كاسيميرو يُوقع مع مانشستر يونايتد.. وهذه تفاصيل عقده وراتبه المغري (فيديو)

وطن – وقع الدبابة البرازيلية كاسيميرو مع مانشستر يونايتد من أجل الانتقال إلى صفوفه في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات خلال مشواره مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وعلق الإيطالي ماركو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن انتقال نجمه البرازيلي كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد، في مؤتمره الصحفي، الجمعة، ” كاسيميرو قرر الرحيل عن ريال مدريد، من أجل خوض تجربة وتحدٍ جديد”.

وأضاف أنشيلوتي، ” لدينا العديد من الخيارات الكافية في خط الوسط، وهم أوريلين تشواميني، فالفيردي. توني كروس، مودريتش، سيبايوس، كامافينغا لهذا الموسم”.

من جهته، كشف الإيطالي فابريزيو رومانو الموثوق في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم في القارة الأوروبية العجوز، ” ريال مدريد قبل بالعرض المقدم من جانب مانشستر يونايتد، للتوقيع مع كاسيميرو والمقدر. بقيمة 60 مليون يورو، وإضافات آخرى بقيمة 10 ملايين يورو”.

كما وأردف رومانو، ” كاسيميرو لديه اتفاق كامل على صفقة لمدة 4 مواسم قادمة. أي حتى صيف 2026، مع خيار التمديد لموسم آخر إضافي”.

Casemiro to Man United, here we go! Real Madrid accepted all details of the bid, clubs preparing contracts right now. €60m fixed fee, €10m add-ons 🚨🔴🇧🇷 #MUFC

Casemiro has full agreement on four year deal, option until 2027.

Medical and then visa to be sorted during weekend. pic.twitter.com/tiuAdkCR81

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2022