ببنطال جينز، مع توب مكشوف الظهر بشكل كامل. ويكشف جزءاً كبيراً من الصدر أيضاً.

غضب تونسي

وما زاد من غرابة ملابس مروى عيسى، هو وجود غطاء رأس مع “التوب” ضمن تصميمه.

وهو ما أثار غضب التونسيين الذين تداولوا فيديوهات حفلة مروى عيسى في الحمامات، وسخروا من تغطيتها لرأسها وكشفها ظهرها وصدرها.

ومروة عيسى، ولدت في العاصمة تونس عام 1992، وهي مسلمة. وعاشت طفولة متوسطة مع والد وأم كانا يعملان كموظفان حكوميان.

في عام 2014 بدأت موهبتها بالظهور ومن خلال البرامج التونسية التي استضافها لتقديم موهبتها.

وفي 2019، اعترفت مروى عيسى التي يشبهها الجميع بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بتكفل سياسي تونسي معروف بمصاريف فيديو كليب خاص بها تم تصويره في جزر المالديف.

وقالت مروة عيسها في حينها عبر برنامج “فكرة سامي الفهري”، إن هذا السياسي أهداها الماس ومجوهرات مقابل تخلصه من الضرائب. لأنه كان ينشط في مجال الأعمال. وإنتاجه ومساهمته في الفن تخلصه من الضرائب.

رجولة وفحولة

وكشفت مروى أنها لا تزال عزباء، وقالت في برنامج “السنكوح” مع بسام الحمراوي، إنها لا تفكر في الارتباط والزواج وشغلها الشاغل الان هو العمل فقط وانتاج الكليبات “الواو” بحسب تعبيرها.

وحول مواصفات فارس أحلامها، قالت مروة: “يكون ارجل منّي، ويكون رجولة و فحولة. وخاصة حسابه البنكي معبّي، لأني ما راح أتزوج أو أعيش مع شخص اقل مني ماديا”.

وعلى الصعيد الفني، تبحث مروى عيسى عن أغنية جديدة مختلفة بالموضوع واللحن والتوزيع. إذ تسعى لأن تكون هذه الأغنية بمثابة مغامرة جديدة لها في عالم الفن.

وحققت أغنية مروى عيسى الأخيرة “قولوله يفوق”، والتي صدرت في يناير من العام 2021 أكثر من 1.7 مليون مشاهدة على قناة “لايف سنايلز ستوديوز” بموقع “يوتيوب”.