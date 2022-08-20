السبت, أغسطس 20, 2022
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رياضة

كاسيميرو يُوقع مع مانشستر يونايتد.. وهذه تفاصيل عقده وراتبه المغري (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
عقد كاسيميرو مع مانشستر يونايتد watanserb.com
عقد كاسيميرو مع مانشستر يونايتد
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وطن – وقع الدبابة البرازيلية كاسيميرو مع مانشستر يونايتد من أجل الانتقال إلى صفوفه في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات خلال مشواره مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وعلق الإيطالي ماركو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن انتقال نجمه البرازيلي كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد، في مؤتمره الصحفي، الجمعة، ” كاسيميرو قرر الرحيل عن ريال مدريد، من أجل خوض تجربة وتحدٍ جديد”.

رحيل كاسيميرو عن ريال مدريد

وأضاف أنشيلوتي، ” لدينا العديد من الخيارات الكافية في خط الوسط، وهم أوريلين تشواميني، فالفيردي. توني كروس، مودريتش، سيبايوس، كامافينغا لهذا الموسم”.

من جهته، كشف الإيطالي فابريزيو رومانو الموثوق في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم في القارة الأوروبية العجوز، ” ريال مدريد قبل بالعرض المقدم من جانب مانشستر يونايتد، للتوقيع مع كاسيميرو والمقدر. بقيمة 60 مليون يورو، وإضافات آخرى بقيمة 10 ملايين يورو”.

عقد كاسيميرو مع مانشستر يونايتد

كما وأردف رومانو، ” كاسيميرو لديه اتفاق كامل على صفقة لمدة 4 مواسم قادمة. أي حتى صيف 2026، مع خيار التمديد لموسم آخر إضافي”.

وتابع، ” البرازيلي كاسيميرو سيحصل إلى مانشستر يونايتد خلال الساعات القادمة، تمهيداً لخوض الفحص الطبي والتوقيع رسمياً على عقده مع الشياطين الحمر”.

كما وذكرت تقارير صحفية أخرى، بأن البرازيلي كاسيميرو من المتوقع أن يتلقى 20 مليون يورو كراتب سنوي. وفق الأداء والمستوى مع الشياطين الحمر.

وداع كاسيميرو

وكان ريال مدريد قد نشر عبر حساباته الرسمية على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، الصور والفيديوهات لوداع نجمه البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط الفريق الملكي، الذي رغب في الرحيل عن صفوفه هذا الصيف.

كما وتوج كاسميرو مع ريال مدريد خلال مشواره الذي بدأ مع الفريق في صيف 2013، ب18 لقباً على مستوى البطولات المحلية والقارية، كان من أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات. والدوري الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 3 مرات وغيرها.

ومن الجدير بالذكر، بأن البرازيلي كاسيميرو مرشح للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، بعد ترشيحة ضمن ال30 لاعباً من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

المصدروطن + فابريزيو رومانو + صفحة ريال مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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