فيديو راغب علامة الفاضح مع زوجة السفير العراقي بالأردن يستنفر العراق وأول رد رسمي

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وطن- استدعت الصور التي وصفت بالفاضحة والحميمية وجمعت زوجة السفير العراقي في الأردن” حيدر العذاري“، مع الفنان اللبناني راغب علامة، ردا رسميا من السلطات العراقية بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها على مواقع التواصل.

وكانت انتقادات واسعة وموجة من الاستياء عمت أوساط العراقيين، لما حفلت به الصور المشار إليها بمعان، تدل على عدم احترام سياق الدبلوماسية، فضلا عن أن السفير وزوجته يمثلان العراق -وفق نشطاء-.

الفنان راغب علامة يشكر السيد حيدر منصور العذاري وزوجته، سفير العراق في الاردن على حسن الظيافة والكررررم.#التبعية_اكبر_اسباب_الفساد pic.twitter.com/tud9oZJoXI — ام روان ال شميس (@mhVcPZb9ZWv257E) August 20, 2022

وزارة الخارجية العراقية تتوعد

وفي أول رد لوزارة الخارجية العراقية بشأن الصور الخاصة بالسفير، قال المتحدث باسم الوزارة د. أحمد الصحاف، على صفحة الوزارة في ” فيسبوك” :”نُتابعُ بإهتمام ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من صورٍ تعنى بسفير جُمهُوريَّة العراق في المملكةِ الأردنيّة الهاشميّة.”

وتابع:”كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة.”

وطالب عضو مجلس النواب العراقي “حسن الاسدي”، يوم السبت، باقالة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري ومحاكمته لانتهاكه الدستور والقانون النافذ والقيم الوطنية، على خلفية صور انتشرت لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي.

صور خادشة

وقال الأسدي في تصريح لشبكة “عراق الخير“، إن “وسائل التواصل الإعلامي نشرت صورا خادشة للحياء ومنتهكة للآداب والقيم الاخلاقية التي يجمع العراقيون على رعايتها والالتزام بمضامينها.

وتابع أنها أظهرت زوجة سفير العراق في الاردن مع مطرب في وضع مخزٍ يتنافى مع القيم والأخلاق والدستور العراقي وثقافة المجتمع العراقي المسلم واعرافها الاجتماعية”.

الخارجية العراقية تستدعي سفيرها في الأردن بعد نشر راغب علامة صوره مع السفير.. pic.twitter.com/F6exkSY498 — أُردني سياسي🐎🇸🇦🇯🇴🇦🇪🐎 (@ArdnySyasy) August 20, 2022

“اتركوا المحاصصة”

وأثارت هذه الصور موجة غضب على مواقع التواصل، وعلق راشد الخفجي مخاطباً وزارة الخارجية العراقية:” الوقاية خير من العلاج) احسنوا الاختيار واتركو المحاصصة المقيتة.”

وتابع:”تلك المحاصصة التي لم نجن منها سوى فضائح الفشل والاستهتار بكل اصول اللياقة والاعراف الدبلوماسية التي عرف بها الدبلوماسي العراقي في الخارج، فبالامس كانت بيروت واليوم عمان وغداً لا ندري اين، ويارب سترك من الجايات.”

سفراء الصدفة

وعقب “مصطفى كامل” بنبرة تهكم “سفراء الصدفة ناقصو جاه وعديمو غيرة وشرف وباحثون عن شهرة بأي ثمن حتى ولو من خلال نسائهم.”

“وينها الغيرة”

وقال صلاح حجي :”السفير العراقي بالاردن عازم راغب علامة ببيته وماخذين صور وياه مئات الالاف من الصفحات العراقية والقنوات الفضائية ووزارة الخارجية كاتبين وينها الغيرة العراقية.”

واستدرك متسائلاً :”وينها الغيرة العراقية ومئات الالاف من النساء والاطفال يعيشون عالمزابل وينها الغيرة وام الشهيد تگدي (تتسول ) بالشوارع وعايشة بخرابة لان ماعدها فلوس الايجار.. وينها الغيرة واطفال تاركين مدارسهم ويجمعون قواطي فارغة حتى يعيشون عوائلهم.”

وقال الشيخ فلاح القريشي بنبرة استهزاء:”قيل أن الاطار يدفع 25 الف لكل متظاهر، أما التيار فهو يسمح لك بأخذ سيلفي مع زوجة راغب علامة.. عفوا عفوا مع زوجة السفير العراقي في الأردن.”

وأضاف :”السؤال هنا لأي جهة ينتمي هذا السفير؟!”

قيل أن الاطار يدفع 25 الف لكل متظاهر ، أما التيار فهو يسمح لك بأخذ سيلفي مع زوجة راغب علامة عفوا عفوا مع زوجة السفير العراقي في الأردن😩😩😩

السؤال هنا لأي جهة ينتمي هذا السفير؟!

اتمنى مو لحكومة الاصلاح؛ لأن هذا يعني أن إرثا عظيما تم نهبه من قبل البعثية والسرسرلوغية. pic.twitter.com/fyG7ZAVEck — الشيخ فلاح القريشي (@falahhussein_72) August 20, 2022

وعقب د. الموصلي :”فضحتونا ترى يا دولة القانون.بقى لنا شوية غيرة نتباهى بيهن امام اخوتنا العرب كعراقيين. ما تضيعوهن لان نسوانكم مشلحفات على راغب وغير راغب ترى صارت ما تنجرع الحياة من وراكم!”.

فضحتونا ترى يا دولة القانون.

بقى لنا شوية غيرة نتباهى بيهن امام اخوتنا العرب كعراقيين.

ما تضيعوهن لان نسوانكم مشلحفات على راغب وغير راغب ترى صارت ما تنجرع الحياة من وراكم! — د. الموصلي (@DrAlMousili) August 20, 2022

وخاطبت”تبارك حميد” السفيثر العذاري :”مهما بلغ الاعجاب بك كفنان لكن من المعيب جداً أن تلتقط معك هكذا صور لكن العتب

الأكبر على زوجها كيف يسمح لها . إلي اعرفه بأن الرجل يكون غيور ومتملك لزوجته.”

حيدر منصور هادي

وحيدر منصور هادي عويس العذاري مواليد 27 يوليو 1970 في بغداد، هو سياسي عراقي يشغل حاليًا منصب سفير جمهورية العراق لدى الأردن.

رحلة صيد بقاذفات RBG-7 في البقاع

وكانت وزارة الخارجية العراقية أقالت في تموز الماضي سفير العراق في بيروت “حيدر البراك“، وتم إعادته إلى بغداد بعد قيامه برحلة صيد بقاذفات RBG-7 في البقاع برفقة عناصر مسلحة تابعة لحزب الله.

ونص قرار الإقالة الصادر عن الدائرة الإدارية في وزارة الخارجية رقم 9352 تاريخ 17-7- 2022 ووقعه وزير الخارجية فؤاد حسين”: “على نقل السفير حيدر شياع البراك من سفارة العراق في بيروت إلى مركز الوزارة اعتباراً من تاريخ الانفكاك”.

ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن

وظهرت ميسم الربيعي، زوجة حيدر العذاري في الصور التي نشرها راغب علامة بنفسه، وهي تتوسط الفنان اللبناني وزوجها.

وكان راغب علامة يحتضن زوجة السفير العراقي بوضوح بجانب زوجها.

ووجه راغب علامة الشكر لحيدر عذارى وزوجته، وقال: ” شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب. أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح”.

ورأى ناشطون عراقيون أن صور راغب علامة وميسم الربيعي، مُخلة وغير لائقة بمن يمثل بلادهم في الخارج.