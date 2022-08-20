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فيديو راغب علامة الفاضح مع زوجة السفير العراقي بالأردن يستنفر العراق وأول رد رسمي

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
راغب علامة و زوجة السفير العراقي بالأردن watanserb.com
راغب علامة و زوجة السفير العراقي بالأردن
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وطن- استدعت الصور التي وصفت بالفاضحة والحميمية وجمعت زوجة السفير العراقي في الأردن” حيدر العذاري“، مع الفنان اللبناني راغب علامة، ردا رسميا من السلطات العراقية بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها على مواقع التواصل.

وكانت انتقادات واسعة وموجة من الاستياء عمت أوساط العراقيين، لما حفلت به الصور المشار إليها بمعان، تدل على عدم احترام سياق الدبلوماسية، فضلا عن أن السفير وزوجته يمثلان العراق -وفق نشطاء-.

وزارة الخارجية العراقية تتوعد

وفي أول رد لوزارة الخارجية العراقية بشأن الصور الخاصة بالسفير، قال المتحدث باسم الوزارة د. أحمد الصحاف، على صفحة الوزارة في ” فيسبوك” :”نُتابعُ بإهتمام ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من صورٍ تعنى بسفير جُمهُوريَّة العراق في المملكةِ الأردنيّة الهاشميّة.”

وزارة الخارجية العراقية تتوعد

وتابع:”كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة.”

وطالب عضو مجلس النواب العراقي “حسن الاسدي”، يوم السبت، باقالة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري ومحاكمته لانتهاكه الدستور والقانون النافذ والقيم الوطنية، على خلفية صور انتشرت لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي.

صور خادشة

وقال الأسدي في تصريح لشبكة “عراق الخير“، إن “وسائل التواصل الإعلامي نشرت صورا خادشة للحياء ومنتهكة للآداب والقيم الاخلاقية التي يجمع العراقيون على رعايتها والالتزام بمضامينها.

وتابع أنها أظهرت زوجة سفير العراق في الاردن مع مطرب في وضع مخزٍ يتنافى مع القيم والأخلاق والدستور العراقي وثقافة المجتمع العراقي المسلم واعرافها الاجتماعية”.

“اتركوا المحاصصة”

وأثارت هذه الصور موجة غضب على مواقع التواصل، وعلق راشد الخفجي مخاطباً وزارة الخارجية العراقية:” الوقاية خير من العلاج) احسنوا الاختيار واتركو المحاصصة المقيتة.”

وتابع:”تلك المحاصصة التي لم نجن منها سوى فضائح الفشل والاستهتار بكل اصول اللياقة والاعراف الدبلوماسية التي عرف بها الدبلوماسي العراقي في الخارج، فبالامس كانت بيروت واليوم عمان وغداً لا ندري اين، ويارب سترك من الجايات.”

سفراء الصدفة

وعقب “مصطفى كامل” بنبرة تهكم “سفراء الصدفة ناقصو جاه وعديمو غيرة وشرف وباحثون عن شهرة بأي ثمن حتى ولو من خلال نسائهم.”

“وينها الغيرة”

وقال صلاح حجي :”السفير العراقي بالاردن عازم راغب علامة ببيته وماخذين صور وياه مئات الالاف من الصفحات العراقية والقنوات الفضائية ووزارة الخارجية كاتبين وينها الغيرة العراقية.”

واستدرك متسائلاً :”وينها الغيرة العراقية ومئات الالاف من النساء والاطفال يعيشون عالمزابل وينها الغيرة وام الشهيد تگدي (تتسول ) بالشوارع وعايشة بخرابة لان ماعدها فلوس الايجار.. وينها الغيرة واطفال تاركين مدارسهم ويجمعون قواطي فارغة حتى يعيشون عوائلهم.”

وقال الشيخ فلاح القريشي بنبرة استهزاء:”قيل أن الاطار يدفع 25 الف لكل متظاهر، أما التيار فهو يسمح لك بأخذ سيلفي مع زوجة راغب علامة.. عفوا عفوا مع زوجة السفير العراقي في الأردن.”

وأضاف :”السؤال هنا لأي جهة ينتمي هذا السفير؟!”

وعقب د. الموصلي :”فضحتونا ترى يا دولة القانون.بقى لنا شوية غيرة نتباهى بيهن امام اخوتنا العرب كعراقيين. ما تضيعوهن لان نسوانكم مشلحفات على راغب وغير راغب ترى صارت ما تنجرع الحياة من وراكم!”.

وخاطبت”تبارك حميد” السفيثر العذاري :”مهما بلغ الاعجاب بك كفنان لكن من المعيب جداً أن تلتقط معك هكذا صور لكن العتب

الأكبر على زوجها كيف يسمح لها . إلي اعرفه بأن الرجل يكون غيور ومتملك لزوجته.”

حيدر منصور هادي

وحيدر منصور هادي عويس العذاري مواليد 27 يوليو 1970 في بغداد، هو سياسي عراقي يشغل حاليًا منصب سفير جمهورية العراق لدى الأردن.

رحلة صيد بقاذفات RBG-7 في البقاع

وكانت وزارة الخارجية العراقية أقالت في تموز الماضي سفير العراق في بيروت “حيدر البراك“، وتم إعادته إلى بغداد بعد قيامه برحلة صيد بقاذفات RBG-7 في البقاع برفقة عناصر مسلحة تابعة لحزب الله.

ونص قرار الإقالة الصادر عن الدائرة الإدارية في وزارة الخارجية رقم 9352 تاريخ 17-7- 2022 ووقعه وزير الخارجية فؤاد حسين”: “على نقل السفير حيدر شياع البراك من سفارة العراق في بيروت إلى مركز الوزارة اعتباراً من تاريخ الانفكاك”.

ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن

وظهرت ميسم الربيعي، زوجة حيدر العذاري في الصور التي نشرها راغب علامة بنفسه، وهي تتوسط الفنان اللبناني وزوجها.

ميسم الربيعي وراغب علامة

وكان راغب علامة يحتضن زوجة السفير العراقي بوضوح بجانب زوجها.

راغب علامة و زوجة السفير العراقي بالأردن

ووجه راغب علامة الشكر لحيدر عذارى وزوجته، وقال: ” شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب. أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح”.

زوجة السفير العراقي وراغب علامة

ورأى ناشطون عراقيون أن صور راغب علامة وميسم الربيعي، مُخلة وغير لائقة بمن يمثل بلادهم في الخارج.

زوجة السفير العراقي حيدر العذاري في أحضان راغب علامة.. والعراقيون غاضبون! (شاهد)

المصدرتوتير ، عراق الخير ،رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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