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لن تصدق سعر فستان رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن

وطن
كتب وطن
فستان رجوة آل سيف watanserb.com
فستان رجوة آل سيف
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وطن- يبحث آلاف الأردنيين والعرب حاليا عن كل ما يخص السعودية رجوة خالد آل سيف، وكل تفاصيل حياتها منذ إعلان خطوبتها من ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله ملك الأردن.

فستان رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن

وكان الديوان الملكي الهاشمي قد أعلن الأسبوع الماضي، عن خطوبة الأمير الحسين على الآنسة رجوة آل سيف، ونشر صورا من حفل الخطوبة الذي تم في العاصمة السعودية الرياض.

رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن

وسلطت العديد من المجلات الفنية الضوء على التفاصيل الدقيقة لملابس وإكسسوارات خطيبة ولي العهد، محاولين تحديد سعر الملابس والمجوهرات التي ظهرت بها في حفل الخطوبة.

وبينما كشفت صحيفة “الكونفيدينشيال” الإسبانية، في تقرير لها عن ثمن خاتم الخطوبة الذي قدمه الأمير الحسين لعروسه، من خلال الاستعانة بجواهرجي شهير، فقد تتبعت مجلات فنية فستان رجوة آل سيف ودار الأزياء التي خرج منها.

فستان رجوة آل سيف

واتضح أن الفستان الأزرق الفاتح الذي ظهرت به “آل سيف”، يعود لدار الأزياء “Costarellos”.

وسعر هذا الفستان الذي اتسم تصميمه بصيحة “البليسية” التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، هو 4005 ريال سعودي، بحسب ما تكشف على موقع دار الأزياء.

وهو سعر ربما يكون صادما للكثيرين حيث أنه سعر زهيد جدا، مقارنة بسعر الخاتم الذي كانت ترتديه والذي يقدر سعره بـ 100 ألف يورو.

ثمن خاتم رجوة آل سيف؟

ويشار إلى أنه لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الجوهرة، استشارت صحيفة “الكونفيدينشيال” الإسبانية الصائغ إدواردو نافارو، الذي أخبر أنها “قطعة فريدة، قائلا: “إنه ألماسة على شكل كمثرى ومحاطة بأحجار أخرى من الألماس المصقول بالزمرد وتنتهي بالذهب الأبيض”.

خاتم رجوة آل سيف

وأشارت الصحيفة إلى أن الخاتم الذي احتوى على جوهرة ملونة للغاية على شكل حبة “كمثرى” جذب الكثير من الاهتمام.

وأوضح الصائغ إدواردو نافارو، أنه نظرًا لحجم الماس وعدد القيراطات، خاصة الماسة الرئيسية، نجد أنفسنا أمام خاتم قد يصل سعره إلى حوالي 100000 يورو ” .

وتابع قائلاً: “إنه أسلوب كلاسيكي، لا توجد أحجار ملونة، فقط الماس والذهب الأبيض. ليس له علاقة، على سبيل المثال، مع مارتا لويزا من النرويج ، والتي تتجاوز ما هو متوقع من الخاتم ، ومع ذلك ، يوجد الآن العديد من الأصدقاء الذين يبحثون بشكل متزايد عن الأصالة “.

ولفت”نافارو” إلى أن الأمير الحسين الذي اختار هذه القطعة يذكرنا بأمير “موناكو” ألبرتو دي موناكو ، الذي قدم في عام 2010 لأميرة “موناكو”، شارلين خاتمًا من مجوهرات ريبوسي مرصعًا بماسة كبيرة من قطع الكمثرى ، على الرغم من أنه كان محاطًا بألماس صغير بقطع بريانت.

رجوة آل سيف والملكة رانيا

وأضاف أن خاتم “رجوة” يذكرنا بخاتم Grace Kelly ، الذي كان يحتوي على ماسة كبيرة في الوسط بين ماستين أصغر حجمًا من الزمرد. لافتا إلى أن الخاتم لا علاقة له بالخاتم الذي قدمه الملك عبدالله للملكة رانيا عند خطبتهما في عام 1992.

وأشار إلى أنه في حالتها، اختارت حجر كريم أصفر مستدير محاط بألماس مرصوف وذهب أصفر. وعلى الرغم من ذلك فإنه يشترك في النمط الكلاسيكي للخاتم الذي حصلت عليه شقيقته الأميرة إيمان مؤخرًا، ويتألف من قطعة واحدة من الألماس الزمرد مرصعة بالذهب الأبيض.

رجوة آل سيف والملكة رانيا

ويتصدر اسم رجوة آل سيف، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، محركات البحث ومواقع التواصل منذ إعلان خبر الخطوبة.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
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