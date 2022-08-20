كاسيميرو يُوقع مع مانشستر يونايتد.. وهذه تفاصيل عقده وراتبه المغري (فيديو)

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وطن – وقع الدبابة البرازيلية كاسيميرو مع مانشستر يونايتد من أجل الانتقال إلى صفوفه في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات خلال مشواره مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وعلق الإيطالي ماركو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن انتقال نجمه البرازيلي كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد، في مؤتمره الصحفي، الجمعة، ” كاسيميرو قرر الرحيل عن ريال مدريد، من أجل خوض تجربة وتحدٍ جديد”.

رحيل كاسيميرو عن ريال مدريد

وأضاف أنشيلوتي، ” لدينا العديد من الخيارات الكافية في خط الوسط، وهم أوريلين تشواميني، فالفيردي. توني كروس، مودريتش، سيبايوس، كامافينغا لهذا الموسم”.

يسر مانشستر يونايتد أن يعلن عن توصله لاتفاق مع ريال مدريد لضم كاسيميرو. 🇧🇷#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 19, 2022

من جهته، كشف الإيطالي فابريزيو رومانو الموثوق في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم في القارة الأوروبية العجوز، ” ريال مدريد قبل بالعرض المقدم من جانب مانشستر يونايتد، للتوقيع مع كاسيميرو والمقدر. بقيمة 60 مليون يورو، وإضافات آخرى بقيمة 10 ملايين يورو”.

عقد كاسيميرو مع مانشستر يونايتد

كما وأردف رومانو، ” كاسيميرو لديه اتفاق كامل على صفقة لمدة 4 مواسم قادمة. أي حتى صيف 2026، مع خيار التمديد لموسم آخر إضافي”.

Casemiro to Man United, here we go! Real Madrid accepted all details of the bid, clubs preparing contracts right now. €60m fixed fee, €10m add-ons 🚨🔴🇧🇷 #MUFC Casemiro has full agreement on four year deal, option until 2027. Medical and then visa to be sorted during weekend. pic.twitter.com/tiuAdkCR81 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2022

وتابع، ” البرازيلي كاسيميرو سيحصل إلى مانشستر يونايتد خلال الساعات القادمة، تمهيداً لخوض الفحص الطبي والتوقيع رسمياً على عقده مع الشياطين الحمر”.

كما وذكرت تقارير صحفية أخرى، بأن البرازيلي كاسيميرو من المتوقع أن يتلقى 20 مليون يورو كراتب سنوي. وفق الأداء والمستوى مع الشياطين الحمر.

وداع كاسيميرو

وكان ريال مدريد قد نشر عبر حساباته الرسمية على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، الصور والفيديوهات لوداع نجمه البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط الفريق الملكي، الذي رغب في الرحيل عن صفوفه هذا الصيف.

كما وتوج كاسميرو مع ريال مدريد خلال مشواره الذي بدأ مع الفريق في صيف 2013، ب18 لقباً على مستوى البطولات المحلية والقارية، كان من أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات. والدوري الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 3 مرات وغيرها.

Been told Casemiro has private flight to Manchester now scheduled on Saturday. Tomorrow will be time for medical tests, then visa to be sorted and official unveiling. 🔴🛩 #MUFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن البرازيلي كاسيميرو مرشح للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، بعد ترشيحة ضمن ال30 لاعباً من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.