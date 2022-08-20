الرئيسيةرياضةمدرب باريس سان جيرمان يُورّط ميسي وراموس في أزمة مبابي مع نيمار
رياضة

مدرب باريس سان جيرمان يُورّط ميسي وراموس في أزمة مبابي مع نيمار

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مدرب باريس سان جيرمان والتعليق على أزمة مبابي ونيمار watanserb.com
مدرب باريس سان جيرمان والتعليق على أزمة مبابي ونيمار
- Advertisement -

وطن- أقحم الفرنسي كريستوف غالتيير 55 عاماً، مدرب فريق باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي وسيرجيو راموس، في خلاف أزمة مبابي ونيمار.

وعلق المدرب الفرنسي غالتيير، خلال مؤتمر الصحفي، قبيل مواجهة فريقه أمام ليل في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي الممتاز، قائلاً: ” الموقف يتغير حسب اللاعبين المتواجدين داخل أرضية ملعب المباراة، وكذلك حسب ظروف كل لقاء”.

مدرب باريس سان جيرمان وأزمة مبابي مع نيمار

وأردف الفرنسي غالتيير، ” ما حدث في المباراة الماضية كان واضحاً، مبابي أهدر ركلة الجزاء الأولى، ثم بعدها دار نقاش سريع مع نيمار، وقرر زميله مبابي ترك الركلة الثانية لزميله لتنفيذها”.

كما وأضاف، ” لقد تحدثنا في الأمر بعد المباراة، والموقف انتهى”.

منفذ ركلات الجزاء

وتابع المدرب غالتيير حديثه، ” سأقوم بتبليغ اللاعبين وقتها في المباريات القادمة في حال احتسب ركلات الجزاء، قد يسدد ليونيل ميسي أو سيرجيو راموس. الثنائي مميز في تنفيذ ركلات الجزاء”.

كما واستكمل، ” الأفضل أن يسدد أحد المهاجمين ركلات الجزاء، ليس من أجل حصد الأرقام والإحصائيات، ولكن من أجل رفع الثقة بنفسه. وليكون على الدوام طامحاً لتسجيل العديد من الأهداف في المباراة”.

وبيّن مدرب باريس سان جيرمان غالتيير، أن الالتزام بالتعليمات أمر مهم، ولكن التحضير على مدار الأسبوع يختلف بشكل كبير عما يحدث في المباريات.

مباراة باريس سان جيرمان وليل

وختم حديثه،” في بعض الأحيان المدرب يكون بعيداً عن مسرح الأحداث داخل أرضية ملعب المباراة، ولهذا الأمر يجب على اللاعب أن يتحلى بالذكاء، بشأن متى يسدد أو يقدم الهدية لزميله الآخر ليعزز الثقة بنفسه”.

كما وسيلتقي باريس سان جيرمان أمام ليل، الأحد، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم خارج ميدانه هذه المرة.

يشار إلى أن النادي الباريسي يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 6 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع الوصيف أولمبيك مارسيليا حتى الآن.

المصدروطن + كوورة + صفحة باريس سان جيرمان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

لاعبو باريس سان جيرمان ممنوعون من شُرب الشاي لهذا السبب

رياضة

والدة مبابي تُعلق على أزمة نجلها مع نيمار.. وهذا ما صرّحت به

رياضة

“الصلح خير”.. جلسة بين مبابي ونيمار برعاية باريس سان جيرمان

رياضة

نيمار يُعلن الحرب على مبابي بعد هذا التصرف (فيديو)

رياضة

باريس سان جيرمان يواصل التوهج بعد فوزه العريض على مونبلييه (فيديو)

رياضة

ميسي برشلونة يعود إلى التألق مع باريس سان جيرمان (شاهد)

رياضة

ميسي يُنقذ طفل من رجال الأمن من أجل التقاط السيلفي معه (فيديو)

الهدهد

شاهد.. نجم “سان جيرمان” إدريسا غاي يزور المسجد الأقصى ويعلق: “هنا السيطرة لله وحده”

رياضة

هدف خرافي لنيمار وروعة ميسي في نهائي السوبر الفرنسي (شاهد)

رياضة

نيمار يصدم باريس سان جيرمان بقراره!

رياضة

نيمار مهددٌ بعقوبة السجن بسبب برشلونة

رياضة

موكيلي ثالث صفقات باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

من هو رجل الأعمال العُماني الذي وجه بتحريك سفينة محملة بالمواد الغذائية للصومال؟

كاسيميرو يُودع ريال مدريد بكلماتٍ مؤثرة والأخير يطرح البديل (صور)

دراسة: العلاقة الحميمة تزيد من الانتاجية والرفاهية في العمل

عادل إمام توعد هذه الممثلة خلف الكواليس: “هقطعك بوس”! (فيديو)

سعر الدولار في السودان في منتصف تعاملات البنوك اليوم السبت.. انخفاض جديد يربك السوق!

صحيفة إسبانية تشمت بحرائق الجزائر.. دفعت ثمناً باهظاً لرفضها قَبول مساعدة إسبانية!

طفلة تونسية تستنفر السلطات بسبب ما حدث لجثتها بعد وفاتها بلدغة عقرب!

بعد تسريب فيديوهات غير طبيعية لها.. رئيسة وزراء تجري اختباراً للمخدرات (شاهد)

الكشف عن هوية قاتل الطفلة السورية جوى استانبولي ودوافع جريمته!

فيديو انتحار شاب مصري خلال البث المباشر على “فيسبوك”.. “حبيشة” اتهمه بتصوير زوجته!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا