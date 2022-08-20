مدرب باريس سان جيرمان يُورّط ميسي وراموس في أزمة مبابي مع نيمار

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وطن- أقحم الفرنسي كريستوف غالتيير 55 عاماً، مدرب فريق باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي وسيرجيو راموس، في خلاف أزمة مبابي ونيمار.

وعلق المدرب الفرنسي غالتيير، خلال مؤتمر الصحفي، قبيل مواجهة فريقه أمام ليل في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي الممتاز، قائلاً: ” الموقف يتغير حسب اللاعبين المتواجدين داخل أرضية ملعب المباراة، وكذلك حسب ظروف كل لقاء”.

مدرب باريس سان جيرمان وأزمة مبابي مع نيمار

وأردف الفرنسي غالتيير، ” ما حدث في المباراة الماضية كان واضحاً، مبابي أهدر ركلة الجزاء الأولى، ثم بعدها دار نقاش سريع مع نيمار، وقرر زميله مبابي ترك الركلة الثانية لزميله لتنفيذها”.

🎙 المؤتمر الصحفي عشية لقاء ليل – باريس سان جيرمان 🔴🔵https://t.co/DF0dbQlMkT — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 19, 2022

كما وأضاف، ” لقد تحدثنا في الأمر بعد المباراة، والموقف انتهى”.

منفذ ركلات الجزاء

وتابع المدرب غالتيير حديثه، ” سأقوم بتبليغ اللاعبين وقتها في المباريات القادمة في حال احتسب ركلات الجزاء، قد يسدد ليونيل ميسي أو سيرجيو راموس. الثنائي مميز في تنفيذ ركلات الجزاء”.

🎙 غالتيير: "معايير تسمية منفذي ركلات الجزاء؟ يمكن أيضًا أن يصبح ميسي أو سيرجيو راموس واحدًا! الأمر متروك للاعبين ليكونوا أذكياء وأن يعرفوا متى تسنح الفرصة لهم ". pic.twitter.com/rXW4Jg19dQ — شبكة نيمار | Neymar (@neymaaaaaaaaa) August 19, 2022

كما واستكمل، ” الأفضل أن يسدد أحد المهاجمين ركلات الجزاء، ليس من أجل حصد الأرقام والإحصائيات، ولكن من أجل رفع الثقة بنفسه. وليكون على الدوام طامحاً لتسجيل العديد من الأهداف في المباراة”.

وبيّن مدرب باريس سان جيرمان غالتيير، أن الالتزام بالتعليمات أمر مهم، ولكن التحضير على مدار الأسبوع يختلف بشكل كبير عما يحدث في المباريات.

مباراة باريس سان جيرمان وليل

وختم حديثه،” في بعض الأحيان المدرب يكون بعيداً عن مسرح الأحداث داخل أرضية ملعب المباراة، ولهذا الأمر يجب على اللاعب أن يتحلى بالذكاء، بشأن متى يسدد أو يقدم الهدية لزميله الآخر ليعزز الثقة بنفسه”.

كما وسيلتقي باريس سان جيرمان أمام ليل، الأحد، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم خارج ميدانه هذه المرة.

يشار إلى أن النادي الباريسي يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 6 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع الوصيف أولمبيك مارسيليا حتى الآن.