كيف تفاعَل مغردون مع تأثّر مقبرة البقيع بالأمطار الغزيرة؟! (شاهد)

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وطن – تفاعَل مغرّدون مع صورة، تُبيّن تأثير الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقبرة البقيع في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وهي أشهر مقابر العالم الإسلامي وتحوي رفات ١٠ آلاف صحابي.

وتُظهر الصورة المتداوَلة تجمّعَ مياه الأمطار بين مدافن الأموات في المقبرة الواقعة شرق المسجد النبوي الشريف.

وعلّق أحدُ المغردين على الصورة بقوله: “اللهم مع نزول المطر برّد على قبور أهل البقيع، وقبر (أبي) اللهم اعف عنهم وارحمهم وارضى عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وجميع موتى المسلمين اللهم أمـــين”.

#امطار_المدينه

اللهم مع نزول المطر برد على قبور أهل البقيع، وقبر(❤️أبي ❤️)اللهم اعف عنهم وارحمهم ورضى عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وجميع موتى المسلمين اللهم أمـــين pic.twitter.com/9DlnUiddLm — . (@saleh_ALharbi00) August 20, 2022

وكتبت أخرى: “لقطة لـمقبرة البقيع بعد سقوط الامطار في مدينة -رسول اللّه صلى عليه وسلم- قبل ثلاثة أيام من الآن، اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالديهم ووالد والديهم وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات”.

لقطة لــ #مقبرة_البقيع بعد سقوط #الامطار في مدينة #رسول_اللّه صلى عليه وسلم قبل ثلاثة أيام من الآن. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالديهم ووالد والديهم وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات. 🌧️#من_اخبار_الحرمين #المدينة_النبوية #البقيع. pic.twitter.com/8zt8a4ZCvI — إينــاس ونيــس (@ines__wanis) August 20, 2022

ودعا مغرّد ثالث: “اللهم برد على قبور أهل البقيع، اللهم اعف عنهم وارحمهم ورضى عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة”.

#امطار_المدينه اللهم برد على قبور أهل البقيع، اللهم اعف عنهم وارحمهم ورضى عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة pic.twitter.com/0FICYLR9tv — خالد (@kki2009) August 19, 2022

⁧اللهم ارحم اخي سعود واغفر له اللهم الجنه له ولاهل البقيع ولجميع موتى المسلمين يارب pic.twitter.com/Q8EDAL84TP — السحاب الممطر (@r9GXvuOaYAIbiQY) August 19, 2022

ومساء الجمعة، هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وبعض القرى والمراكز التابعة لها، وعلى إثر ذلك تشكلت بعض الأودية والشعاب.

وأطلق المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة، وبعض القرى التابعة لها.

بينما حذّر الدفاع المدني من مخاطر التقلبات الجوية، والنزول إلى الأودية وقت السيول.

ولقي طفلٌ مصرعَه إثر صاعقة رعدية أصابته أثناء وجوده في مزرعة ذويه، خلال الأمطار التي شهدتها محافظة صبيا، في وقت سابق أمس الجمعة..بحسب موقع “سبق” المحلي

وهذه الحادثة هي الثانية باليوم نفسه، إذ توفِّي شاب في قرية الخوارية بصاعقة رعدية، ولحقَه الطفل في قرية العدايا، وهما القريتان التابعتان للمحافظة ذاتها.

وتشهد منطقة جازان أمطاراً غزيرة إلى متوسطة، شملت محافظات سعودية عدة، وجرت على إثرها العديد من السيول.

وقال الدفاع المدني السعودي: إن” مدني المدينة المنوّرة” أخلى ركاب حافلتَيْن؛ بسبب الأمطار، ولا إصابات.

من ناحية أخرى، أنقذ دفاع “مدني جازان” شخصيْن احتجزتهما السيول، وهما بصحة جيدة. فيما أخمد دفاع “مدني بريدة” حريقاً في موقع داخل أحد المتنزهات، ولا إصابات.